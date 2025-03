A Tesla Kínában gyártott autóinak értékesítése februárban jelentős visszaesést mutatott: az eladott járművek száma 30 688-ra csökkent, ami csaknem 50 százalékos esés az előző év azonos időszakához képest, és a legalacsonyabb havi eladás 2022 augusztusa óta.

Az év első két hónapjában összesen 93 926 darab Kínában gyártott Model 3 és Model Y talált gazdára, ami 28,7 százalékos csökkenést jelent. Bár az adatok torzulhatnak a holdújév hatása miatt – amely idén részben január végére esett –, a Tesla számára kedvezőtlen jel, hogy a kínai piacvezető BYD eközben 90,4 százalékos növekedést produkált ugyanebben az időszakban.

Azt ugyanakkor, hogy a Teslánál a legfontosabb modelljének, az Y frissített verziójának eladásai hogyan futnak fel vagy sem, csak néhány hónap múlva lehet majd látni.

A Tesla problémái ugyanakkor túlmutathatnak az időszakos eladási ingadozásokon. A vállalatnak egyre nagyobb kihívást jelent a kínai elektromosjármű-piac rohamos fejlődése és az erősödő verseny – írja a Futurism oldal.

A helyi autógyártók – köztük a BYD és számos feltörekvő más autóipari cég – agresszív árpolitikával, gyors innovációval és az új technológiák villámgyors bevezetésével igyekeznek kiszorítani a külföldi szereplőket. Míg az Egyesült Államokban a Tesla továbbra is meghatározó piaci szereplő, Kínában egyre nehezebb dolga van: a helyi márkák olyan fejlett vezetéstámogató rendszereket kínálnak, amelyeket a Tesla csak prémium áron biztosít, a kínai BYD pedig lényegében ingyen, ráadásul a szabályozási akadályok is lassítják a vállalat új fejlesztéseinek bevezetését. És a verseny nemcsak a Teslát érinti, hanem az európai gyártókat is: a Mercedes villanyautójából például egyetlen egyet sem adtak el októberben Kínában.

A Tesla számára különösen fájdalmas, hogy a technológiai problémák sem kerülik el. Az év elején több mint egymillió autót kellett visszahívnia Kínában szoftverhibák és egy veszélyes csomagtartóretesz miatt. Februárban arról is érkeztek hírek, hogy a pekingi hatóságok határozatlan időre elhalasztják a Tesla régóta ígért Full Self-Driving (FSD) funkciójának bevezetését Kínában. Ez a döntés részben az Egyesült Államok és Kína között fokozódó kereskedelmi feszültségek miatt született meg. Később azonban a kínai kormány mégis engedélyezte az FSD rendszer bevezetését, így a Tesla február végén elindíthatta azt az országban. A rendszer indulása azonban problémás volt: a szoftver hibás működése miatt több Tesla-tulajdonos is pénzbírságot kapott a kínai közlekedési szabályok megszegése miatt.