[{"available":true,"c_guid":"41b49fee-5aca-4d37-bc4d-6e445b5afb50","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy minisztériumi rendelettervezet szerint márciustól fizetni kell a szálláshelyek kötelező minősítéséért. Egy szobára vetítve a kis szálláshelyeknek többet kell leszurkolniuk. A minősítő MTMT-t az Orbán–Tiborcz-körhöz tartozó szakemberek alapították.","shortLead":"Egy minisztériumi rendelettervezet szerint márciustól fizetni kell a szálláshelyek kötelező minősítéséért. Egy szobára...","id":"20250131_szallashely-minosites-eljarasi-dij-turizmus-nagy-marton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41b49fee-5aca-4d37-bc4d-6e445b5afb50.jpg","index":0,"item":"8b0aabf4-5fa7-4f24-ac9d-762a162d8318","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250131_szallashely-minosites-eljarasi-dij-turizmus-nagy-marton","timestamp":"2025. január. 31. 14:58","title":"Nagy Márton megsarcolja a szálláshelyeket, a szállodák járnak jobban, az Orbán Ráhel köréhez kötődő minősítő a legjobban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76bdfbb7-99a8-439c-8c7d-52a8073f34cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A túszok között egy amerikai–izraeli kettős állampolgár is van.","shortLead":"A túszok között egy amerikai–izraeli kettős állampolgár is van.","id":"20250131_tuszok-hamasz-lista-tuzszunet-gaza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76bdfbb7-99a8-439c-8c7d-52a8073f34cd.jpg","index":0,"item":"5fd2abbd-59db-46b5-9b0e-b4337e06fb8d","keywords":null,"link":"/vilag/20250131_tuszok-hamasz-lista-tuzszunet-gaza","timestamp":"2025. január. 31. 16:38","title":"Újabb túszok nevét hozta nyilvánosságra a Hamász, akiket szombaton terveznek szabadon engedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c218ee1a-a144-4547-8e40-8aee0faa9f7b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google fejlesztésének köszönhetően mostantól egyetlen koppintással meg lehet tükrözni a Google Fotókban tárolt képeket.","shortLead":"A Google fejlesztésének köszönhetően mostantól egyetlen koppintással meg lehet tükrözni a Google Fotókban tárolt...","id":"20250131_google-fotok-fenykepek-tukrozese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c218ee1a-a144-4547-8e40-8aee0faa9f7b.jpg","index":0,"item":"a8f9dded-50ba-4c5b-9f3b-abd705217b5e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250131_google-fotok-fenykepek-tukrozese","timestamp":"2025. január. 31. 14:03","title":"Régóta várt funkciót kapott meg a Google Fotók, de nem használhatja mindenki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51f544b2-30c3-4b08-b985-6c7dc1531030","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újságírók és civilek is voltak a célpontok között.","shortLead":"Újságírók és civilek is voltak a célpontok között.","id":"20250131_Kozel-szaz-WhatsApp-felhasznalot-celozhatott-meg-vilagszerte-a-Paragon-kemprogramot-gyarto-ceg-hekkertamadasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51f544b2-30c3-4b08-b985-6c7dc1531030.jpg","index":0,"item":"23e5abb8-079d-4d91-a683-3ccb58c298b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250131_Kozel-szaz-WhatsApp-felhasznalot-celozhatott-meg-vilagszerte-a-Paragon-kemprogramot-gyarto-ceg-hekkertamadasa","timestamp":"2025. január. 31. 20:33","title":"Közel száz WhatsApp-felhasználót célozhatott meg világszerte a Paragon kémprogramot gyártó cég hekkertámadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29b1228b-6ea0-4828-9ddd-8cfae269b74b","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"A brutális áremelkedésről szólt az elmúlt négy év, de ahogy eltérnek az emberek vásárlási szokásai, úgy érezhettük eltérőnek az inflációt is. Kiszámoltuk, mekkora a különbség egy gyakran és egy soha nem autózó ember, egy távhővel és egy gázzal fűtő család, vagy épp egy gyerektelen és egy szülő inflációérzékelése között.","shortLead":"A brutális áremelkedésről szólt az elmúlt négy év, de ahogy eltérnek az emberek vásárlási szokásai, úgy érezhettük...","id":"20250201_inflacio-erzekeles-szemelyes-auto-lakber-futes-rezsi-gyerek-nyugdijas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29b1228b-6ea0-4828-9ddd-8cfae269b74b.jpg","index":0,"item":"4743cd55-8a0a-4f14-9472-d333fff7778d","keywords":null,"link":"/360/20250201_inflacio-erzekeles-szemelyes-auto-lakber-futes-rezsi-gyerek-nyugdijas","timestamp":"2025. február. 01. 10:30","title":"Van autója? Fizet lakbért? Keveset keres? Óriásit változtathat ez azon, mekkorának érzi az inflációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67e7e663-0400-4e05-9495-8c84ffb20dfa","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Nyugati pályaudvartól zöld folyosó futna a Ligetig, a cirkuszművészeti központ a Nagycirkusz mellé kerülne, az állatkert a mögötte lévő vasúti területen terjeszkedhetne.","shortLead":"A Nyugati pályaudvartól zöld folyosó futna a Ligetig, a cirkuszművészeti központ a Nagycirkusz mellé kerülne...","id":"20250131_Bohockodas-a-Varosligetben-a-kormany-a-sineket-is-arrebb-rakatna-egy-kis-teruletert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67e7e663-0400-4e05-9495-8c84ffb20dfa.jpg","index":0,"item":"aad57433-8057-40d7-8240-47b19fa37697","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250131_Bohockodas-a-Varosligetben-a-kormany-a-sineket-is-arrebb-rakatna-egy-kis-teruletert","timestamp":"2025. január. 31. 07:44","title":"Bohóckodás a Városligetben: a kormány a síneket is arrébb rakatná egy kis területért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"674bb48c-7639-461f-bc4f-7933fc0c8204","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A közel 700 Nm-es csúcsnyomatékú új dízel BMW X3 átlagfogyasztása nem éri el a 7 litert.","shortLead":"A közel 700 Nm-es csúcsnyomatékú új dízel BMW X3 átlagfogyasztása nem éri el a 7 litert.","id":"20250131_dehogy-halott-a-dizel-6-hengeres-uj-gazolajos-motor-bmw-x3-40d-xdrive","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/674bb48c-7639-461f-bc4f-7933fc0c8204.jpg","index":0,"item":"25a0bc62-94ad-49e8-a1dd-8fafc8a5fbd5","keywords":null,"link":"/cegauto/20250131_dehogy-halott-a-dizel-6-hengeres-uj-gazolajos-motor-bmw-x3-40d-xdrive","timestamp":"2025. január. 31. 06:41","title":"Dehogy halott a dízel: 6 hengeres új gázolajos motor a BMW X3-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68117bf0-ebdb-42d3-8aa2-46d2416e00cf","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"itthon","description":"December elején adatvédelmi incidens miatt tettek bejelentést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, miután az egyik budapesti végrehajtói irodából érzékeny adatok kerülhettek ki – értesült a HVG. A Budapesti Rendőr-főkapitányság a lopás vétségének gyanúja miatt indított nyomozást. ","shortLead":"December elején adatvédelmi incidens miatt tettek bejelentést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál...","id":"20250131_csepeli-vegrehajtoi-iroda-lopas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68117bf0-ebdb-42d3-8aa2-46d2416e00cf.jpg","index":0,"item":"bfd2b2b8-0647-4140-9e58-16231ea77efd","keywords":null,"link":"/itthon/20250131_csepeli-vegrehajtoi-iroda-lopas-ebx","timestamp":"2025. január. 31. 05:23","title":"Érzékeny adatok kerülhettek ki egy budapesti végrehajtói irodából, a rendőrség lopás miatt nyomoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]