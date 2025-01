Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e731196b-29d2-45b7-af39-0c3dbf7bff17","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"1700 milliárd forint kamat érkezik a következő hónapokban az állampapírok után a számlákra, a nemzetgazdasági miniszter pedig újra arra kéri az embereket, hogy ezt költsék el.","shortLead":"1700 milliárd forint kamat érkezik a következő hónapokban az állampapírok után a számlákra, a nemzetgazdasági miniszter...","id":"20250120_Nagy-Marton-allampapir-kamat-penz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e731196b-29d2-45b7-af39-0c3dbf7bff17.jpg","index":0,"item":"2ad9f7ac-eda2-4be2-abc5-e4ebf33905d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250120_Nagy-Marton-allampapir-kamat-penz","timestamp":"2025. január. 20. 10:14","title":"Nagy Márton arra kér mindenkit, költse a „rettentő sok” pénzét, majd ajánlást is tesz, hogyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d97ba21c-3182-469d-83ab-9ff0b718f86a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kiscelli Múzeumban egy élő társasjátékban válik megtapasztalhatóvá, hogyan működik a hatalom manipulációja.","shortLead":"A Kiscelli Múzeumban egy élő társasjátékban válik megtapasztalhatóvá, hogyan működik a hatalom manipulációja.","id":"20250121_kiscelli-muzeum-labirintus-tarsasjatek-orszag-lili","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d97ba21c-3182-469d-83ab-9ff0b718f86a.jpg","index":0,"item":"ee306ed8-c921-447a-8809-a7de97434380","keywords":null,"link":"/kultura/20250121_kiscelli-muzeum-labirintus-tarsasjatek-orszag-lili","timestamp":"2025. január. 21. 19:45","title":"Aczél-kocka: a Kádár-kor egy társasjátékba sűrítve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4568293-78f9-436c-9bd2-a95ada47bafb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaszias időre lehet majd számítani a Dunántúlon. ","shortLead":"Tavaszias időre lehet majd számítani a Dunántúlon. ","id":"20250121_idojaras-hidegparna-melegedes-tavaszias-ido","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4568293-78f9-436c-9bd2-a95ada47bafb.jpg","index":0,"item":"b4b2a641-f75c-481b-9470-9a24a6f8c7d1","keywords":null,"link":"/itthon/20250121_idojaras-hidegparna-melegedes-tavaszias-ido","timestamp":"2025. január. 21. 16:21","title":"Csütörtökön akár 15 Celsius-fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1891d1f1-2919-4424-b724-b90abe451560","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Raúl Mulino leszögezte, a Panama-csatorna Panamáé, és az is marad.","shortLead":"Raúl Mulino leszögezte, a Panama-csatorna Panamáé, és az is marad.","id":"20250121_panama-csatorna-raul-mulino-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1891d1f1-2919-4424-b724-b90abe451560.jpg","index":0,"item":"eeb705ee-8789-4799-b303-2095253d321f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250121_panama-csatorna-raul-mulino-donald-trump","timestamp":"2025. január. 21. 09:56","title":"Kezdődik: „Teljes mértékben vissza kell utasítanom Donald Trump kijelentéseit”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd2aeb12-eea8-465b-b481-3dfc60ae43ac","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Metal Shredder Hungary Zrt. elektronikai hulladékokat dolgoz fel, aranyat és ezüstöt is kinyer belőlük. Tulajdonosai között volt ügynökmúltú exállamtitkár, és van bankvezér is.","shortLead":"A Metal Shredder Hungary Zrt. elektronikai hulladékokat dolgoz fel, aranyat és ezüstöt is kinyer belőlük. Tulajdonosai...","id":"20250121_hulladekfeldolgozas-mol-nyrt-metal-shredder-hungary-zrt-tasnadi-laszlo-csanyi-sandor-vallalkozas-kkv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd2aeb12-eea8-465b-b481-3dfc60ae43ac.jpg","index":0,"item":"98f8adc5-495d-4e95-8c2d-f7778e776e50","keywords":null,"link":"/kkv/20250121_hulladekfeldolgozas-mol-nyrt-metal-shredder-hungary-zrt-tasnadi-laszlo-csanyi-sandor-vallalkozas-kkv","timestamp":"2025. január. 21. 08:06","title":"Hulladékból aranyat csináló céget vesz a Mol, de még érdekesebb, hogy kitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ca5cea1-a55f-4de5-b48a-5d5d023e717f","c_author":"MBH Bank","category":"brandcontent","description":"A vállalkozások hiteligénylése sosem tartozott a legegyszerűbb folyamatok közé, de vannak, akik szerint ennek nem kell továbbra is így lennie. Ha az ügyfél által benyújtott dokumentáció megfelel az elvárásoknak, akár öt munkanapon belül hitelhez juthatnak a gyarapodni vágyó vállalkozások. Horváth Ágnes, az MBH Bank középvállalati üzletágának kiemelt szakértő vezetője, az MBH Rapid vállalati hiteleket bemutatva mondta el nekünk, hogy pontosan mivel spórolnak időt a cégeknek, illetve az idén tapasztaltak alapján miként tekintenek a jövőbe.","shortLead":"A vállalkozások hiteligénylése sosem tartozott a legegyszerűbb folyamatok közé, de vannak, akik szerint ennek nem kell...","id":"20241217_Gyors-penzugyi-segitseg-a-vallalkozasoknak-MBH-Rapid-vallalati-hitel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ca5cea1-a55f-4de5-b48a-5d5d023e717f.jpg","index":0,"item":"28796723-5837-4cd2-9b49-c381d5593114","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241217_Gyors-penzugyi-segitseg-a-vallalkozasoknak-MBH-Rapid-vallalati-hitel","timestamp":"2025. január. 19. 20:30","title":"Akár öt munkanapon belül hitelhez lehet jutni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07eb4238-4607-45e2-bb08-f1e4fe359d65","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"itthon","description":"A Magyar Honvédség repülőgépével érkezett a párizsi olimpiára Sulyok Tamás köztársasági elnök – értesült a HVG. A szállodáért – hiába töltött ott az államfő 18 éjszaka helyett csak három napot – több mint 228 millió forintot kellett fizetni, mert már nem lehetett módosítani az elődje, Novák Katalin hivatali idejében történt foglalást. A Sándor-palota arra nem tudott válaszolni, hogy lakott-e valaki a szobákban abban az időszakban, amikor Sulyok Tamás már elutazott Franciaországból. ","shortLead":"A Magyar Honvédség repülőgépével érkezett a párizsi olimpiára Sulyok Tamás köztársasági elnök – értesült a HVG. A...","id":"20250120_Sulyok-Tamas-hivatala-parizis-olimpia-szallas-hotelszobak-hasznalata-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07eb4238-4607-45e2-bb08-f1e4fe359d65.jpg","index":0,"item":"66393bc7-c4aa-4066-8a8c-b1b4fa8a5afc","keywords":null,"link":"/itthon/20250120_Sulyok-Tamas-hivatala-parizis-olimpia-szallas-hotelszobak-hasznalata-ebx","timestamp":"2025. január. 20. 06:15","title":"Sulyok Tamás hivatala nem tudja, használta-e valaki a Párizsban lefoglalt szobákat, amikor az elnök már nem volt a városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aea67c8e-881b-40b6-b7b7-82eaa2bc3af9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Mindeközben közel 3,6 milliárdan élnek a szegénységi küszöb alatt.","shortLead":"Mindeközben közel 3,6 milliárdan élnek a szegénységi küszöb alatt.","id":"20250120_oxfam-milliardosok-egyenlotlenseg-elon-musk-jeff-bezon-mark-zuckerberg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aea67c8e-881b-40b6-b7b7-82eaa2bc3af9.jpg","index":0,"item":"094427ca-e2dc-4364-9ea1-1b5f8a8c173c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250120_oxfam-milliardosok-egyenlotlenseg-elon-musk-jeff-bezon-mark-zuckerberg","timestamp":"2025. január. 20. 08:39","title":"Naponta két Mészáros Lőrinc-nyivel nőtt a világ dollármilliárdosainak összvagyona 2024-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]