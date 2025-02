Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"05247e1a-7259-4c5e-b53a-a37eab518736","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A rendőrség szerint a novembertől januárig tartó időszakban 112 magyar felhasználó tett bejelentést vagy feljelentést, amiért csalók a szálláskövető oldal felhasználásával megkárosították.","shortLead":"A rendőrség szerint a novembertől januárig tartó időszakban 112 magyar felhasználó tett bejelentést vagy feljelentést...","id":"20250225_bookingcom-adathalaszat-csalas-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05247e1a-7259-4c5e-b53a-a37eab518736.jpg","index":0,"item":"aef572e3-06d0-49b2-844c-fb5a969dfb49","keywords":null,"link":"/kkv/20250225_bookingcom-adathalaszat-csalas-rendorseg","timestamp":"2025. február. 25. 09:31","title":"Adathalászok portyáznak a Booking.com-on, három hónap alatt 177 milliót loptak magyar felhasználóktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da7fe379-be64-485d-ba02-4ce7ee4a5cbc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekesnő 88 éves volt.","shortLead":"Az énekesnő 88 éves volt.","id":"20250224_roberta-flack-halalhir-als-enekes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da7fe379-be64-485d-ba02-4ce7ee4a5cbc.jpg","index":0,"item":"5c265d10-3ad3-4c26-8c07-470a9f9c8110","keywords":null,"link":"/kultura/20250224_roberta-flack-halalhir-als-enekes","timestamp":"2025. február. 24. 17:29","title":"Meghalt Roberta Flack, a Killing Me Softly legsikeresebb verziójának előadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a27fb8e-7a12-46e9-8a47-578efc5b8402","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész egy interjúban arról beszélt, hogy a politikai szerepvállalása miatt nem hívják már RTL-es műsorokba. A csatorna szerint majd hívják, ha „a karaktere szervesen illeszkedik egy új történetbe”.","shortLead":"A színész egy interjúban arról beszélt, hogy a politikai szerepvállalása miatt nem hívják már RTL-es műsorokba...","id":"20250224_Nagy-Ervin-nem-kap-szerepet-az-RTL-nel-Tisza-Part-politika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a27fb8e-7a12-46e9-8a47-578efc5b8402.jpg","index":0,"item":"7510074b-f074-46e4-8516-2f2307ddafb5","keywords":null,"link":"/elet/20250224_Nagy-Ervin-nem-kap-szerepet-az-RTL-nel-Tisza-Part-politika","timestamp":"2025. február. 24. 15:56","title":"Nagy Ervin szerint politikai okok miatt nem kap szerepet az RTL-nél, a csatorna cáfolja ezt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ef8d53b-29d8-4e58-a2c7-4552fc6b8aab","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Roberto Orci a legnagyobb hollywoodi franchise-okon dolgozott. 51 éves volt.","shortLead":"Roberto Orci a legnagyobb hollywoodi franchise-okon dolgozott. 51 éves volt.","id":"20250226_Meghalt-a-Star-Trek-es-a-Transformers-iroja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ef8d53b-29d8-4e58-a2c7-4552fc6b8aab.jpg","index":0,"item":"2711528c-5bed-4b0e-b080-2f732e97e986","keywords":null,"link":"/kultura/20250226_Meghalt-a-Star-Trek-es-a-Transformers-iroja","timestamp":"2025. február. 26. 09:03","title":"Meghalt a Star Trek és a Transformers forgatókönyvírója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ad1caed-8079-4deb-9688-b4fbc80db53e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az európai piac több mint harmadát adják már a kisebb-nagyobb mértékben alternatív hajtásra is képes autók. ","shortLead":"Az európai piac több mint harmadát adják már a kisebb-nagyobb mértékben alternatív hajtásra is képes autók. ","id":"20250225_Mar-tobb-hibridet-adnak-el-mint-benzines-autot-Europaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ad1caed-8079-4deb-9688-b4fbc80db53e.jpg","index":0,"item":"b56876fa-1985-42f8-86a3-c047769a377e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250225_Mar-tobb-hibridet-adnak-el-mint-benzines-autot-Europaban","timestamp":"2025. február. 25. 08:24","title":"Meredeken csökken a benzines autó eladása, a hibridek veszik át a vezető szerepet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"934a8f42-09b4-47ab-b8e9-27e7fab4d52f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Bentley Bentayga legújabb limitált szériás verziója egyedi külsővel és belsővel, de már W12-es motor nélkül debütált.","shortLead":"A Bentley Bentayga legújabb limitált szériás verziója egyedi külsővel és belsővel, de már W12-es motor nélkül debütált.","id":"20250226_itt-a-luxustol-tocsogo-legujabb-hatalmas-bentley-bentayga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/934a8f42-09b4-47ab-b8e9-27e7fab4d52f.jpg","index":0,"item":"07e5f5ea-b89a-42ae-b567-4853a4a686b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250226_itt-a-luxustol-tocsogo-legujabb-hatalmas-bentley-bentayga","timestamp":"2025. február. 26. 07:59","title":"Itt a luxustól tocsogó legújabb hatalmas Bentley","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d35e014d-6694-43fb-b671-fd4f06ec0d97","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A nettó fizetés mediánértéke pedig megközelítette a 390 ezer forintot.","shortLead":"A nettó fizetés mediánértéke pedig megközelítette a 390 ezer forintot.","id":"20250225_KSH-2024-december-atlagfizetes-atlagkereset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d35e014d-6694-43fb-b671-fd4f06ec0d97.jpg","index":0,"item":"6f9d68d8-0f2c-4496-93ba-a9c47d86994c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250225_KSH-2024-december-atlagfizetes-atlagkereset","timestamp":"2025. február. 25. 08:30","title":"A KSH szerint nettó 500 ezer volt az átlagfizetés decemberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A gazdasági növekedés az idén is alacsonyabb lehet, mint ahogy azt a kormány várja, miközben az infláció biztos, hogy nagyobb lesz a prognózisában szereplőnél – derül ki a Költségvetési Tanács friss jelentéséből.","shortLead":"A gazdasági növekedés az idén is alacsonyabb lehet, mint ahogy azt a kormány várja, miközben az infláció biztos...","id":"20250224_Lassabb-gazdasagi-novekedes-nagyobb-aremelkedes-johet-Magyarorszagon-allitja-a-Koltsegvetesi-Tanacs-friss-jelentese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9.jpg","index":0,"item":"e3b2b585-7cae-4cb8-9bc9-ea9729876c10","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250224_Lassabb-gazdasagi-novekedes-nagyobb-aremelkedes-johet-Magyarorszagon-allitja-a-Koltsegvetesi-Tanacs-friss-jelentese","timestamp":"2025. február. 24. 21:05","title":"Lassabb gazdasági növekedés, nagyobb áremelkedés jöhet Magyarországon – állítja a Költségvetési Tanács friss jelentése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]