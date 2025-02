Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b1387661-a392-4adc-b1c3-6bc8440f4dbb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Egy tisztán elektromos modell készül majd Debrecenben.","shortLead":"Egy tisztán elektromos modell készül majd Debrecenben.","id":"20250212_debrecen-bmw-gyar-sorozatgyartas-tisztan-elektromos-modell","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1387661-a392-4adc-b1c3-6bc8440f4dbb.jpg","index":0,"item":"44ea2b9b-8155-4cfb-aca2-8e260c73fcf3","keywords":null,"link":"/kkv/20250212_debrecen-bmw-gyar-sorozatgyartas-tisztan-elektromos-modell","timestamp":"2025. február. 12. 16:33","title":"Ősszel indul a sorozatgyártás a BMW debreceni üzemében, Szijjártó szerint az egész cég sorsa is múlik ezen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35516ad5-975f-4d2d-a745-27beb24034e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szélsőséges időjárás nem kíméli a lakásokat.","shortLead":"A szélsőséges időjárás nem kíméli a lakásokat.","id":"20250213_generali-karbejelentes-eghajlatvaltozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35516ad5-975f-4d2d-a745-27beb24034e7.jpg","index":0,"item":"e6b350ad-9dd2-4ef1-9924-af36feba1d12","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250213_generali-karbejelentes-eghajlatvaltozas","timestamp":"2025. február. 13. 10:48","title":"Generali: Közel 40 000 kárbejelentés érkezett az éghajlatváltozás nyomán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11b03069-9f58-4d45-b27c-04598511668c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nagyjából ugyanannyival költenek többet a magyarok gyógyszerre, mint amennyivel drágultak a készítmények, de van egy nem is túl magas ár, ami fölött már elkezdenek rangsorolni, miből vesznek, miből nem.","shortLead":"Nagyjából ugyanannyival költenek többet a magyarok gyógyszerre, mint amennyivel drágultak a készítmények, de van...","id":"20250213_gyogyszer-arak-dragulas-gyogyszertar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11b03069-9f58-4d45-b27c-04598511668c.jpg","index":0,"item":"9c2909e4-8eea-4e9c-90d2-7b97f3578f73","keywords":null,"link":"/kkv/20250213_gyogyszer-arak-dragulas-gyogyszertar","timestamp":"2025. február. 13. 08:16","title":"Megmérték, mi az az ár, ami fölött sok beteg már inkább nem veszi meg a gyógyszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eac3365b-bf41-4caa-a0a0-600423999749","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A NASA Curiosity nevű Mars-járója a Gale-kráterből figyelve vette fel a marsi égbolton megjelenő felhőket, amelyekhez hasonló a Földön is kialakul.","shortLead":"A NASA Curiosity nevű Mars-járója a Gale-kráterből figyelve vette fel a marsi égbolton megjelenő felhőket, amelyekhez...","id":"20250213_mars-vilagito-felho-egbolt-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eac3365b-bf41-4caa-a0a0-600423999749.jpg","index":0,"item":"407c37ee-897b-4f22-a7e1-e03e85d35a66","keywords":null,"link":"/tudomany/20250213_mars-vilagito-felho-egbolt-video","timestamp":"2025. február. 13. 19:03","title":"Világító felhők jelentek meg a Mars egén – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9767bd0-4cfa-4234-87bf-2e2c016c7559","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Bár meghökkenést keltett, hogy Donald Trump csak akkor támogatná tovább Ukrajnát, ha az ásványi kincsekkel fizet, úgy tűnik, az ötlet Volodimir Zelenszkijtől származik. Igaz, az oroszok is visznek mindent, amit tudnak.","shortLead":"Bár meghökkenést keltett, hogy Donald Trump csak akkor támogatná tovább Ukrajnát, ha az ásványi kincsekkel fizet...","id":"20250214_hvg-ukrajna-trump-alku-asvanykincs-ritkafoldfem-putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9767bd0-4cfa-4234-87bf-2e2c016c7559.jpg","index":0,"item":"95a49f4c-898a-4e4c-95d6-1343c45ae1b2","keywords":null,"link":"/360/20250214_hvg-ukrajna-trump-alku-asvanykincs-ritkafoldfem-putyin","timestamp":"2025. február. 14. 12:45","title":"Putyin vinné, Trump kérné és Zelenszkij neki adná is Ukrajna nyersanyagkincsét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f694350-0106-4b72-a387-b34b3dc63b8c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Tovább gyarapodott a taglétszám is. A nyugdíjkasszák átlagosan az inflációt jóval meghaladó, 12 százalék feletti hozamot írtak jóvá tagjaik számára.","shortLead":"Tovább gyarapodott a taglétszám is. A nyugdíjkasszák átlagosan az inflációt jóval meghaladó, 12 százalék feletti...","id":"20250212_2300-milliard-forint-egeszsegpenztar-nyugdijpenztar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f694350-0106-4b72-a387-b34b3dc63b8c.jpg","index":0,"item":"9a5cd2ad-8163-47ec-831a-54a8b0b79357","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250212_2300-milliard-forint-egeszsegpenztar-nyugdijpenztar","timestamp":"2025. február. 12. 13:40","title":"2300 milliárd forintot tartanak a magyarok egészség- és magánpénztári számlán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43ef15b6-0a7d-4744-8195-0063f8649a3e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az önkormányzat korlátozná a nyitvatartást, de a petíció írói szerint ez rosszat tenne a szegedi vállalkozók, vendéglátósok, boltosok, taxisok, egyetemisták és fiatalok többségének. ","shortLead":"Az önkormányzat korlátozná a nyitvatartást, de a petíció írói szerint ez rosszat tenne a szegedi vállalkozók...","id":"20250212_Peticio-indul-Szegeden-hogy-ejjel-is-nyitva-lehessenek-a-szorakozohelyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43ef15b6-0a7d-4744-8195-0063f8649a3e.jpg","index":0,"item":"db375b28-09f1-4b20-8bfd-e7ae20d704dd","keywords":null,"link":"/elet/20250212_Peticio-indul-Szegeden-hogy-ejjel-is-nyitva-lehessenek-a-szorakozohelyek","timestamp":"2025. február. 12. 21:12","title":"Petíció indul Szegeden, hogy éjjel is nyitva lehessenek a szórakozóhelyek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03cd76b7-959c-4b3f-a7ca-323db77ca724","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester arról ír, az Alkotmánybíróság kimondta, alkotmányellenes, hogy a kormány több pénzt von el várostól, mint amit támogatásként ad. A tegnap este megjelent rendelet szerint Budapestnek 89 milliárd forint szolidaritási hozzájárulást kell fizetnie.","shortLead":"A főpolgármester arról ír, az Alkotmánybíróság kimondta, alkotmányellenes, hogy a kormány több pénzt von el várostól...","id":"20250212_Karacsony-a-szolidaritasi-hozzajarulasrol-Inditjuk-a-karteritesi-pert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03cd76b7-959c-4b3f-a7ca-323db77ca724.jpg","index":0,"item":"35b65db5-db5d-4f69-9fea-faf9077c889b","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_Karacsony-a-szolidaritasi-hozzajarulasrol-Inditjuk-a-karteritesi-pert","timestamp":"2025. február. 12. 14:08","title":"Karácsony a szolidaritási hozzájárulásról: Indítjuk a kártérítési pert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]