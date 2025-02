Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"32c91b85-e3f1-444f-a212-779a57d0a70f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Támadóját, egy 23 éves férfit még a helyszínen elfogták.","shortLead":"Támadóját, egy 23 éves férfit még a helyszínen elfogták.","id":"20250212_Megkeseltek-egy-21-eves-not-egy-dohanyboltban-Budapesten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32c91b85-e3f1-444f-a212-779a57d0a70f.jpg","index":0,"item":"ab37bd40-db84-47ad-9375-3748d828b985","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_Megkeseltek-egy-21-eves-not-egy-dohanyboltban-Budapesten","timestamp":"2025. február. 12. 10:31","title":"Megkéseltek egy 21 éves nőt egy dohányboltban Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06d1aa25-9ea9-4f6a-81bb-868ed8f98eb1","c_author":"Martini Noémi","category":"360","description":"Utat talált az Országgyűléshez az Opus Dei magyar szervezete, amely az MCC pókhálóját használva ideológiai nevelést végez Budapesten. „Isten Műve” újraírná az abortuszszabályozást, és kitörölné a köztudatból Karsai Dániel kampányát.","shortLead":"Utat talált az Országgyűléshez az Opus Dei magyar szervezete, amely az MCC pókhálóját használva ideológiai nevelést...","id":"20250213_hvg-opus-dei-isten-muve-szent-maffia-katolikus-szervezet-parlament-mcc-heltai-peter-filemon-norbert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06d1aa25-9ea9-4f6a-81bb-868ed8f98eb1.jpg","index":0,"item":"eecd0fa0-ee98-406d-acc6-7378a9e82f7b","keywords":null,"link":"/360/20250213_hvg-opus-dei-isten-muve-szent-maffia-katolikus-szervezet-parlament-mcc-heltai-peter-filemon-norbert","timestamp":"2025. február. 13. 06:30","title":"Tiltaná az abortuszt, javaslata a pornós feketelistáról ott van a parlamentben – így terjeszkedik Magyarországon az Opus Dei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e50a3c03-0e89-48d5-bc97-daeb151e6090","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külügyminiszter azt is mondta, hogy Washington hamarosan újragondolja az orosz–magyar kereskedelmet nehezítő lépéseket.","shortLead":"A külügyminiszter azt is mondta, hogy Washington hamarosan újragondolja az orosz–magyar kereskedelmet nehezítő...","id":"20250212_Szijjarto-megnyugtatta-az-oroszokat-a-szankciok-ellenere-is-tudunk-fizetni-a-gazert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e50a3c03-0e89-48d5-bc97-daeb151e6090.jpg","index":0,"item":"84c0c90e-6287-4fe3-88d8-1cb997a5b8a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250212_Szijjarto-megnyugtatta-az-oroszokat-a-szankciok-ellenere-is-tudunk-fizetni-a-gazert","timestamp":"2025. február. 12. 11:27","title":"Szijjártó megnyugtatta az oroszokat: a szankciók ellenére is tudunk fizetni a gázért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd9aef0-e18d-46e0-9294-f344936626e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelenleg a minimum 16 órás szolgálathoz mindössze két darab szendvics jár a mentősöknek. ","shortLead":"Jelenleg a minimum 16 órás szolgálathoz mindössze két darab szendvics jár a mentősöknek. ","id":"20250212_lakossag-segitseget-keri-a-MOMSZ-mentosok-Budapest-korhaz-egeszsegugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5dd9aef0-e18d-46e0-9294-f344936626e1.jpg","index":0,"item":"316b5be9-72c1-491c-9ddc-a199268d76df","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_lakossag-segitseget-keri-a-MOMSZ-mentosok-Budapest-korhaz-egeszsegugy","timestamp":"2025. február. 12. 20:10","title":"A lakosság segítségét kérik a mentődolgozók, hogy a Budapestre rendelt mentősök kaphassanak meleg ételt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0275ee5f-315e-49a4-9814-232b6feecf87","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Miután Netanjahu a harcok felújításával, míg Trump a pokol szabadon engedésével fenyegetőzött, a Hamász engedett.","shortLead":"Miután Netanjahu a harcok felújításával, míg Trump a pokol szabadon engedésével fenyegetőzött, a Hamász engedett.","id":"20250213_hamasz-tusz-segely-izrael","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0275ee5f-315e-49a4-9814-232b6feecf87.jpg","index":0,"item":"7ee5195f-52c8-410f-b14a-19a44f0c92f9","keywords":null,"link":"/vilag/20250213_hamasz-tusz-segely-izrael","timestamp":"2025. február. 13. 10:14","title":"A Hamász szabadon enged három túszt segélyekért cserébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32cd0b6e-6884-480f-beeb-46788007db22","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Zacher Gábor szerint ha az alkoholfüggőséggel küzdő színész nem vesz részt egy újabb elvonón, nem érheti meg a 40. születésnapját.","shortLead":"Zacher Gábor szerint ha az alkoholfüggőséggel küzdő színész nem vesz részt egy újabb elvonón, nem érheti meg a 40...","id":"20250214_Molnar-Gusztav-alkohol-fuggoseg-korhaz-rehabilitacio-kezeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32cd0b6e-6884-480f-beeb-46788007db22.jpg","index":0,"item":"ad8f69cb-7b38-429a-bc74-1c5526ccb07c","keywords":null,"link":"/elet/20250214_Molnar-Gusztav-alkohol-fuggoseg-korhaz-rehabilitacio-kezeles","timestamp":"2025. február. 14. 09:54","title":"Rehabilitációs intézetbe kerülhet Molnár Gusztáv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a6066c-989c-4ed8-8d0a-570f0b419e09","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész úgy reagált: mondhatná, hogy meglepte a meztelenkedés, de igazából nem így történt. ","shortLead":"A színész úgy reagált: mondhatná, hogy meglepte a meztelenkedés, de igazából nem így történt. ","id":"20250212_Arnold-Schwarzenegger-fia-meztelen-jelenet-Feher-Lotusz-uj-evad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37a6066c-989c-4ed8-8d0a-570f0b419e09.jpg","index":0,"item":"c4ae89f6-edba-4594-a57a-86cdd0b8e0e2","keywords":null,"link":"/elet/20250212_Arnold-Schwarzenegger-fia-meztelen-jelenet-Feher-Lotusz-uj-evad","timestamp":"2025. február. 12. 10:21","title":"Az alma nem esett messze a fájától –kommentálta Arnold Schwarzenegger a fia meztelen jelenetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b507b41-8ee2-490e-a59e-6be75e8d185f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A drón éjjel robbant fel az atomerőmű szarkofágján, a sugárzás nem nőtt, a kár azonban jelentős.","shortLead":"A drón éjjel robbant fel az atomerőmű szarkofágján, a sugárzás nem nőtt, a kár azonban jelentős.","id":"20250214_zelenszkij-orosz-harci-dron-csernobil-atomeromu-szarkofag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b507b41-8ee2-490e-a59e-6be75e8d185f.jpg","index":0,"item":"ea486e9b-d476-4b24-92af-39b7ee4677f7","keywords":null,"link":"/vilag/20250214_zelenszkij-orosz-harci-dron-csernobil-atomeromu-szarkofag-ebx","timestamp":"2025. február. 14. 09:49","title":"Zelenszkij: orosz harci drón csapódott a csernobili atomerőmű szarkofágjába, a kár jelentős - videón az eset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]