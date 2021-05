Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0190c6d4-8a2a-4bdd-8063-33b773ae9b8c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánybiztos Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter parlamenti képviselői helyére pályázik a budai Hegyvidéken.\r

\r

\r

","shortLead":"A kormánybiztos Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter parlamenti képviselői helyére pályázik a budai...","id":"20210522_politika_kepviselojelolt_furjes_balazs_valasztas_2022","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0190c6d4-8a2a-4bdd-8063-33b773ae9b8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37e3b9fc-4fa9-4a74-bd44-3685b7f55f49","keywords":null,"link":"/itthon/20210522_politika_kepviselojelolt_furjes_balazs_valasztas_2022","timestamp":"2021. május. 22. 10:45","title":"Pokornival és Józsi hentessel jelentkezett be képviselőjelöltnek Fürjes Balázs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4272f2c6-855e-47f9-8463-25474d3182f7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A helyi kormány már utasította a közösségi oldalakat, hogy az ezzel kapcsolatos tartalmakat tüntessék el a felületekről.","shortLead":"A helyi kormány már utasította a közösségi oldalakat, hogy az ezzel kapcsolatos tartalmakat tüntessék el a felületekről.","id":"20210523_indiai_varians_mutacio_koronavirus_kozossegi_media","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4272f2c6-855e-47f9-8463-25474d3182f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eddee01e-d7a1-4947-b56f-3e73887f326e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210523_indiai_varians_mutacio_koronavirus_kozossegi_media","timestamp":"2021. május. 23. 10:05","title":"Az indiai kormány betiltja az \"indiai variáns\" kifejezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bf55ebb-317e-4218-af0f-39b0867de2fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csetlik-botlik, de hangoskodni nagyon tud.","shortLead":"Csetlik-botlik, de hangoskodni nagyon tud.","id":"20210523_farkaskolyok_video_vonyitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2bf55ebb-317e-4218-af0f-39b0867de2fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65af0fed-042a-41f0-8298-44c9040ce667","keywords":null,"link":"/elet/20210523_farkaskolyok_video_vonyitas","timestamp":"2021. május. 23. 11:39","title":"Ez az éles hangon vonyító farkaskölyök még a rossz időt is képes feledtetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf3f8c17-dfa4-4bff-b9fc-7f6649722c3b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Lesz viszont két négynapos hétvége. Az ITM közzétette, hogy alakulnak a munkaszüneti napok 2022-ben.","shortLead":"Lesz viszont két négynapos hétvége. Az ITM közzétette, hogy alakulnak a munkaszüneti napok 2022-ben.","id":"20210522_unnepnapok_2022_ITM_munkanapok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf3f8c17-dfa4-4bff-b9fc-7f6649722c3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4b4112c-0c17-486f-87aa-20261b7fe567","keywords":null,"link":"/kkv/20210522_unnepnapok_2022_ITM_munkanapok","timestamp":"2021. május. 22. 12:34","title":"Három piros betűs ünnep is hétvégére esik jövőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"151241aa-04ea-4bf3-b11a-95e34c4cf62a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"„Új térbeli szerződésre” van szükség Hashim Sarkis kurátor szerint.","shortLead":"„Új térbeli szerződésre” van szükség Hashim Sarkis kurátor szerint.","id":"20210522_velenccei_epiteszeti_biennale_2021","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=151241aa-04ea-4bf3-b11a-95e34c4cf62a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12b6663d-11dc-4c8d-a90c-7b559d5b7846","keywords":null,"link":"/kultura/20210522_velenccei_epiteszeti_biennale_2021","timestamp":"2021. május. 22. 16:44","title":"Építészektől várja a megosztottság ellenszerét a Velencei Építészeti Biennálé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416c87f2-9fdb-4199-9944-4822c9b2a055","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Több mint 50 ellenzéki képviselő nem várt a kormányra: benyújtotta azt a törvényjavaslatot, amely teljesítené az Alkotmánybíróság felszólítását.","shortLead":"Több mint 50 ellenzéki képviselő nem várt a kormányra: benyújtotta azt a törvényjavaslatot, amely teljesítené...","id":"20210521_munka_torvenykonyve_ellenzek_kormany_alkotmanybirosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=416c87f2-9fdb-4199-9944-4822c9b2a055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0556b3d7-7e7a-44c8-84e3-7d3ede6cb82d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210521_munka_torvenykonyve_ellenzek_kormany_alkotmanybirosag","timestamp":"2021. május. 21. 19:30","title":"Munka törvénykönyve: ellenzékiek végeznék el a kormány feladatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c539ecca-cf23-42ba-8a1e-3a3845f5a144","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Elnöksége nagy részében támogatta, a Capitolium ostroma miatt viszont szembefordult Donald Trumppal Liz Cheney, az USA történetének legbefolyásosabb alelnökeként emlegetett Dick Cheney lánya. Bosszúból a Trumpot vakon követő képviselőházi republikánusok megfosztották a tisztségétől.","shortLead":"Elnöksége nagy részében támogatta, a Capitolium ostroma miatt viszont szembefordult Donald Trumppal Liz Cheney, az USA...","id":"202120_liz_cheney_partuto_republikanus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c539ecca-cf23-42ba-8a1e-3a3845f5a144&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4d62b56-af20-49c8-95c5-0b132e32d342","keywords":null,"link":"/360/202120_liz_cheney_partuto_republikanus","timestamp":"2021. május. 22. 13:00","title":"Még a legerősebb amerikai alelnök lánya sem húzhat ujjat a bukott Trumppal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e188a848-5b84-4885-b61e-7bdd378f862f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány miatt akadozik az ellátás, a hazai gyárakban idén már volt is leállás emiatt, az idei termelés vissza is eshet tavalyhoz képest.\r

","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt akadozik az ellátás, a hazai gyárakban idén már volt is leállás emiatt, az idei termelés...","id":"20210522_Alkatreszhiany_fogja_vissza_a_hazai_kerekpargyartast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e188a848-5b84-4885-b61e-7bdd378f862f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a59bffa-0327-4c2c-8cbc-af0331ada760","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210522_Alkatreszhiany_fogja_vissza_a_hazai_kerekpargyartast","timestamp":"2021. május. 22. 08:42","title":"Alkatrészhiány fogja vissza a hazai kerékpárgyártást, pedig egyre többen bringáznának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]