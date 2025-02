Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f1741376-8a5f-49db-8697-98985958c515","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Visszautasítanak „minden olyan valótlan állítást”, ami az elmúlt hetekben a sajtóban az igazgatói kinevezések körül, például a Kolibri esetében „negatív tartalommal” megjelent. ","shortLead":"Visszautasítanak „minden olyan valótlan állítást”, ami az elmúlt hetekben a sajtóban az igazgatói kinevezések körül...","id":"20250214_Szinhaz-igazgatok-palyazat-kozlemeny-Vidnyanszky-Attila-Nemcsak-Karoly-Kalomista-Gabor-Kiss-B-Attila-Kolibri-Szinhaz-Budapest-Babszinhaz-Margitszigeti-Szinhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1741376-8a5f-49db-8697-98985958c515.jpg","index":0,"item":"d17bcb1c-de2c-4726-b82e-012913f4b2d0","keywords":null,"link":"/kultura/20250214_Szinhaz-igazgatok-palyazat-kozlemeny-Vidnyanszky-Attila-Nemcsak-Karoly-Kalomista-Gabor-Kiss-B-Attila-Kolibri-Szinhaz-Budapest-Babszinhaz-Margitszigeti-Szinhaz","timestamp":"2025. február. 14. 12:33","title":"A színházigazgatói pályázatok „anomáliáiról” adott ki közleményt Vidnyánszky Attila és több direktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62b89c1b-2d26-4ae4-b142-32da75422423","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A több mint 2,2 milliárd forintos ára könnyfakasztó. ","shortLead":"A több mint 2,2 milliárd forintos ára könnyfakasztó. ","id":"20250213_Ferrari-ritkasagot-Leclerc-es-Sainz-is-alairta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/62b89c1b-2d26-4ae4-b142-32da75422423.jpg","index":0,"item":"c1705ea6-1c6c-4457-b138-6ba2033fbcdc","keywords":null,"link":"/cegauto/20250213_Ferrari-ritkasagot-Leclerc-es-Sainz-is-alairta","timestamp":"2025. február. 13. 20:20","title":"Ezt a zöld Ferrari ritkaságot Leclerc és Sainz is aláírta, és ettől csak még drágább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4705259-2872-44de-8cd7-f157b41cd028","c_author":"Kuglics Sarolta (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Donald Trump globális politikai hadjáratáról szóló vitáktól volt hangos az Európai Parlament, a fideszes delegáció képviselője pedig jelezte, Magyarország szívesen látja a Nemzetközi Büntetőbíróság által körözött izraeli vezetőket.","shortLead":"Donald Trump globális politikai hadjáratáról szóló vitáktól volt hangos az Európai Parlament, a fideszes delegáció...","id":"20250214_Trump_parizsi_egyezmeny_who_europai_parlament","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4705259-2872-44de-8cd7-f157b41cd028.jpg","index":0,"item":"05b8764e-b566-4067-a237-29038d5425db","keywords":null,"link":"/eurologus/20250214_Trump_parizsi_egyezmeny_who_europai_parlament","timestamp":"2025. február. 14. 10:31","title":"„Trump elnök mutatja az utat, és ha nem akarunk teljes idiótáknak tűnni a történelemben, követnünk kell” – az amerikai elnökről vitáztak az EP-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faf261ed-25f4-4f11-8bbc-5bff371665c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A first lady ritkán szólal meg, most kivételt tett. ","shortLead":"A first lady ritkán szólal meg, most kivételt tett. ","id":"20250213_Melanie-Trump-Feher-Haz-latogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/faf261ed-25f4-4f11-8bbc-5bff371665c8.jpg","index":0,"item":"6375497e-c7cb-4dc1-ba7e-0b0cadfee012","keywords":null,"link":"/elet/20250213_Melanie-Trump-Feher-Haz-latogatas","timestamp":"2025. február. 13. 11:34","title":"Melania Trump izgalommal várja, hogy megnyissák a Fehér Házat a látogatók előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f643e05-f6db-4d90-b0f5-cc0330098ecc","c_author":"Fülöp István","category":"kkv","description":"Január végén a gyártósor utolsó darabjait is Romániába szállították, több mint 200 embert bocsátottak el.","shortLead":"Január végén a gyártósor utolsó darabjait is Romániába szállították, több mint 200 embert bocsátottak el.","id":"20250214_Vegleg-leallt-a-Zalakeramia-romhanyi-gyara-Romaniaba-vittek-az-uzem-eszkozeit-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f643e05-f6db-4d90-b0f5-cc0330098ecc.jpg","index":0,"item":"d1ff6984-52cb-4953-8e3b-3cf763778f99","keywords":null,"link":"/kkv/20250214_Vegleg-leallt-a-Zalakeramia-romhanyi-gyara-Romaniaba-vittek-az-uzem-eszkozeit-ebx","timestamp":"2025. február. 14. 15:48","title":"Végleg leállt a Zalakerámia romhányi gyára, Romániába vitték az üzem eszközeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64aa295c-45f2-48f8-9e46-9e43a1a18425","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Nyílt kommunikáció és kompromisszumkészség nélkül könnyen csalódhatunk Valentin-napi várakozásainkban. Hogyan használhatják ezt az ünnepet a stabil párkapcsolatban élők a kötődés erősítésére? És mi a teendő, ha a két félnek nagyon eltérő elképzeléseik, vágyaik vannak az ünneppel kapcsolatban?","shortLead":"Nyílt kommunikáció és kompromisszumkészség nélkül könnyen csalódhatunk Valentin-napi várakozásainkban. Hogyan...","id":"20250214_Ont-is-sujtja-a-Valentin-napi-depresszio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64aa295c-45f2-48f8-9e46-9e43a1a18425.jpg","index":0,"item":"56e2d8ef-337d-411d-a49e-7503fa99ba85","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250214_Ont-is-sujtja-a-Valentin-napi-depresszio","timestamp":"2025. február. 14. 08:06","title":"Önt is sújtja a Valentin-napi depresszió?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1dbe82b-7c84-44db-b9ce-f1153c4a243e","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Árkedvezményt és ingyenes kiszállítást ígértek, épp csak annak feltétele maradt ki a promószövegből. Az ügyben indított vizsgálatot még késleltették is, amiért külön további 20 milliós bírságot kaptak.","shortLead":"Árkedvezményt és ingyenes kiszállítást ígértek, épp csak annak feltétele maradt ki a promószövegből. Az ügyben indított...","id":"20250214_Foodora-kupon-trukkozes-rendszerhasznalati-dij-birsag-GVH","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1dbe82b-7c84-44db-b9ce-f1153c4a243e.jpg","index":0,"item":"aecfd079-2f08-40d5-bdc8-31fc91ee8e3a","keywords":null,"link":"/kkv/20250214_Foodora-kupon-trukkozes-rendszerhasznalati-dij-birsag-GVH","timestamp":"2025. február. 14. 10:05","title":"Trükközött a kuponjaival a Foodora, több mint 35 millióra bírságolták érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9926c131-0b07-4e04-b8e3-a6af42c50df7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Vallási szertartásokon használják Indiában azokat a robotelefántokat, amelyek megszólalásig hasonlítanak az igaziakra.","shortLead":"Vallási szertartásokon használják Indiában azokat a robotelefántokat, amelyek megszólalásig hasonlítanak az igaziakra.","id":"20250213_india-templom-vallas-szertartas-feszial-robotelefant-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9926c131-0b07-4e04-b8e3-a6af42c50df7.jpg","index":0,"item":"068c4bcb-3a31-41d4-827e-a45e69080bff","keywords":null,"link":"/tudomany/20250213_india-templom-vallas-szertartas-feszial-robotelefant-video","timestamp":"2025. február. 13. 16:33","title":"Robotelefántokat készítettek Indiában, hogy ne kínozzák az igaziakat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]