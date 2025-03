Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"55a5b946-8d41-433e-81c1-d16dd844aa13","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A főváros a Rákosrendezőre az araboknak ígért milliárdokból cserélné ki a kocsikat, de egyelőre nem világos, hogy megkapják-e ezt a pénzt.","shortLead":"A főváros a Rákosrendezőre az araboknak ígért milliárdokból cserélné ki a kocsikat, de egyelőre nem világos...","id":"20250306_nepszava-kisfoldalatti-felujitas-uj-kocsik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55a5b946-8d41-433e-81c1-d16dd844aa13.jpg","index":0,"item":"7543310c-2d18-49ba-9f52-b712051b421a","keywords":null,"link":"/itthon/20250306_nepszava-kisfoldalatti-felujitas-uj-kocsik","timestamp":"2025. március. 06. 09:13","title":"Hamarosan 60 évesek a földalatti szerelvényei – ez pedig biztonsági kockázatot jelent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3acf6b08-4ee5-4e36-888a-759c6fee66ef","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"De ő csak röhög ezen. Azt is elmondta, miért menekült a családjával Amerikába.","shortLead":"De ő csak röhög ezen. Azt is elmondta, miért menekült a családjával Amerikába.","id":"20250306_Herendi-Gabor-Forbes-Futni-mentem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3acf6b08-4ee5-4e36-888a-759c6fee66ef.jpg","index":0,"item":"a6c0b02f-31c8-45f6-9806-f6737b504439","keywords":null,"link":"/kultura/20250306_Herendi-Gabor-Forbes-Futni-mentem","timestamp":"2025. március. 06. 13:35","title":"Herendi Gábor szerint pocskondiázó cunami indult a Futni mentem ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Kevesebb baleset történt tavaly a munkahelyeken, de ezek közül sokkal több volt halálos, mint korábban. A munkavédelmi bírságok összesített értéke több mint a háromszorosára nőtt.","shortLead":"Kevesebb baleset történt tavaly a munkahelyeken, de ezek közül sokkal több volt halálos, mint korábban. A munkavédelmi...","id":"20250305_halalos-munkabalesetek-statisztika-baleset-ngm","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b.jpg","index":0,"item":"bcb06f0b-2080-4e6d-97c1-73dad5680fbf","keywords":null,"link":"/kkv/20250305_halalos-munkabalesetek-statisztika-baleset-ngm","timestamp":"2025. március. 05. 16:25","title":"Kevesebb munkahelyi baleset volt Magyarországon, de többen haltak bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"412baf1a-51a1-44a8-ac94-c04adfa9878e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Szoros szavazataránnyal döntöttek, de határidőt nem szabtak meg.","shortLead":"Szoros szavazataránnyal döntöttek, de határidőt nem szabtak meg.","id":"20250305_legfelsobb-birosag-usaid-kulfoldi-segely-dontes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/412baf1a-51a1-44a8-ac94-c04adfa9878e.jpg","index":0,"item":"cf495ec4-bcb7-4bfe-8a1b-faf476ab6767","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250305_legfelsobb-birosag-usaid-kulfoldi-segely-dontes-ebx","timestamp":"2025. március. 05. 15:49","title":"Döntött az amerikai Legfelsőbb Bíróság, fel kell oldani a USAID-támogatások befagyasztását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az ukrajnai fegyverszállítások leállításának következményei, az európai újrafegyverkezés hatásai foglalkoztatják a világlapokat. Válogatásunk.","shortLead":"Az ukrajnai fegyverszállítások leállításának következményei, az európai újrafegyverkezés hatásai foglalkoztatják...","id":"20250305_Orban-vadul-fenyegetozik-de-aligha-fog-vetozni-nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"876990da-fd0d-4bc3-af21-8c8a2241d962","keywords":null,"link":"/360/20250305_Orban-vadul-fenyegetozik-de-aligha-fog-vetozni-nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. március. 05. 10:38","title":"Orbán vadul fenyegetőzik, de vétózni aligha fog – nemzetközi lapszemle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e14da322-cd97-4c57-9ff7-4bb8c8e65900","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem egyformán látják a jövőt.","shortLead":"Nem egyformán látják a jövőt.","id":"20250306_Sidlovics-Gabor-otthagyta-a-Tankcsapdat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e14da322-cd97-4c57-9ff7-4bb8c8e65900.jpg","index":0,"item":"f5321fc5-5851-435a-8e85-489845a99140","keywords":null,"link":"/kultura/20250306_Sidlovics-Gabor-otthagyta-a-Tankcsapdat","timestamp":"2025. március. 06. 08:49","title":"Sidlovics Gábor otthagyja a Tankcsapdát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"598b1c4f-f798-418b-a7ee-d013c668c569","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A 30 milliárd zlotyt (kb. 3000 milliárd forint) részben a zöld átalakítás programjától veszik el.","shortLead":"A 30 milliárd zlotyt (kb. 3000 milliárd forint) részben a zöld átalakítás programjától veszik el.","id":"20250305_lengyelorszag-biztonsagi-es-vedelmi-alap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/598b1c4f-f798-418b-a7ee-d013c668c569.jpg","index":0,"item":"ebf6f520-bacb-4371-9adb-174cbd903be7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250305_lengyelorszag-biztonsagi-es-vedelmi-alap","timestamp":"2025. március. 05. 20:08","title":"Védelmi Alapot hoznak létre Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa76dabc-33e4-44e2-8fa6-fd3f865c1295","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A kiskocsmák gyakorlatilag bármire költhetik a 3 millió forintos támogatást. A pályázati felhívásban külön nevesített cél a fiatalabb generációkat megszólító közösségimédia-jelenlét és célzott reklámkampányok kialakítása.","shortLead":"A kiskocsmák gyakorlatilag bármire költhetik a 3 millió forintos támogatást. A pályázati felhívásban külön nevesített...","id":"20250305_Alternativ-gyermekvedelem-a-fiatalok-becsalogatasat-is-tamogatja-a-kormanyzati-kocsmaprogram-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa76dabc-33e4-44e2-8fa6-fd3f865c1295.jpg","index":0,"item":"99ec1319-b46c-4097-a5d3-b0f961d03e24","keywords":null,"link":"/kkv/20250305_Alternativ-gyermekvedelem-a-fiatalok-becsalogatasat-is-tamogatja-a-kormanyzati-kocsmaprogram-ebx","timestamp":"2025. március. 05. 11:05","title":"Alternatív gyermekvédelem: a fiatalok becsalogatását is támogatja a kormányzati kocsmaprogram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]