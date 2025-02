Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"150c86cd-1c15-44bd-b861-a16cbde42ee7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Aggodalommal vegyes remény kíséri Ferenc pápa felépülését Matteo Zuppi bíboros, az olasz püspöki kar főtitkára szerint, míg egy másik bíboros szerint nem kizárt az egyházfő lemondása, ha nem tudja elvégezni szolgálatát.","shortLead":"Aggodalommal vegyes remény kíséri Ferenc pápa felépülését Matteo Zuppi bíboros, az olasz püspöki kar főtitkára szerint...","id":"20250220_zuppi-biboros-ferenc-papa-felepules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/150c86cd-1c15-44bd-b861-a16cbde42ee7.jpg","index":0,"item":"1dcd0a72-eb7a-451a-9909-70f23f697460","keywords":null,"link":"/vilag/20250220_zuppi-biboros-ferenc-papa-felepules","timestamp":"2025. február. 20. 15:52","title":"Zuppi bíboros: Minden Ferenc pápa teljes felépülésének irányába mutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc775ba4-1992-4013-a21f-17db4af06df2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Tudományos és orvosi alkalmazásban is fontos szerepe lehet annak az új telepnek, ami a radioaktivitást hasznosítja, és még biztonságos is.","shortLead":"Tudományos és orvosi alkalmazásban is fontos szerepe lehet annak az új telepnek, ami a radioaktivitást hasznosítja, és...","id":"20250220_radioaktiv-gyemant-akkumulator-szen-14-felfedezes-energiaforras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc775ba4-1992-4013-a21f-17db4af06df2.jpg","index":0,"item":"578cd5b1-9062-4b1f-876f-ead9dcaab8be","keywords":null,"link":"/tudomany/20250220_radioaktiv-gyemant-akkumulator-szen-14-felfedezes-energiaforras","timestamp":"2025. február. 20. 12:03","title":"Nem kell tölteni vagy cserélni: ez az új radioaktív gyémántakkumulátor több ezer évig bírja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"994d6764-f7d1-4286-81f2-1b216c664676","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Egyik nap vámokkal fenyeget az amerikai elnök, a következőn mégsem, aztán újra, a világ összes többi politikusa pedig próbálja követni, mi történik. A játékelmélet kutatói örülhetnek: ilyen agresszív stratégiát rég nem láttak.","shortLead":"Egyik nap vámokkal fenyeget az amerikai elnök, a következőn mégsem, aztán újra, a világ összes többi politikusa pedig...","id":"20250219_egy-masik-kozgazdasag-jatekelmelet-trump-gyava-nyul-haboru-vam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/994d6764-f7d1-4286-81f2-1b216c664676.jpg","index":0,"item":"55981112-000b-4ec8-9f2a-14f7b52d1c80","keywords":null,"link":"/360/20250219_egy-masik-kozgazdasag-jatekelmelet-trump-gyava-nyul-haboru-vam","timestamp":"2025. február. 19. 16:38","title":"Teljes őrület, vagy van benne logika? Mit mond a játékelmélet Trump ámokfutásáról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fdea803-95f9-4aea-8e5a-c92e43a5b943","c_author":"BrandLab","category":"brandcontent","description":"A nehéz gazdasági helyzetben komoly segítséget jelenthet az ipari szereplők számára a kapcsolatépítés és a szinergiák kiaknázása. A Hungexpo területén ezúttal is az évente ismétlődő társrendezvénnyel, az Automotive Hungary szakkiállítással közösen várják majd a kiállítók a látogatókat. A legnagyobb hazai üzleti-ipari szakkiállításról, az Ipar Napjairól Márki Enikő kiállításigazgatóval beszélgettünk.","shortLead":"A nehéz gazdasági helyzetben komoly segítséget jelenthet az ipari szereplők számára a kapcsolatépítés és a szinergiák...","id":"20250219_Hungexpo-Ipar-Napjai-2025-szakkiallitas-jelentkezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fdea803-95f9-4aea-8e5a-c92e43a5b943.jpg","index":0,"item":"e0905227-27ef-4d8e-a370-7a19aa97dac0","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250219_Hungexpo-Ipar-Napjai-2025-szakkiallitas-jelentkezes","timestamp":"2025. február. 19. 10:30","title":"Az ország egyik legnívósabb szakmai rendezvénye ismét összehozza a szektor szereplőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd057050-fcbf-41fe-988c-ad16364c9250","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Christina Fulton azt állítja, hogy Nicolas Cage figyelmen kívül hagyta a 34 éves fiuk mentális problémáit, azért történhetett meg a támadás.","shortLead":"Christina Fulton azt állítja, hogy Nicolas Cage figyelmen kívül hagyta a 34 éves fiuk mentális problémáit, azért...","id":"20250220_nicolas-cage-fia-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd057050-fcbf-41fe-988c-ad16364c9250.jpg","index":0,"item":"eb3132d5-b6fa-4cac-bf1c-807fabc79a89","keywords":null,"link":"/elet/20250220_nicolas-cage-fia-tamadas","timestamp":"2025. február. 20. 20:40","title":"Beperelte Nicolas Cage-t a volt neje, mert a közös fiuk rátámadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded5334e-c442-4966-bfff-0b1229db3347","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"A korábban vártnál magasabb inflációval számolnak az MBH Bank elemzői, ami viszont óvatos kamatpolitikát, ezzel pedig stabilizálódó forintot hozhat. Ahhoz azonban kisebb csoda kellene, hogy 400 alá menjen az euró ára.","shortLead":"A korábban vártnál magasabb inflációval számolnak az MBH Bank elemzői, ami viszont óvatos kamatpolitikát, ezzel pedig...","id":"20250219_MBH-gdp-makrogazdasag-prognozis-arokszallasi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ded5334e-c442-4966-bfff-0b1229db3347.jpg","index":0,"item":"be6d3e58-8a67-4a3f-a1b2-c2e509a031cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250219_MBH-gdp-makrogazdasag-prognozis-arokszallasi","timestamp":"2025. február. 19. 13:35","title":"MBH: Messze a repülőrajttól a magyar gazdaság, de egy békekötés sokat segíthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b01135c5-2427-4d2a-a4fd-7e1e66d87f21","c_author":"Rácz Gergő","category":"kkv","description":"Ellentmondásos eredményekre jutott 14. felmérésével a PwC. A pénzpiaci tanácsadó az ügyfélfélköre vezérigazgatói körében egyszerre mért pozitív kilátásokat, egyes iparágakban pedig visszaesést a bevételben. Rázós időszak várhat a hazai cégekre, de ez a határon túl is igaz.","shortLead":"Ellentmondásos eredményekre jutott 14. felmérésével a PwC. A pénzpiaci tanácsadó az ügyfélfélköre vezérigazgatói...","id":"20250219_pwc-vezerigazgato-felmeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b01135c5-2427-4d2a-a4fd-7e1e66d87f21.jpg","index":0,"item":"2a9ec6fa-647e-44c1-87d8-cafbfc40608e","keywords":null,"link":"/kkv/20250219_pwc-vezerigazgato-felmeres","timestamp":"2025. február. 19. 16:17","title":"Van okunk az örömre? A PwC kifaggatta a cégvezetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7311030c-c0f8-4d2c-820d-ea98f5bb6130","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lehet-e fagyit enni fájós torokkal? Segít-e a citromlé vagy a csípős fűszer a megfázás leküzdésében? Akkor is fertőzünk, ha nincs lázunk? Mikor szedjünk antibiotikumot? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre gyűjtöttük össze a válaszokat.","shortLead":"Lehet-e fagyit enni fájós torokkal? Segít-e a citromlé vagy a csípős fűszer a megfázás leküzdésében? Akkor is...","id":"20250220_megfazas-natha-torokfajas-ellen-kezelese-meddig-fertozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7311030c-c0f8-4d2c-820d-ea98f5bb6130.jpg","index":0,"item":"2869f67d-e081-4717-b1d9-755fddc11a55","keywords":null,"link":"/elet/20250220_megfazas-natha-torokfajas-ellen-kezelese-meddig-fertozes","timestamp":"2025. február. 20. 05:01","title":"Tévhitek a megfázásról és a torokfájásról, amik hátráltathatják a gyógyulást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]