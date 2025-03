Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2775a160-2949-438e-9cbe-3a9d4446f3e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tetszett nekik az „identitáspolitikai jófej-fesztivál”. ","shortLead":"Nem tetszett nekik az „identitáspolitikai jófej-fesztivál”. ","id":"20250318_Ezzel-indokolta-a-Jobbik-a-Pride-elleni-torveny-megszavazasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2775a160-2949-438e-9cbe-3a9d4446f3e9.jpg","index":0,"item":"6b30160f-e658-4dcf-9f30-8084c84d505c","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_Ezzel-indokolta-a-Jobbik-a-Pride-elleni-torveny-megszavazasat","timestamp":"2025. március. 18. 15:00","title":"Ezzel indokolta a Jobbik a Pride elleni törvény megszavazását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de655a22-5959-4096-948e-96267a33dda3","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A fiatal férfi beismerő vallomást tett, azt mondta a rendőröknek, hogy egy tartozás miatt bántalmazta az idős embert.","shortLead":"A fiatal férfi beismerő vallomást tett, azt mondta a rendőröknek, hogy egy tartozás miatt bántalmazta az idős embert.","id":"20250318_gyilkossag-ferfi-budapest-19-eves-beismero-vallomas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de655a22-5959-4096-948e-96267a33dda3.jpg","index":0,"item":"143c0270-931d-4979-8eee-bf2c5f991101","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_gyilkossag-ferfi-budapest-19-eves-beismero-vallomas","timestamp":"2025. március. 18. 11:34","title":"Megöltek egy férfit Budapesten, egy 19 éves fiatal végezhetett vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e550006d-ac62-4734-901b-6b78d6b37509","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A műsorszámok hatósági ellenőrzése folyamatban van, közölte az NMHH.","shortLead":"A műsorszámok hatósági ellenőrzése folyamatban van, közölte az NMHH.","id":"20250318_Hunyadi-sorozat-NMHH-panasz-bejelentes-korhatar-szexjelenet-meztelenseg-leszbikus-jelenet-TV2","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e550006d-ac62-4734-901b-6b78d6b37509.jpg","index":0,"item":"fc4bf3f8-2905-462e-8270-c0a34e065a13","keywords":null,"link":"/elet/20250318_Hunyadi-sorozat-NMHH-panasz-bejelentes-korhatar-szexjelenet-meztelenseg-leszbikus-jelenet-TV2","timestamp":"2025. március. 18. 14:24","title":"Többen is felnyomták a Médiahatóságnál a Hunyadi-sorozatot az erotikus jelenetek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02a6c1d9-2c01-489c-989a-25a533385fa8","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A rendező dicsérte a színésznő sokszínűségét. ","shortLead":"A rendező dicsérte a színésznő sokszínűségét. ","id":"20250318_Pamela-Anderson-Mundruczo-Kornel-Weber-Kata-uj-film","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02a6c1d9-2c01-489c-989a-25a533385fa8.jpg","index":0,"item":"ad81208c-2672-44b8-8b8a-6eaa036bfb9a","keywords":null,"link":"/elet/20250318_Pamela-Anderson-Mundruczo-Kornel-Weber-Kata-uj-film","timestamp":"2025. március. 18. 08:43","title":"Pamela Anderson is játszik az új Mundruczó-filmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb452bc9-671f-4731-a9f4-64d21c618f29","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vállalat küzd az autóipar válságával és a Kínából érkező versenytársakkal.","shortLead":"A vállalat küzd az autóipar válságával és a Kínából érkező versenytársakkal.","id":"20250318_7500-munkahelyet-szuntet-meg-az-Audi-2029-vegeig-Nemetorszagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb452bc9-671f-4731-a9f4-64d21c618f29.jpg","index":0,"item":"1ed8a7d7-a88c-4dbc-bc54-54b98435e07e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250318_7500-munkahelyet-szuntet-meg-az-Audi-2029-vegeig-Nemetorszagban","timestamp":"2025. március. 18. 06:40","title":"7500 munkahelyet szüntet meg az Audi 2029 végéig Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"233c730c-3f29-4228-86c4-ca3acc253456","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az amerikai türelmetlenség érthető volt, mert bár a jó kapcsolat már akkor is megvolt a magyar miniszterelnök és Donald Trump között, ám ez a gyakorlati együttműködésekben kevéssé látszott, sőt egy sor ügyben az amerikai érdekekkel szemben foglaltunk állást, legyen az a CEU elüldözése vagy orosz fegyverkereskedők kiadása.","shortLead":"Az amerikai türelmetlenség érthető volt, mert bár a jó kapcsolat már akkor is megvolt a magyar miniszterelnök és Donald...","id":"20250317_usaid-kormany-amerikai-kapcsolatok-diplomaciai-irat-panyi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/233c730c-3f29-4228-86c4-ca3acc253456.jpg","index":0,"item":"97201bdc-c662-4a98-bd5c-8d8c530cd10b","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_usaid-kormany-amerikai-kapcsolatok-diplomaciai-irat-panyi","timestamp":"2025. március. 17. 13:09","title":"2018 végén még a USAID-del való együttműködéssel igyekezett tompítani az Orbán-kormány Trumpék türelmetlenségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49667690-f212-4ef4-8cf0-618351ad7ff4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A helyi nyugdíjasklub vezetőjét életveszélyes koponyasérülésekkel vitték el a támadás helyszínéről a mentők.","shortLead":"A helyi nyugdíjasklub vezetőjét életveszélyes koponyasérülésekkel vitték el a támadás helyszínéről a mentők.","id":"20250317_fonoi-gyilkossag-ujabb-halalos-aldozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49667690-f212-4ef4-8cf0-618351ad7ff4.jpg","index":0,"item":"75e7f402-5e48-4fa0-9198-0dd0333f261b","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_fonoi-gyilkossag-ujabb-halalos-aldozat","timestamp":"2025. március. 17. 14:14","title":"Fonói gyilkosság: az egyik bántalmazott járókelő is meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c1a7862-d72f-47a6-83f0-498a43730cbf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az újabb természeti katasztrófa miatt utakat zártak le és több száz családot menekítettek ki.","shortLead":"Az újabb természeti katasztrófa miatt utakat zártak le és több száz családot menekítettek ki.","id":"20250318_spanyolorszag-aradasok-evakualas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c1a7862-d72f-47a6-83f0-498a43730cbf.jpg","index":0,"item":"90f64615-e6e9-4982-917e-ee4bd685018a","keywords":null,"link":"/vilag/20250318_spanyolorszag-aradasok-evakualas","timestamp":"2025. március. 18. 12:50","title":"Újabb áradások Spanyolországban, több mint 350 lakást kiürítettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]