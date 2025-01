Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6a07246f-0b39-4db3-aa43-d71d6f1bbdbc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Drónok segítségével tárták fel Grúziában azt a 3000 éves erődöt, amely a nagyvárosok kialakulásának tanulmányozásában is sokat segíthet.","shortLead":"Drónok segítségével tárták fel Grúziában azt a 3000 éves erődöt, amely a nagyvárosok kialakulásának tanulmányozásában...","id":"20250113_gruzia-erod-dmanisis-gora-regeszet-feltaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a07246f-0b39-4db3-aa43-d71d6f1bbdbc.jpg","index":0,"item":"df7b71ca-5216-49c8-a089-a5ac8267a2ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20250113_gruzia-erod-dmanisis-gora-regeszet-feltaras","timestamp":"2025. január. 13. 13:03","title":"Találtak egy 3000 éves erődöt. Majd elszáradt a fű, és kiderült, hogy negyvenszer nagyobb, mint gondolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225be881-8f62-4542-b01a-14faff6f873a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A frakcióvezető szerint Pressman hálózatot szervezett, ami fennmarad távozása után is. Gondolatmenete csak ott bicsaklik meg, hogy nem sikerült elmagyaráznia, hogy maradna az általa vizionált hálózat, ha az Egyesült Államok élére egy hét múlva a Fidesz nagy szövetségese ül.","shortLead":"A frakcióvezető szerint Pressman hálózatot szervezett, ami fennmarad távozása után is. Gondolatmenete csak ott...","id":"20250113_kocsis-mate-david-pressman-nagykovet-bucsu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/225be881-8f62-4542-b01a-14faff6f873a.jpg","index":0,"item":"3369441f-49d5-4982-be0c-0757f34a9d58","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_kocsis-mate-david-pressman-nagykovet-bucsu","timestamp":"2025. január. 13. 07:26","title":"Kocsis Máté is elbúcsúztatta Pressmant: A nagykövet úrnak élete volt a kormánybuktatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f48ef16-5a7a-4b4f-827d-d557f7816df8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azokat az igazolványokat keresték, amikkel megpróbálta megúszni, hogy megbüntessék a járdára parkolás miatt. ","shortLead":"Azokat az igazolványokat keresték, amikkel megpróbálta megúszni, hogy megbüntessék a járdára parkolás miatt. ","id":"20250112_Delhusa-Gjon-hazkutatas-rendor-igazolvany-tilosban-parkolt-kozokirat-hamisitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f48ef16-5a7a-4b4f-827d-d557f7816df8.jpg","index":0,"item":"99488199-8c79-463e-b163-ac9fcc2f63bd","keywords":null,"link":"/elet/20250112_Delhusa-Gjon-hazkutatas-rendor-igazolvany-tilosban-parkolt-kozokirat-hamisitas","timestamp":"2025. január. 12. 19:54","title":"Házkutatást tartottak Delhusa Gjonnál a parkolási botránya miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6898c0-5043-4e1b-b4c8-0f22b5ab55a0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A városban elharapózó tüzeknek eddig kevesebb mint a harmadát tudták megfékezni a hatóságok.","shortLead":"A városban elharapózó tüzeknek eddig kevesebb mint a harmadát tudták megfékezni a hatóságok.","id":"20250113_los-angeles-tuz-aldozatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a6898c0-5043-4e1b-b4c8-0f22b5ab55a0.jpg","index":0,"item":"d1647832-576c-4f28-8d5b-a9e6aeff8f81","keywords":null,"link":"/vilag/20250113_los-angeles-tuz-aldozatok","timestamp":"2025. január. 13. 07:49","title":"Már 24 halálos áldozata van a Los Angeles-i tűzvésznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23f74313-e1b8-45a8-820d-94f33bc2e519","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"4,6 százalékkal voltak magasabbak az árak a tavalyi év utolsó hónapjában az egy évvel korábbinál, ráadásul egyetlen hónap alatt is nagyot nőttek. Az élelmiszerek drágulása egyre jobban gyorsul, többet kellett fizetni a benzinért is, és már a rezsiszámítás módszertana sem nagyon segít lejjebb vinni az inflációt.","shortLead":"4,6 százalékkal voltak magasabbak az árak a tavalyi év utolsó hónapjában az egy évvel korábbinál, ráadásul egyetlen...","id":"20250114_inflacio-arak-dragulas-ksh-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23f74313-e1b8-45a8-820d-94f33bc2e519.jpg","index":0,"item":"6ed4bc91-eb6a-4983-bee3-6fd565327b53","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250114_inflacio-arak-dragulas-ksh-ebx","timestamp":"2025. január. 14. 08:30","title":"Éves csúcsára ugrott decemberben az infláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8ff98bc-4419-4d7a-8074-61eb7eb6e096","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Buck Woodall szerint a 2000-es évek elején a Disney is látta azt az általa jegyzett forgatókönyvet, amelynek témája és cselekménye is rendkívül hasonlít a Vaiana-filmekre.","shortLead":"Buck Woodall szerint a 2000-es évek elején a Disney is látta azt az általa jegyzett forgatókönyvet, amelynek témája és...","id":"20250114_disney-vaiana-moana-animacios-film-plagium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8ff98bc-4419-4d7a-8074-61eb7eb6e096.jpg","index":0,"item":"986cf25b-2934-4007-a4b3-123f78f17574","keywords":null,"link":"/kultura/20250114_disney-vaiana-moana-animacios-film-plagium","timestamp":"2025. január. 14. 12:42","title":"Plagizálással vádolja és dollármilliárdokra perli egy animátor a Disney-t a Vaiana-filmek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44c9a8ae-f64e-42a6-b76a-7c42a9f1b73f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Állítólag Izrael is hajlik arra, hogy rábólintson.","shortLead":"Állítólag Izrael is hajlik arra, hogy rábólintson.","id":"20250114_izrael-hamasz-gazai-ovezet-tuzszuneti-megallapodas-tervezet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44c9a8ae-f64e-42a6-b76a-7c42a9f1b73f.jpg","index":0,"item":"019e12db-0b36-4d3a-b6f9-78ee0705b5e4","keywords":null,"link":"/vilag/20250114_izrael-hamasz-gazai-ovezet-tuzszuneti-megallapodas-tervezet","timestamp":"2025. január. 14. 14:45","title":"Elfogadta a Hamász a gázai tűzszüneti megállapodás tervezetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48d9c67a-c2ad-4422-bcad-4d0d90a58284","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Megőrizte a Fidesz a dombóvári időközi választáson az egyéni mandátumát? Igen. Még felül is múlta a 2022-es választási eredményt? Igen. Mégis van miért aggódnia a kormánypártnak? Mi az hogy, nagyon is. A Tolna megyei időközi voksolás tanulságai.","shortLead":"Megőrizte a Fidesz a dombóvári időközi választáson az egyéni mandátumát? Igen. 