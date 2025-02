Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Jó, hogy Merkel kiállt a fasiszták ellen, de lépése árthat a CDU-nak. Trumpnak az olajexportáló országok szervezetétől, az OPEC-től kellene segítséget kérnie, hogy jobb belátásra bírja Putyint. Európa leszerepel, amikor arról van szó, hogy mennyire kész szembeszállni Trumppal Grönland ügyében. Témák a nemzetközi sajtóból.","shortLead":"Jó, hogy Merkel kiállt a fasiszták ellen, de lépése árthat a CDU-nak. Trumpnak az olajexportáló országok szervezetétől...","id":"20250131_Nemzetkozi-lapszemle-Newsweek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"f41630a5-3969-4205-b49e-ff4cc89d23e6","keywords":null,"link":"/360/20250131_Nemzetkozi-lapszemle-Newsweek","timestamp":"2025. január. 31. 10:30","title":"Newsweek-vélemény: A romániai választási dráma teszteli Trump vonzódását a tekintélyelvűekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af7b85e7-c0f8-4a2f-9d39-ff3e804708b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A volt miniszterelnök nevét a Metropol dobta be néhány nappal korábban, mint aki az egykori cége révén Karácsony Gergellyel közösen próbálta megszerezni a Rákosrendezőt.","shortLead":"A volt miniszterelnök nevét a Metropol dobta be néhány nappal korábban, mint aki az egykori cége révén Karácsony...","id":"20250131_bajnai-gordon-wallis-mini-dubaj-rakosrendezo-beruhazas-kormanymedia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af7b85e7-c0f8-4a2f-9d39-ff3e804708b0.jpg","index":0,"item":"2a48b5da-1cbf-43d4-af6c-f9961e7b2ef0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250131_bajnai-gordon-wallis-mini-dubaj-rakosrendezo-beruhazas-kormanymedia","timestamp":"2025. január. 31. 11:54","title":"Bajnai Gordon: Semmi közöm a rákosrendezői beruházáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21bb596b-4d75-482a-bd4f-6b3e14548d8d","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A gazdaság repülőrajtot vett, de majd csak később fog felszállni. A rossz szankció lehet jó szankció is, ha a célja a béke. 800 ezer ember fektette állampapírba a pénzét, ez 800 ezer család, csak meg kell őket szorozni néggyel. A 13. havi nyugdíj gyorsabban nő, mint a másik 12 havi juttatás. Legalábbis Orbán Viktor szerint.","shortLead":"A gazdaság repülőrajtot vett, de majd csak később fog felszállni. A rossz szankció lehet jó szankció is, ha a célja...","id":"20250131_orban-kossuth-radio-szankciok-nyugdijak-allampapirok-repulorajt-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21bb596b-4d75-482a-bd4f-6b3e14548d8d.jpg","index":0,"item":"e3749083-1fd0-4398-9c08-43805c83afad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250131_orban-kossuth-radio-szankciok-nyugdijak-allampapirok-repulorajt-ebx","timestamp":"2025. január. 31. 13:03","title":"Orbán Viktor hat vad, megtévesztő és egyenesen hamis állítása a gazdaságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszterrel folytatott beszélgetésében G. Fodor Gábor Soros György kitiltását is felvetette.","shortLead":"A külügyminiszterrel folytatott beszélgetésében G. Fodor Gábor Soros György kitiltását is felvetette.","id":"20250131_szijjarto-usa-rogan-parlament-jogalkotoi-valasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634.jpg","index":0,"item":"3942d3c1-6701-479f-ac8d-2913581cb9a4","keywords":null,"link":"/itthon/20250131_szijjarto-usa-rogan-parlament-jogalkotoi-valasz","timestamp":"2025. január. 31. 16:05","title":"Szijjártó: Rogán szankcionálására válaszul jogalkotási folyamatra készül a parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef70ab1f-a48b-44a9-8a89-c313e0814c3b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Arra is van tippje, ki veszi át a hatalmat a miniszterelnök bukása után.","shortLead":"Arra is van tippje, ki veszi át a hatalmat a miniszterelnök bukása után.","id":"20250131_majka-csurran-cseppen-videoklip-kulfoldi-youtube-reakciok-kormanyvaltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef70ab1f-a48b-44a9-8a89-c313e0814c3b.jpg","index":0,"item":"03a46b8a-9857-44ca-bba2-c5d7b6d8bb1c","keywords":null,"link":"/elet/20250131_majka-csurran-cseppen-videoklip-kulfoldi-youtube-reakciok-kormanyvaltas","timestamp":"2025. január. 31. 15:07","title":"Majka klipje alapján jósol kormányváltást egy külföldi youtuber","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bef96fc-e9d8-41d9-aecc-efd1cc7959ca","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"360","description":"Letartóztatták René Benko, akit cégcsoportja monstre csődje ellenére folytatott pazarló élete juttatott hűvösre.","shortLead":"Letartóztatták René Benko, akit cégcsoportja monstre csődje ellenére folytatott pazarló élete juttatott hűvösre.","id":"20250131_hvg-megis-kinek-a-penze-rene-benko-vizsgalati-fogsag-csod-laura-signa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9bef96fc-e9d8-41d9-aecc-efd1cc7959ca.jpg","index":0,"item":"7ea1c28d-f64a-4f53-80b4-25ed716d740f","keywords":null,"link":"/360/20250131_hvg-megis-kinek-a-penze-rene-benko-vizsgalati-fogsag-csod-laura-signa","timestamp":"2025. január. 31. 14:50","title":"Fényűzésből a vizsgálati fogságba: hosszú börtön várhat Ausztria egykori ingatlancsászárára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4bf35fa-dad7-4e56-9952-6fa90e13ba44","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók vizsgálata szerint a vakarózás valóban tovább ronthat a gyulladt bőr helyzetén, ugyanakkor segíthet is rajta.","shortLead":"Amerikai kutatók vizsgálata szerint a vakarózás valóban tovább ronthat a gyulladt bőr helyzetén, ugyanakkor segíthet is...","id":"20250131_viszketes-vakarozas-bor-gyulladasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4bf35fa-dad7-4e56-9952-6fa90e13ba44.jpg","index":0,"item":"a896854a-9893-4f5c-8398-0c0feacd2cf8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250131_viszketes-vakarozas-bor-gyulladasa","timestamp":"2025. január. 31. 20:03","title":"Miért viszket még jobban a gyulladt bőr, ha megvakarjuk? Íme a válasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b08d347-5d3e-49af-bd02-36742436b97f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy hónap alatt kétezren igényelték a maximum 4 millió forintos, kamatmentes, szabadon felhasználható kölcsönt, a „munkáshitelt”.","shortLead":"Egy hónap alatt kétezren igényelték a maximum 4 millió forintos, kamatmentes, szabadon felhasználható kölcsönt...","id":"20250131_munkashitel-torlesztoreszlet-fiatalokert-felelos-allamtitkar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b08d347-5d3e-49af-bd02-36742436b97f.jpg","index":0,"item":"691821cc-3678-4df8-90ed-a55e2f20aeef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250131_munkashitel-torlesztoreszlet-fiatalokert-felelos-allamtitkar","timestamp":"2025. január. 31. 15:44","title":"Havi 33 ezer forintos törlesztő vállalható egy 17 évesnek – mondja a fiatalokért felelős államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]