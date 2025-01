Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c2d9e185-fa3e-437e-b952-69d259ac882a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfinak korábban egy 16 éves lánnyal volt kapcsolata.","shortLead":"A férfinak korábban egy 16 éves lánnyal volt kapcsolata.","id":"20250129_borsod-diaklany-molesztalas-tanar-ugyeszseg-vademeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2d9e185-fa3e-437e-b952-69d259ac882a.jpg","index":0,"item":"79142777-b1b8-4ca5-a5e5-72671dca8cb7","keywords":null,"link":"/itthon/20250129_borsod-diaklany-molesztalas-tanar-ugyeszseg-vademeles","timestamp":"2025. január. 29. 10:18","title":"Két 14 év alatti diáklányt molesztált egy tanár Borsodban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28eb9724-1e9b-4ec7-9160-eecab9344de7","c_author":"Kuglics Sarolta (EUrologus)","category":"eurologus","description":"A 2006-os tüntetésekről is szó volt a Magyarország ellen folyó jogállamisági eljárásról szóló szakbizottsági vitán Brüsszelben.","shortLead":"A 2006-os tüntetésekről is szó volt a Magyarország ellen folyó jogállamisági eljárásról szóló szakbizottsági vitán...","id":"20250128_jogallamisag_europai_parlament_demokracia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28eb9724-1e9b-4ec7-9160-eecab9344de7.jpg","index":0,"item":"eb19f15e-cf8c-459f-8d1f-058e39a1d001","keywords":null,"link":"/eurologus/20250128_jogallamisag_europai_parlament_demokracia","timestamp":"2025. január. 28. 09:46","title":"Pelikán elvtárs és a befagyasztott Erasmus-pénzek: megint a magyar jogállamiságról tárgyaltak az EP-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcdf7d05-3bd1-45b5-b6df-02b7f4137a97","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Közgyűlés ülése előtt a Tisza párt elnöke arról is beszélt, az óellenzéki pártok meg akarják akadályozni, hogy olyan cégvezetőket válasszanak, akik jó gazda módjára tudják vezetni a fővárosi cégeket.","shortLead":"A Fővárosi Közgyűlés ülése előtt a Tisza párt elnöke arról is beszélt, az óellenzéki pártok meg akarják akadályozni...","id":"20250129_Nev-szerinti-szavazast-fog-kerni-Magyar-Peter-a-mini-Dubajrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dcdf7d05-3bd1-45b5-b6df-02b7f4137a97.jpg","index":0,"item":"10ff8ef0-213a-4352-b166-7a56c994b5d2","keywords":null,"link":"/itthon/20250129_Nev-szerinti-szavazast-fog-kerni-Magyar-Peter-a-mini-Dubajrol","timestamp":"2025. január. 29. 09:56","title":"Név szerinti szavazást fog kérni Magyar Péter a mini-Dubajról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53097cd8-4968-41df-8ef8-660b85181d3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Tisza-szavazók pedig már azt remélik, hogy a Csurran, cseppen című dalnak még a parlamenti választásokra is hatása lesz. Felmérés készült Majka legújabb számának a fogadtatásáról. Remek munkát végeztek a műemlékesek, de találtunk pár durva hibát is.