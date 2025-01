Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ef72f31c-6270-4ccf-a659-c55febea1405","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Central Passage nevű, 270 lakásos társasház nagy részét egy cég üzemelteti magánszálláshelyként, most működési formát váltanak, miután a kerület népszavazáson döntött az Airbnb kitiltásáról. Az új funkcióhoz tűzjelző, recepció és a vendégeknek nyújtott reggeli szükséges.","shortLead":"A Central Passage nevű, 270 lakásos társasház nagy részét egy cég üzemelteti magánszálláshelyként, most működési formát...","id":"20250116_Hatalmas-zugszalloda-letesul-Budapest-belvarosaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef72f31c-6270-4ccf-a659-c55febea1405.jpg","index":0,"item":"77fc0d0c-5407-4d44-8703-69e2731d0484","keywords":null,"link":"/kkv/20250116_Hatalmas-zugszalloda-letesul-Budapest-belvarosaban","timestamp":"2025. január. 16. 07:53","title":"Hatalmas zugszálloda létesül Budapest belvárosában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nem volt még olyan, hogy ilyen rövid idő alatt ennyire sok állampapír járt volna le, mint amennyi most fog, a kormány pedig készül egy akciótervvel, hogy a megfelelő helyre vigyék az emberek a megtakarításaikat – mondta el a gazdasági miniszter.","shortLead":"Nem volt még olyan, hogy ilyen rövid idő alatt ennyire sok állampapír járt volna le, mint amennyi most fog, a kormány...","id":"20250114_Nagy-Marton-allampapir-megtakaritas-bankok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371.jpg","index":0,"item":"af8e5ab5-4d74-4883-a18d-636cfa3d23af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250114_Nagy-Marton-allampapir-megtakaritas-bankok","timestamp":"2025. január. 14. 12:30","title":"Nagy Márton: Őrület lesz, annyi pénz szabadul fel a következő két hónapban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a784226-e249-4fbc-8633-c38d1f63bd6d","c_author":"Imre Réka, Vörös László","category":"itthon","description":"Volt, akinek meggyűlt a baja a kétfaktoros azonosítással. ","shortLead":"Volt, akinek meggyűlt a baja a kétfaktoros azonosítással. ","id":"20250115_Ugyfelkapu-kormanyablak-ketfaktoros-hitelesites-ugyintezes-hatarido-sorbanallas-tapasztalatok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a784226-e249-4fbc-8633-c38d1f63bd6d.jpg","index":0,"item":"efe6f0f5-a134-4556-a645-ee47cd4d110c","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_Ugyfelkapu-kormanyablak-ketfaktoros-hitelesites-ugyintezes-hatarido-sorbanallas-tapasztalatok-ebx","timestamp":"2025. január. 15. 19:22","title":"„Két könyvet kiolvastam az ügyintézés alatt” – videón, ahogy az Ügyfélkapun kitettek a Kormányablakon másztak vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbe2437d-1413-493a-bf1f-ab66999e76f4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Szlovákiába és Csehországba szállított mennyiség ellenben nagy mértékben csökkent.","shortLead":"A Szlovákiába és Csehországba szállított mennyiség ellenben nagy mértékben csökkent.","id":"20250115_Magyarorszag-importalta-a-legtobb-orosz-koolajat-2024-ben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dbe2437d-1413-493a-bf1f-ab66999e76f4.jpg","index":0,"item":"bb07882e-46f9-42e7-b1ba-41b15ba2c111","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250115_Magyarorszag-importalta-a-legtobb-orosz-koolajat-2024-ben","timestamp":"2025. január. 15. 13:40","title":"Magyarország importálta a legtöbb orosz kőolajat 2024-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd6e5dc9-512c-4f95-b7a3-eea0b19b4e4d","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Nem könnyen fogadták el egymás stílusát az autentikus cigányzenét játszó Parno Graszt és a miskolci „speed-folk-freak-punk” Bohemian Betyars rajongói, de mára legendás baráti-művészi kapcsolat alakult ki a két zenekar között, amit szombaton a Papp László Arénában közös koncerttel koronáznak meg. Közös interjú a zenekarok frontembereivel, Oláh Józseffel és Palágyi Máté „Kakassal”.","shortLead":"Nem könnyen fogadták el egymás stílusát az autentikus cigányzenét játszó Parno Graszt és a miskolci...","id":"20250114_Bohemian-Betyars-Parno-Graszt-koncert-arena-ciganyzene-punk-roma","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd6e5dc9-512c-4f95-b7a3-eea0b19b4e4d.jpg","index":0,"item":"69acbab1-11c0-4041-8d45-6015ca0a8713","keywords":null,"link":"/kultura/20250114_Bohemian-Betyars-Parno-Graszt-koncert-arena-ciganyzene-punk-roma","timestamp":"2025. január. 14. 20:00","title":"„Ne aggódjatok, ők ezt úgy hívják, hogy pogó, ti nyugodtan táncoljatok mellettük” – közös arénakoncertre készül a Bohemian Betyars és a Parno Graszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f317e9-ac87-4b79-a7a3-b95adf8c4bd3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mától e-mailben is kérheti a kétfaktoros azonosításhoz szükséges kódot, ha be szeretne lépni az Ügyfélkapu+ szolgáltatásba.","shortLead":"Mától e-mailben is kérheti a kétfaktoros azonosításhoz szükséges kódot, ha be szeretne lépni az Ügyfélkapu...","id":"20250114_ugyfelkapu-plusz-ketfaktoros-azonositas-kod-keres-emailben-idomsoft","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46f317e9-ac87-4b79-a7a3-b95adf8c4bd3.jpg","index":0,"item":"f2c98846-96d1-4fda-bd5f-0d990446055c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250114_ugyfelkapu-plusz-ketfaktoros-azonositas-kod-keres-emailben-idomsoft","timestamp":"2025. január. 14. 14:43","title":"Nem kell a mobil, már e-mailes belépési módszert is választhat az Ügyfélkapu+-hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09c6bcfe-bc6b-4b56-908f-82677e7c8ef2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Dán kutatók szerint a székletmikrobióta transzplantáció (FMT) segíthet a cukorbetegeknek abban, hogy enyhüljenek a gyomor-bélrendszeri panaszaik.","shortLead":"Dán kutatók szerint a székletmikrobióta transzplantáció (FMT) segíthet a cukorbetegeknek abban, hogy enyhüljenek...","id":"20250115_szeklettranszplantacio-mikrobiom-1-es-tipusu-cukorbetegseg-kezelese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09c6bcfe-bc6b-4b56-908f-82677e7c8ef2.jpg","index":0,"item":"0c7c4145-9e49-4876-b7c1-8b2ae9fb4be8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250115_szeklettranszplantacio-mikrobiom-1-es-tipusu-cukorbetegseg-kezelese","timestamp":"2025. január. 15. 20:03","title":"Szájon át bevehető székletkapszula segíthet a cukorbetegeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf4a0fc-fabe-495b-ae4e-da5db05f0e2b","c_author":"Fülöp István","category":"gazdasag","description":"Megőrülnek az emberek a fahéjas-pudingos rúdért, teljességgel hiányoznak a Facebookról a fiatal zenesztárok, fasorban sincs a Megafon, a médiaszemélyiségek oldalai viszont tarolnak: az NMHH alaposan végigvette a magyar nyelvű Facebook 2021-2024 között jellemző mintázatait a 300 legnépszerűbb oldal vizsgálatával.","shortLead":"Megőrülnek az emberek a fahéjas-pudingos rúdért, teljességgel hiányoznak a Facebookról a fiatal zenesztárok, fasorban...","id":"20250115_nmhh-facebook-tanulmany-nepszeru-oldalak-hvg-online-media","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ecf4a0fc-fabe-495b-ae4e-da5db05f0e2b.jpg","index":0,"item":"55aad2aa-c0f9-4218-a758-9f7bfb30b892","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250115_nmhh-facebook-tanulmany-nepszeru-oldalak-hvg-online-media","timestamp":"2025. január. 15. 05:01","title":"Pénzégetés: a receptek is simán lenyomják a Megafon-influenszereket a legnépszerűbb Facebook-oldalak között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]