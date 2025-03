Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"33903eab-00fc-4f38-8f54-d3bb0d965461","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A közelmúltban felpörgette a szivárogtatók felkutatására irányuló erőfeszítéseit a Facebook, az Instagram és a WhatsApp anyacége, ennek esett most „áldozatául” 20 ember. És ez még nem a vége.","shortLead":"A közelmúltban felpörgette a szivárogtatók felkutatására irányuló erőfeszítéseit a Facebook, az Instagram és a WhatsApp...","id":"20250304_meta-alkalmazottak-kirugasa-bizalmas-informaciok-szivarogtatasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33903eab-00fc-4f38-8f54-d3bb0d965461.jpg","index":0,"item":"c650f055-6f2f-4a2a-a481-41c97e52e021","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_meta-alkalmazottak-kirugasa-bizalmas-informaciok-szivarogtatasa","timestamp":"2025. március. 04. 09:03","title":"Kirúgott 20 embert a Meta, mert bizalmas információkat szivárogtattak ki a cégtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a13add74-49af-489a-ab93-1e0dc8f5b505","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"10-30 százalékkal emelték az üdülőtulajdonosok közterheit több balatoni településen az elmúlt másfél évben, de a Velencei-tó és a Tisza-tó partján is nagyokat emeltek a nyaralók utáni adón.","shortLead":"10-30 százalékkal emelték az üdülőtulajdonosok közterheit több balatoni településen az elmúlt másfél évben, de...","id":"20250304_nyaralo-helyi-ado-ingatlan-onkormanyzat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a13add74-49af-489a-ab93-1e0dc8f5b505.jpg","index":0,"item":"7b483bb6-d84b-4ab4-9c34-880df89b02fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250304_nyaralo-helyi-ado-ingatlan-onkormanyzat","timestamp":"2025. március. 04. 12:51","title":"A nyaralótulajdonosoktól szednek be sokkal több helyi adót, hogy pótolják, amit az állam a városoktól elvesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af2ec280-d037-4295-b8a5-b16a4a9550d5","c_author":"Bábel Vilmos, Földes Márton ","category":"360","description":"Minél többeket szeretnék meggyőzni arról, hogy az én szakterületemen a Tisza Párt kínál megoldást – erről is beszélt a HVG-nek Ruszin-Szendi Romulusz, a Magyar Honvédség korábbi vezérkari főnöke, aki azzal került a kormánypropaganda célkeresztjébe, hogy nyíltan beállt Magyar Péter mögé.","shortLead":"Minél többeket szeretnék meggyőzni arról, hogy az én szakterületemen a Tisza Párt kínál megoldást – erről is beszélt...","id":"20250305_ruszin-szendi-romulusz-interju-magyar-peter-tisza-part","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af2ec280-d037-4295-b8a5-b16a4a9550d5.jpg","index":0,"item":"e862285e-a834-4c21-a72a-6eb66cf4dacb","keywords":null,"link":"/360/20250305_ruszin-szendi-romulusz-interju-magyar-peter-tisza-part","timestamp":"2025. március. 05. 06:30","title":"Ruszin-Szendi Romulusz: Akinek már volt vérdíj a fején, az nem ijed meg ilyen fenyegetéstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1347d979-7e05-4da2-84ba-c9d195006ac7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az evangélikus egyház fenntartásába került a békéscsabai, szolnoki és nyíregyházi idősek otthona. Az evangélikusokat – egész pontosan Fabiny Tamás püspököt – Iványi kereste meg.","shortLead":"Az evangélikus egyház fenntartásába került a békéscsabai, szolnoki és nyíregyházi idősek otthona. Az evangélikusokat –...","id":"20250303_Az-evangelikusok-vettek-at-Ivanyiek-intezmenyeinek-egy-reszet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1347d979-7e05-4da2-84ba-c9d195006ac7.jpg","index":0,"item":"1162380e-7bda-4d59-bf5f-65c33cc0ce96","keywords":null,"link":"/itthon/20250303_Az-evangelikusok-vettek-at-Ivanyiek-intezmenyeinek-egy-reszet","timestamp":"2025. március. 03. 22:12","title":"Az evangélikusok vették át Iványiék intézményeinek egy részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57c95ad8-715e-4f7f-9b56-9f6684251148","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi részbeni beismerő vallomást tett, jelenleg letartóztatásban van.","shortLead":"A férfi részbeni beismerő vallomást tett, jelenleg letartóztatásban van.","id":"20250303_katolikus-altalanos-iskola-szexualis-zaklatas-pizsamaparti-letartoztatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57c95ad8-715e-4f7f-9b56-9f6684251148.jpg","index":0,"item":"5f3f3931-54b4-4b42-953d-d282edc6203c","keywords":null,"link":"/itthon/20250303_katolikus-altalanos-iskola-szexualis-zaklatas-pizsamaparti-letartoztatas","timestamp":"2025. március. 03. 12:09","title":"Egy katolikus iskola tanára pizsamapartit szervezett a nyolcadikos diákjainak, majd az egyik fiút szexuálisan zaklatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67884f61-61a7-409a-9bbc-94f8be7c0888","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az OTP egyik cégének tulajdonában álló magángép március elsején érkezett Budapestre a Maldív-szigetekről, Jászai Gellért és Orbán Sára szálltak ki belőle családjaikkal.","shortLead":"Az OTP egyik cégének tulajdonában álló magángép március elsején érkezett Budapestre a Maldív-szigetekről, Jászai...","id":"20250305_Rajta-kaptak-Orban-Sarat-ahogy-egy-NER-milliardossal-kiszall-egy-a-Maldiv-szigetekrol-erkezett-magangepbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67884f61-61a7-409a-9bbc-94f8be7c0888.jpg","index":0,"item":"d37a46c3-4ab2-4412-afe7-3ba6e0c876be","keywords":null,"link":"/elet/20250305_Rajta-kaptak-Orban-Sarat-ahogy-egy-NER-milliardossal-kiszall-egy-a-Maldiv-szigetekrol-erkezett-magangepbol","timestamp":"2025. március. 05. 07:50","title":"Rajtakapták Orbán Sárát, ahogy egy NER-milliárdossal kiszáll egy, a Maldív-szigetekről érkezett magángépből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebd8eea1-1d3c-4ea2-9528-1a388f43ce6f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök csak országa NATO-csatlakozása esetén lenne hajlandó önként megválni a székétől.","shortLead":"Az ukrán elnök csak országa NATO-csatlakozása esetén lenne hajlandó önként megválni a székétől.","id":"20250303_ukrajnai-haboru-volodimir-zelenszkij-elnokvalasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ebd8eea1-1d3c-4ea2-9528-1a388f43ce6f.jpg","index":0,"item":"57cffb20-fe87-4a0a-91f8-9c82ce781b2b","keywords":null,"link":"/vilag/20250303_ukrajnai-haboru-volodimir-zelenszkij-elnokvalasztas","timestamp":"2025. március. 03. 11:02","title":"Zelenszkij Amerikába üzent: Az ukrán elnököt Ukrajnában kell megválasztani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9910ab86-ecb4-416e-b009-002d20fbc9cf","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A nagyobb bankok közül – egyelőre – csak az Erste Bank és a Gránit Bank nem jelentett be inflációs díjemelést az idei évre.","shortLead":"A nagyobb bankok közül – egyelőre – csak az Erste Bank és a Gránit Bank nem jelentett be inflációs díjemelést az idei...","id":"20250303_Az-OTP-nel-atlagosan-havi-81-forinttal-novekednek-a-szamlavezetesi-koltsegek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9910ab86-ecb4-416e-b009-002d20fbc9cf.jpg","index":0,"item":"be22b72b-a3c9-46d0-af26-ca2472d0b430","keywords":null,"link":"/kkv/20250303_Az-OTP-nel-atlagosan-havi-81-forinttal-novekednek-a-szamlavezetesi-koltsegek","timestamp":"2025. március. 03. 21:07","title":"Ennyivel növekednek az OTP-nél átlagosan a havi számlavezetési költségek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]