[{"available":true,"c_guid":"152c2ce4-125b-4ed4-8c5e-46a060010ace","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzetben jöttek le részletek a miniszterelnöknek a kihelyezett frakcióülésen elmondott beszédéből. Orbán szerint egyelőre semmilyen előfeltétele nem adott Ukrajna uniós tagságának, így az szóba sem jöhet. A miniszterelnök arra kérte a képviselőket, hozzanak szigorú törvényeket, és “tiltsák ki Magyarországról azokat”, akik külföldi finanszírozásban részesültek. ","shortLead":"A Magyar Nemzetben jöttek le részletek a miniszterelnöknek a kihelyezett frakcióülésen elmondott beszédéből. Orbán...","id":"20250219_Orban-zart-korben-arrol-beszelt-a-fideszes-kepviseloknek-hogy-mi-az-a-politikai-korrupcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/152c2ce4-125b-4ed4-8c5e-46a060010ace.jpg","index":0,"item":"17252f63-d97d-4e3a-9706-fdff06c0c2ab","keywords":null,"link":"/itthon/20250219_Orban-zart-korben-arrol-beszelt-a-fideszes-kepviseloknek-hogy-mi-az-a-politikai-korrupcio","timestamp":"2025. február. 19. 06:47","title":"Orbán zárt körben arról beszélt a fideszes képviselőknek, hogy mi az a politikai korrupció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82535a28-dd28-4b52-a3df-7d3454e7287a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Egy nem kötelező érvényű szándéknyilatkozatot írtak alá.","shortLead":"Egy nem kötelező érvényű szándéknyilatkozatot írtak alá.","id":"20250217_4iG-Axiom-Space-uripari-egyuttmukodes-megallapodas-szandeknyilatkozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82535a28-dd28-4b52-a3df-7d3454e7287a.jpg","index":0,"item":"ba430cf6-9785-4adf-9551-9bc18077611a","keywords":null,"link":"/kkv/20250217_4iG-Axiom-Space-uripari-egyuttmukodes-megallapodas-szandeknyilatkozat","timestamp":"2025. február. 17. 10:11","title":"Űripari együttműködésről állapodott meg a 4iG és egy amerikai cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed696431-9e60-4045-b115-418741f1d9a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Repül, félmaratont fut, és nem fázik a külügyminiszter.","shortLead":"Repül, félmaratont fut, és nem fázik a külügyminiszter.","id":"20250218_gender-propaganda-Szijjarto-ferfias-hoerzet-new-york-futas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed696431-9e60-4045-b115-418741f1d9a8.jpg","index":0,"item":"d81c84bf-0787-48e3-9195-5abf97486dad","keywords":null,"link":"/elet/20250218_gender-propaganda-Szijjarto-ferfias-hoerzet-new-york-futas","timestamp":"2025. február. 18. 12:30","title":"A genderpropagandával riogató Szijjártó szerint már a hőérzetnek is neme van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4227717-ca0c-46fc-8e6a-6fb183de2144","c_author":"Fülöp István","category":"gazdasag","description":"Egyre több német vállalat viszi külföldre a működését, jelentősen csökken a legnagyobb cégek értéke és termelékenysége is Németországban.","shortLead":"Egyre több német vállalat viszi külföldre a működését, jelentősen csökken a legnagyobb cégek értéke és termelékenysége...","id":"20250218_Valsagban-a-nemet-ipar-negyedmillio-munkahely-megszunt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4227717-ca0c-46fc-8e6a-6fb183de2144.jpg","index":0,"item":"e5c639fc-313e-43a0-b042-e9c75d9a6cb5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250218_Valsagban-a-nemet-ipar-negyedmillio-munkahely-megszunt","timestamp":"2025. február. 18. 13:09","title":"Körülnéztek a német gazdaságban, és nagyon nem tetszett a szakértőknek, amit találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2bd2be6-9c9d-4f7b-ab03-cc640e1e2943","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Michele Ferrero egykori jobbkeze 97 éves volt.","shortLead":"Michele Ferrero egykori jobbkeze 97 éves volt.","id":"20250217_Elhunyt-a-Nutella-atyja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2bd2be6-9c9d-4f7b-ab03-cc640e1e2943.jpg","index":0,"item":"56e8c8ad-d1ac-4427-949c-7ffac5f07b3f","keywords":null,"link":"/kkv/20250217_Elhunyt-a-Nutella-atyja","timestamp":"2025. február. 17. 15:34","title":"Elhunyt Francesco Rivella, aki ott volt a Nutella, a TicTac, a Kinder és a Ferrero Rocher születésénél is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a81a4aa0-1506-4d00-aa0d-819c6cc7edb7","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nagyot zuhant a társaság bevétele, a vesztesége pedig még a vártnál is rosszabbul alakult.","shortLead":"Nagyot zuhant a társaság bevétele, a vesztesége pedig még a vártnál is rosszabbul alakult.","id":"20250217_Covid-elleni-oltas-Moderna-veszteseg-bevetel-csokkenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a81a4aa0-1506-4d00-aa0d-819c6cc7edb7.jpg","index":0,"item":"6afe8722-2a21-479c-afe8-a4c5d2a47197","keywords":null,"link":"/kkv/20250217_Covid-elleni-oltas-Moderna-veszteseg-bevetel-csokkenes","timestamp":"2025. február. 17. 10:35","title":"Óriásit hasalt a Covid elleni oltásokat gyártó Moderna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6465cdf-22c8-4746-b99f-e2fba0d20bf1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az orosz–ukrán háború lezárása mozgatja a piacokat, amely épp a várható intenzív fegyverkezési hullámot árazza be.","shortLead":"Az orosz–ukrán háború lezárása mozgatja a piacokat, amely épp a várható intenzív fegyverkezési hullámot árazza be.","id":"20250218_Meglodultak-az-europai-tozsdek-a-vedelmi-ipar-huzza-a-ralit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6465cdf-22c8-4746-b99f-e2fba0d20bf1.jpg","index":0,"item":"7e482282-4b79-46ef-acea-2759f63be9c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250218_Meglodultak-az-europai-tozsdek-a-vedelmi-ipar-huzza-a-ralit","timestamp":"2025. február. 18. 08:37","title":"Meglódultak az európai tőzsdék, a védelmi ipar húzza a ralit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f580a887-b87c-451e-866b-40c25cd90acc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy friss javaslat szerint a rendelők nem tartalékolhatnak az időpontokkal, az összeset fel kell tüntetni a foglalófelületen.","shortLead":"Egy friss javaslat szerint a rendelők nem tartalékolhatnak az időpontokkal, az összeset fel kell tüntetni...","id":"20250218_szakrendeles-atalakitas-beutalo-idopontfoglalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f580a887-b87c-451e-866b-40c25cd90acc.jpg","index":0,"item":"029e961b-f627-458a-af09-b82d90b85b50","keywords":null,"link":"/itthon/20250218_szakrendeles-atalakitas-beutalo-idopontfoglalas","timestamp":"2025. február. 18. 08:53","title":"Átalakítaná a kormány a szakrendeléseket, országszerte érvényesek lesznek a beutalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]