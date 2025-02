Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b51c27f4-0b7b-45bf-a99a-f62119460672","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A küldetést tavaszra tűzte ki Jeff Bezos űripari cége.","shortLead":"A küldetést tavaszra tűzte ki Jeff Bezos űripari cége.","id":"20250227_katy-perry-blue-origin-noi-urmisszio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b51c27f4-0b7b-45bf-a99a-f62119460672.jpg","index":0,"item":"fe14053b-7387-4a8d-b68d-db92f58aba72","keywords":null,"link":"/elet/20250227_katy-perry-blue-origin-noi-urmisszio","timestamp":"2025. február. 27. 19:51","title":"Katy Perry csupa nőkből álló legénységgel utazik az űrbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98ddd196-9d14-45b3-b67d-c69fb56c5b32","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Az ukrán geológiai szolgálat már ez előző amerikai elnök idején házalni kezdett egy csinos prospektussal, függetlenül attól, hogy az ország valóban tekintélyes ásványkincse mennyire van kitermelhető állapotban.","shortLead":"Az ukrán geológiai szolgálat már ez előző amerikai elnök idején házalni kezdett egy csinos prospektussal, függetlenül...","id":"20250227_Litium-titan-uran-mit-kinal-Ukrajna-Trumpnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98ddd196-9d14-45b3-b67d-c69fb56c5b32.jpg","index":0,"item":"4eb955d9-ff39-4752-be48-732cc17c8e3a","keywords":null,"link":"/360/20250227_Litium-titan-uran-mit-kinal-Ukrajna-Trumpnak","timestamp":"2025. február. 27. 17:30","title":"Lítium, titán, urán és minden más – mit kínál valójában Ukrajna Trumpnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b67b875-5097-4eee-9c67-dbc37bee14f8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A szakértők szerint az orosz hadijelentés egy propagandaeszköz, ráadásul rendre fals veszteségadatokat tesznek közzé.","shortLead":"A szakértők szerint az orosz hadijelentés egy propagandaeszköz, ráadásul rendre fals veszteségadatokat tesznek közzé.","id":"20250226_hirado-orosz-hadijelentesek-elemzok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b67b875-5097-4eee-9c67-dbc37bee14f8.jpg","index":0,"item":"aa4a7a48-0e1c-401c-8d01-ec1e48b71dd3","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_hirado-orosz-hadijelentesek-elemzok","timestamp":"2025. február. 26. 17:03","title":"A hirado.hu már 600-szor tett közzé olyan orosz hadijelentéseket, amit még az orosz elemzők sem vesznek komolyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de3117cd-71c1-4d3d-97ef-789ab9f6c2dd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legfontosabb kérdés: vajon felér-e a második évad a nagyszerű elsőhöz?","shortLead":"A legfontosabb kérdés: vajon felér-e a második évad a nagyszerű elsőhöz?","id":"20250226_Itt-az-Andor-a-legjobban-vart-Star-Wars-sorozat-elozetese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de3117cd-71c1-4d3d-97ef-789ab9f6c2dd.jpg","index":0,"item":"d435b139-ebec-4a3f-b51d-888b901b497b","keywords":null,"link":"/kultura/20250226_Itt-az-Andor-a-legjobban-vart-Star-Wars-sorozat-elozetese","timestamp":"2025. február. 26. 13:09","title":"Itt az Andor, a legjobban várt Star Wars-folytatás előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"228a4534-de0f-4544-bb35-5ab0d56ca27b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hogyan eszkalálhatja a helyzetet Putyin, ha az amerikaiak kivonulnak? 