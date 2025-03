A hűvös decemberi napon hirtelen kisütött a nap a szerkesztőségbe, amikor megtaláltuk az olasz feladó digitális boritékát leveleink között. A meghívó szerinti program alapján a 2024 májusában bemutatott Ferrari 12 Cilindri Spider kivitelének megzabolázása lesz a feladatunk, Cascais páratlan szépségű óceánparti szerpentinjein. A laptopom mellé három szett nyári ruha került, és alig vártam a Budapest – Lisszabon csütörtök reggel 6:00-kor induló járatát! Ha az ember februárban eltölthet pár napot Portugáliában, az óceán partján, ne gondolkozzon sokat! Csomagoljon, vissza se nézzen!

Cascais történelmi belvárosa, macskaköves kis utcái, modern kikötője, pompás villái igazi mediterrán várossá teszik az egykori halászfalut. A partmenti paloták, a cirkáló autó, – és hajópark, a sétáló emberek abszolút hitelesítik, hogy a világ azon részére érkeztem éppen, ahova a gondok nem kapnak beutazási vízumot. A hőmérséklet 16 fok, a nap süt, nagy baj nem érhet, magamhoz is vettem az első andalgásom közben a helyi különleges utcai menüt: 1 deciliter fehér desszertbor mellé egy fánkszerű harapnivalót, melyet fa foglalatban kaphatunk fel a sétálóutca közepén! Helyi specialitás állítólag.

A Ferrari 2024 májusában, a márka amerikai piacra lépésének 70. évfordulóján mutatta be Miami Beachen a 812 utódjaként, de teljesen új autóként érkező 12Cilindri modelljét; az elől középmotoros, hátsó kerék meghajtású ízig-vérig GT-jét. A modell minden olyan rajongó szeméből örömkönnyeket csal ki, akik a Ferrari hagyaték minden gondolatát meg szeretnék találni egy 2025-ös autóban. A modell formaterve tisztelgés a legendás 365 GTB/4 Daytona és a 70-es és évek futurista formatervezésének világa előtt.

Nagyjából 5 évvel ezelőtt került először grafit a papírra Flavio Manzoni vezette Ferrari Styling Centerben, és kezdték meg a modell fejlesztését. Nem limitált szériáról van szó, így akár egy jól célzott aláírást követően olyanok számára is elérhető lesz, akik korábban nem birtokoltak autót az olasz istállóból, de anélkül, hogy bárkit lelomboznánk, tudni kell, hogy a frissen megjelent hírek szerint a Ferrari kapacitásai 2027-ig le vannak kötve. Örömteli, de hosszú várakozássaltelnek majd azok a hónapok, amíg a holnap megrendelt Spider modell érkezéséről az importőr értesít minket.

Ha valami igazán Ferrarivá teszi a Ferrarit (az összetéveszthetetlen piros színén túl), akkor az a 12 henger! Olyan elődök nyomdokába lép ezzel a 12Cilindri, mint a 250 GTO, a már említett 365 GTB/4 Daytona, vagy a talán minden idők egyik legikonikusabb Ferrarija, az F50. A 65 fokos szögben álló V12-es, F140-es kódjelű 6,5 literes szívómotor 830 lóerős teljesítmény mellett 678 Nm nyomatékra képes, a rajongók legnagyobb örömére az elképesztően kiegyensúlyozott gyorsulási élményt egészen 9500-as fordulatig biztosítva.

A hangjára különösen nagy figyelmet fordított a fejlesztői gárda, szinte minden fordulattartományban, de különösen magas fordulaton megkapjuk, amire beneveztünk: a hamisítatlan Ferrari üvöltést. Ezt a koncertet nyitott tető mellet páratlan élmény megtapasztalni, és mint a legjobb drog, azonnal függőséget okoz. Szerencsére ez a drog nem ártalmas, viszont nem lesz könnyen hozzáférhető bárki számára.

Ezúttal nem Aperta, vagy Barchetta…

…hanem Spider a neve a 12Cilindri nyitható tetejű csodájának, mely mindössze 60 kilogrammal nehezebb csak a feszesebb testvérénél. A mindössze 14 másodperc alatt levetkőztethető kétüléses GT 45km/h sebesség alatt vetkőzik fürdőruhára, ami egy hirtelen jött eső alkalmával szinte majdnem elázásmentes visszaöltözést is jelent. De nem kell kivárni a 30 fokot, hiszen amikor épp nem csókol nyakon minket a hétágra sütő nap, a Ferrari az ülésbe épített nyakmelegítő fúvókákkal (és természetesen ülésfűtéssel), valamint a hátsó szélvédő felhúzásával gyakorlatilag már 10 foktól élvezhető.

Recept a boldogsághoz

Adott tehát egy fantasztikusan kinéző, rendkívül erős, zavarba ejtően hangos, kétüléses, nyitott tetejű Ferrari, mellé egy teli tank, némi Atlanti-óceán, sirályokkal csomagolt kiszerelésben, a Sintra hegység szerpentinjei, 16 fokos hőmérséklet, egy kitűnő reggeli a szállodában, és egy nagyjából 250 kilométeres útvonal, különösebb kikötések nélkül. Szeretném, ha minden péntek délelőttöm így nézne ki mostantól, de már így is rendkívül szerencsésnek érzem magam, hogy 2025 februárjában élhettem ezzel a lehetőséggel.

Az autó ülései tökéletesen átölelnek a rajt előtt, a tükrök beállítását követően az előző éjszakai esőzések miatt eleinte WET módba állítottam a manettinot (kormányra szerelt módállító gomb), miután a kulcsot a könyöklőben kimart, zippo-öngyújtó formájú tokjába pattintottam. A kormányt finoman átkulcsolva szépen lecsorogtam a golfhotel macskaköves bejáratától az óceán partjáig, 830 lóerő, és a fülig érő szám társaságában. Bal kézzel intettem egyet a sziklákon majd’ tíz méter magasra felcsapó hullámoknak, és elindultam jobbra, a Sintra irányába, közben begyűjtöttem a part mentén kocogó és bicikliző helyiek elismerő pillantását. Azért még ők sem gyakran látnak megjelenés előtt új Ferrarit.

Éreztem, hogy különleges nap lesz, és csak azért imádkoztam, hogy vihar ne jöjjön, ezen a részén Portugáliának ugyanis szinte kilométerenként változik az éghajlat, a Sintra hegység izgalmasan keveri a környék klímájának kártyapakliját.

Hogy mi a különbség egy prémium autó és egy luxus között, úgy tudnék saját élmények által megtapasztalt választ adni, hogy míg az egyik egy komfortérzet, a másik egy program.

Ha beülsz egy Ferrariba, akkor a Ferrari történik veled. Nem fog számítani, hova akartál menni, kivel akartál találkozni, mit akartál még aznap csinálni, amihez kellett az autó. Amikor beültél, onnantól az a program. Az a cél. Az érzés mindent leural. A Ferrari bevisz a saját vidámparkjába, és kizár minden mást. Rá figyelsz. Csak a közösen töltött idő a lényeg. Csak a közös játék. Jön, mint egy gyerek, mutatja minden másodpercben, hogy miket tud.

Apa nézd!

Te pedig mosolyogsz és élvezed. Csak közben ez a gyerek igazából olyan, mintha ráeresztenéd a fantáziádra a nitrós palackot. Ez az autó messzebbre lát, mint a képzeleted, 830 lóerő bizony mindenre képes, de leginkább többre, mint te.

A technikai adatait felsorolni szinte méltatlan, ennél a modellnél elég lenne annyit írni az adatlapra, hogy 12Cilindri. Kész. Egyébként érdekesség, hogy erre az autóra a Michelin és a Good Year egyedileg tervezett abroncsot, amit a Ferrarival közös szimulátorukban fejlesztettek. Az autó minden technikai adatát felhasználva olyan keveréket dolgoztak ki a két cégnél, ami kifejezetten erre a modellre készült. A szerpentineken töltött óráim alapján megerősíthetem, hogy a mérnökök remek munkát végeztek!

Kell is, hogy jól dolgozzanak a mérnökök, mert az alacsony súly (1620 kg) mellett így 2-es érték alá (1.95) esett a súly/lóerő arány, ez pedig azt jelenti, hogy szükség lesz a tapadásra is. A pedálok nehezek, magunktól és a véletlentől védenek minket, de ha szándékaink szerint élvezni szeretnénk az autót, részéről nincs akadály. Az elektronika WET és Sport módban mellénk szegődve biztosít minket arról, hogy tapasztalatlanságunkkal nem fogunk kárt tenni sem magunkban, sem másban.

Amikor ezt megéreztem, elkezdtem határozottan feszegetni a határait az autónak, és a kanyarcsúcsoknál, nedves aszfalton padló gázzal vizsgáztattam le a rendszereket. Eleinte óvatosan, aztán félelem nélkül. Hibátlanul dolgoznak a vezetéstámogató rendszerek. Leginkább WET módban, teljesen a körülményekre optimalizál az autó, a kerekek nem forognak el, nem fogunk keresztbe állni egy meggondolatlan gázfröccstől, viszont maximális sebességgel jöhetünk ki egy kanyarból, amibe persze megfelelő sebességgel is kell megérkezni.

A picit rövidebb tengelytáv, a négykerék kormányzás, és a hátsó üléspozíció olyan kanyarélményeket prezentál, mintha egy hullámvasútra csavarozott gokartban ülne az ember. Hiába a több, mint 4,7 méteres hossz és a mély üléspozíció, a vezetés során úgy éreztem végig, hogy tökéletesen érzem az autó méreteit, még akár a nápolyi sikárotokig is el mernék menni vele.

Egy kevéssé forgalmas, de annál több kanyart magában foglaló útszakaszon, ahol szerencsére még az úttest is száraz volt, a Race módban is barátkoztam az autóval, de úgy éreztem, erre nekem már közúton biztosan nem lesz szükségem, így pár bent akadt lélegzetvétel után visszatettem Sport módba az autót, és élveztem a közös határainkat. Gondoltam, nem derítem inkább ki, mennyi az önrésze a biztosításnak.

Azt viszont kiderítettem, hogy ha elég bátor lennék, és nem félnék a letartóztatástól, akkor 340 km/h végsebesség mellett élhetném át, ahogy 60-300 között kinyílik a hátsó szárny, és 10 fokos elállás mellett ilyenkor 50 kilónyi extra leszorító erőt présel az autó hátuljára. Annyit elárulhatok, hogy azért részben sikerült megtapasztalni, de nem mondjátok el senkinek.

A nyitott tetőnek köszönhetően fél óra intenzív kanyarvadászat után az orrommal is éreztem, hogy dolgoznak rendesen a fékek. Az az érzés, amikor duruzsol a 12 henger, és beömlik a ferodol szag az utastérbe, örökre az emlékeimbe záródott. Igazi sportélményt ad a 12Cilindri, és mint ahogy minden edzés után fontos a nyújtás és lazítás, a Ferrari sem hagyja félbe a programot.

A fedélzeti computeren élesíthetjük a masszázs szolgáltatást, ahol ötféle kényeztető-lazító kezelés áll rendelkezésre. Valóban frissítő, ellazító hatású funkciók, amik kifejezetten jól jönnek egy tempós szerpentinezés utáni megfeszült hát és nyak esetében, vagy akár egy olyan napon, amikor több órát is az autóban töltünk. Ha hanyatt lehetne dönteni az ülést, tulajdonképpen ki se akarnék szállni belőle.

Egyedül is jó, párosan is szép

Azt, hogy a Ferrari nem egy közlekedő eszköz, sokkal inkább egy aktív műalkotás, nem csak én gondolom így, hanem a gyárban is. A jobb oldali ülés utasa is részesül a Ferrari-élményből, nem csak a masszázsból! A vezető előtti és a jobb oldali ülések előtti tér kialakítása nagyon hasonló. A partnerünk is kap maga elé egy kijelzőt, egy mini műszerfalat, ahol láthatja, épp mekkora sebességgel, milyen sebességfokozatban, mekkora fordulatszámon csinál nekünk programot a kormány mögött ülő útitársunk, ami egy nagyon szórakoztató, gáláns, bevonó élmény az olasz gyártótól. Így az utas is része a játéknak, az élménynek. Mindent lát, amire kíváncsi, részese lesz az élménynek, a kényeztetéseknek.

És ha már közös élmények, négynapos hétvégék és országokon átívelő kalandok: a csomagtartó mérete érzésre 200 liter körüli lehet, ami kiszolgálja azt az életet, amikor egy ilyen autóval kinyitjuk az élmények könyvét, és pár emlékezetes történettel gazdagítanánk. Ehhez mindössze némi szerencsére, és 457 965 euróra lesz szükségünk, és akkor talán 2027-ben már élvezhetjük is.