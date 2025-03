Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"07d14a3f-a3d8-4655-9bda-16e712a55440","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A Kreml üdvözli Donald Trump békével kapcsolatos kijelentéseit, azonban még megvárnák, hogy milyen lépések követik ezt.","shortLead":"A Kreml üdvözli Donald Trump békével kapcsolatos kijelentéseit, azonban még megvárnák, hogy milyen lépések követik ezt.","id":"20250304_peszkov-amerikai-fegyverszallitasok-leallitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07d14a3f-a3d8-4655-9bda-16e712a55440.jpg","index":0,"item":"f987ffe9-59b0-4abd-86c1-928e64cdb17f","keywords":null,"link":"/vilag/20250304_peszkov-amerikai-fegyverszallitasok-leallitas","timestamp":"2025. március. 04. 12:01","title":"Peszkov az amerikai fegyverszállítások leállításáról: Ez a legjobb hozzájárulás a békéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1136a4-d156-4929-8395-3b90ef9b81a3","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Buvajsza Szajtyijev néhány nappal az 50. születésnapja előtt halt meg, különös körülmények között. ","shortLead":"Buvajsza Szajtyijev néhány nappal az 50. születésnapja előtt halt meg, különös körülmények között. ","id":"20250305_buvajsza-szajtyijev-birkozo-politikus-ablak-hirtelen-szivhalal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df1136a4-d156-4929-8395-3b90ef9b81a3.jpg","index":0,"item":"fdf7316f-45ec-4071-a3dd-b8559e4ed4bd","keywords":null,"link":"/sport/20250305_buvajsza-szajtyijev-birkozo-politikus-ablak-hirtelen-szivhalal","timestamp":"2025. március. 05. 11:27","title":"Újabb furcsa haláleset: kiesett az ablakon, megmérgezték vagy belehalt a betegségébe a háromszoros orosz olimpiai bajnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae63716a-564f-498f-8a86-35a0021d68c9","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A házelnök szerint fejbe dobtak egy kormánypárti képviselőt, aki életveszélyesen megsérült.","shortLead":"A házelnök szerint fejbe dobtak egy kormánypárti képviselőt, aki életveszélyesen megsérült.","id":"20250304_verekedes-szerb-parlament-fustbomba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae63716a-564f-498f-8a86-35a0021d68c9.jpg","index":0,"item":"61b3c249-52f7-45fb-b47e-38b75eb8e23b","keywords":null,"link":"/elet/20250304_verekedes-szerb-parlament-fustbomba","timestamp":"2025. március. 04. 13:50","title":"Verekedés tört ki a szerb parlamentben, füstbombákat is bevetettek a képviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d2e6175-6c5f-4a20-abb3-ded9bfa52ffc","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A festmény Jack Vettriano Az éneklő komornyik című művének újragondolása, az eredeti mű készítője épp a napokban hunyt el.","shortLead":"A festmény Jack Vettriano Az éneklő komornyik című művének újragondolása, az eredeti mű készítője épp a napokban hunyt...","id":"20250305_blink-182-banksy-festmeny-aukcio-london","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d2e6175-6c5f-4a20-abb3-ded9bfa52ffc.jpg","index":0,"item":"ec041f41-09ab-4503-bf1a-0b0d7d21a423","keywords":null,"link":"/kultura/20250305_blink-182-banksy-festmeny-aukcio-london","timestamp":"2025. március. 05. 19:59","title":"A Blink-182 zenésze elárverezett egy Banksy-festményt, több mint 2 milliárd forintot kapott érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aa79db5-75b2-445a-9b85-464e540f85dc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hírek szerint a nyolc bomba közül csak egy robbant fel. Többen megsérültek, épületekben is károk keletkeztek.","shortLead":"A hírek szerint a nyolc bomba közül csak egy robbant fel. Többen megsérültek, épületekben is károk keletkeztek.","id":"20250306_veletlenul-lakott-teruletre-dobott-bomba-hadgyakorlat-harci-repulo-del-korea","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7aa79db5-75b2-445a-9b85-464e540f85dc.jpg","index":0,"item":"9a8b2e5f-8df9-4cb7-b796-d40176aa976c","keywords":null,"link":"/vilag/20250306_veletlenul-lakott-teruletre-dobott-bomba-hadgyakorlat-harci-repulo-del-korea","timestamp":"2025. március. 06. 06:55","title":"Véletlenül lakott területre dobott bombákat egy gyakorlatozó harci repülő Dél-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722b2a4f-3459-479e-aca9-96e6064bf440","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az amerikai kormányzat egy napon belül utasította el az Egyiptom által készített gázai rendezési tervet. A Palesztina mellett kiálló arab államok Donald Trump radikális ingatlanfejlesztési koncepciójára válaszul álltak elő saját javaslattal, ami már teljesen szakítana a Hamásszal. Az egyiptomi koncepció támogatottsága azonban arab viszonylatban sem teljes körű.","shortLead":"Az amerikai kormányzat egy napon belül utasította el az Egyiptom által készített gázai rendezési tervet. A Palesztina...","id":"20250305_Trumpekat-nem-erdekli-az-arab-orszagok-javaslata-tovabbra-is-Rivierat-akarnak-letrehozni-Gazaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/722b2a4f-3459-479e-aca9-96e6064bf440.jpg","index":0,"item":"dc4092a1-97fc-485a-a883-0b0db1d81bff","keywords":null,"link":"/vilag/20250305_Trumpekat-nem-erdekli-az-arab-orszagok-javaslata-tovabbra-is-Rivierat-akarnak-letrehozni-Gazaban","timestamp":"2025. március. 05. 12:29","title":"Trumpékat nem érdekli az arab országok javaslata, továbbra is Riviérát akarnak létrehozni Gázában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80a525c8-601b-4a1c-8897-1217d64dd34d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Kamatcsökkentésre nem nagyon érdemes készülni mostanában, de a klasszikus jegybanki feladatokon kívüli munkákból kevesebb lesz az új MNB-elnök szerint.","shortLead":"Kamatcsökkentésre nem nagyon érdemes készülni mostanában, de a klasszikus jegybanki feladatokon kívüli munkákból...","id":"20250304_Varga-Mihaly-MNB-Matolcsy-Gyorgy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80a525c8-601b-4a1c-8897-1217d64dd34d.jpg","index":0,"item":"66bba0b8-78bc-4a00-a681-7c954bcb49e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250304_Varga-Mihaly-MNB-Matolcsy-Gyorgy","timestamp":"2025. március. 04. 11:45","title":"Munkába állt Varga Mihály, és megírta, mit fog az MNB másképp csinálni, mint Matolcsy György idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Donald Trump lépései bőven adnak témát a világsajtónak: vámok, vita Kijevvel, egyezkedés Moszkvával, átlépés Európa felett. Válogatásunk a világlapok írásaiból. ","shortLead":"Donald Trump lépései bőven adnak témát a világsajtónak: vámok, vita Kijevvel, egyezkedés Moszkvával, átlépés Európa...","id":"20250304_nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"904422a3-c60b-4635-9d86-a2d6fdc0811b","keywords":null,"link":"/360/20250304_nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. március. 04. 10:44","title":"Der Spiegel: Napjaink Caliguláját Donald Trumpnak hívják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]