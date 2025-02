Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"81197b8e-19dc-4b74-956f-c9546e32989a","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Testközelből ismerkedtünk meg a japán gyártó első hibrid modelljének alapot adó bájos kis Toyota Sports 800-zal.","shortLead":"Testközelből ismerkedtünk meg a japán gyártó első hibrid modelljének alapot adó bájos kis Toyota Sports 800-zal.","id":"20250211_megneztuk-az-elso-hibrid-toyota-sports-800-60-eves-apro-es-cuki-sportkocsi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81197b8e-19dc-4b74-956f-c9546e32989a.jpg","index":0,"item":"1a846c7c-7f1e-481e-a34e-5a5f0e3909ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20250211_megneztuk-az-elso-hibrid-toyota-sports-800-60-eves-apro-es-cuki-sportkocsi","timestamp":"2025. február. 11. 06:41","title":"Hihetetlen, de már 60 éves a Toyota hibrid technikája, ami egy apró és cuki sportkocsiban debütált – körbefotóztuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a8ae52-b4b5-4e7a-a6e5-6936ae0814bd","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az országos áramszünetet még órákkal az incidens után sem sikerült megszüntetni.","shortLead":"Az országos áramszünetet még órákkal az incidens után sem sikerült megszüntetni.","id":"20250209_sri-lanka-aramszunet-majom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19a8ae52-b4b5-4e7a-a6e5-6936ae0814bd.jpg","index":0,"item":"2a0f8f89-e490-45bd-9bf8-2b1f569039ae","keywords":null,"link":"/elet/20250209_sri-lanka-aramszunet-majom","timestamp":"2025. február. 09. 14:26","title":"Egy majom miatt maradt áram nélkül 22 millió ember Srí Lankán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53457759-a4c9-486b-af68-2f2ccc0fedd7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Lázár János alá tartozó MÁV kitart amellett, hogy az, hogy bizonyos munkákat otthonról is el lehet végezni, még nem jelent otthoni munkavégzést.","shortLead":"A Lázár János alá tartozó MÁV kitart amellett, hogy az, hogy bizonyos munkákat otthonról is el lehet végezni, még nem...","id":"20250211_mav-home-office-lazar-janos-informatika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53457759-a4c9-486b-af68-2f2ccc0fedd7.jpg","index":0,"item":"f755a041-e03d-4bbe-99f4-faed0a6f1742","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250211_mav-home-office-lazar-janos-informatika","timestamp":"2025. február. 11. 06:19","title":"Most is van home office a MÁV-nál, csak nem úgy hívják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71b64f60-4d9a-4e12-9de3-83af0d185edf","c_author":"HVG - Nyüzsi","category":"itthon","description":"„Vajon milyen munkahely az, ahol egy hónapot lehet hiányozni, ahol négy hét szabadságra engedik az embert, azaz ennyi ideig tudják nélkülözni?”","shortLead":"„Vajon milyen munkahely az, ahol egy hónapot lehet hiányozni, ahol négy hét szabadságra engedik az embert, azaz ennyi...","id":"20250210_orban-viktor-marki-zay-peter-india-nyaralas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71b64f60-4d9a-4e12-9de3-83af0d185edf.jpg","index":0,"item":"49a934a2-b8fb-42ce-81cc-ac7a8664b9d1","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_orban-viktor-marki-zay-peter-india-nyaralas","timestamp":"2025. február. 10. 12:14","title":"Orbán indiai nyaralását figyelmen kívül hagyva luxusbaloldalozik a propaganda Márki-Zay négyhetes ázsiai körútja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a21fc28-f776-45f3-9878-0fcd2cb93f3e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Grammy-átadó legbotrányosabb epizódját Tova Leigh író képzelte el fordított szereposztásban. ","shortLead":"A Grammy-átadó legbotrányosabb epizódját Tova Leigh író képzelte el fordított szereposztásban. ","id":"20250210_Ilyen-lenne-ha-Kanye-West-allna-meztelenul-a-voros-szonyegen-a-feketebe-oltozott-felesege-mellett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a21fc28-f776-45f3-9878-0fcd2cb93f3e.jpg","index":0,"item":"838eac3c-4127-4a99-adf3-2cedc0d21609","keywords":null,"link":"/elet/20250210_Ilyen-lenne-ha-Kanye-West-allna-meztelenul-a-voros-szonyegen-a-feketebe-oltozott-felesege-mellett","timestamp":"2025. február. 10. 08:28","title":"Ilyen lenne, ha Kanye West állna meztelenül a vörös szőnyegen a feketébe öltözött felesége mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c52f195-82ed-4850-815d-6994f0988ac0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Good bye, Lenin! és a Becstelen brigantik sztárja, valamint a Lavina és a Szomorúság háromszöge rendezője ott maradt beszélgetni is a magyar színészekkel.","shortLead":"A Good bye, Lenin! és a Becstelen brigantik sztárja, valamint a Lavina és a Szomorúság háromszöge rendezője ott maradt...","id":"20250210_Katona-eloadas-ruben-ostlund-daniel-bruhl-lavina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c52f195-82ed-4850-815d-6994f0988ac0.jpg","index":0,"item":"63fd2403-bddb-4d77-959f-57e7692c11fb","keywords":null,"link":"/kultura/20250210_Katona-eloadas-ruben-ostlund-daniel-bruhl-lavina","timestamp":"2025. február. 10. 10:58","title":"Világhírű vendégek ültek be a Katona előadására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1adc7cbd-2db8-4fce-b896-0d048f888c46","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Donald Tusk 650 milliárd zloty (kb. 63 ezer milliárd forint) beruházásával pörgetné fel a lengyel gazdaságot, ami a lengyel GDP csaknem 18 százalékának felel meg.","shortLead":"Donald Tusk 650 milliárd zloty (kb. 63 ezer milliárd forint) beruházásával pörgetné fel a lengyel gazdaságot, ami...","id":"20250210_Oriasi-beruhazasi-programot-hirdetett-a-lengyel-miniszterelnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1adc7cbd-2db8-4fce-b896-0d048f888c46.jpg","index":0,"item":"c73a6b1b-20fa-4aea-81ad-72a88b51f390","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250210_Oriasi-beruhazasi-programot-hirdetett-a-lengyel-miniszterelnok","timestamp":"2025. február. 10. 20:04","title":"Óriási beruházási programot hirdetett a lengyel miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02825691-3d7a-4d58-b576-82c3a1cb79fb","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az ókori állatmesék, valamint a meseíró életéről fennmaradt feljegyzések és legendák alapján Dargay Marcell zeneszerző, Fábián Péter rendező és Parti Nagy Lajos író fabularevüt állított színpadra.","shortLead":"Az ókori állatmesék, valamint a meseíró életéről fennmaradt feljegyzések és legendák alapján Dargay Marcell zeneszerző...","id":"20250209_A-nyul-fule-Orkeny-Szinhaz-Ezopus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02825691-3d7a-4d58-b576-82c3a1cb79fb.jpg","index":0,"item":"4e17f517-fc2d-415b-9c78-2dd839a04d75","keywords":null,"link":"/360/20250209_A-nyul-fule-Orkeny-Szinhaz-Ezopus","timestamp":"2025. február. 09. 16:00","title":"Meddig provokálhatja a méltóságos sast egy punk ganajtúró bogár? Az Örkény Ezópus-adaptációjában ott a válasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]