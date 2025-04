A címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte a Forma–1-es Szaúdi Nagydíj időmérő edzését Dzsiddában, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről. Ez az idei második, és pályafutása 42. pole pozíciója.

Verstappen egyetlen századmásodperccel előzte meg a másodikként végző Oscar Piastrit, a McLaren ausztrál versenyzőjét, akinek csapattársa, a vb-pontversenyt vezető brit Lando Norris az időmérő harmadik szakaszában a falnak csapta az autóját, így a futamon csak a tizedik helyről startolhat.

This is the moment that cost Lando Norris a chance at pole position tonight 😮🔽 #F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/QvzYSUYrha

A harmadik rajthelyet George Russell, a Mercedes brit versenyzője szerezte meg, mellőle, a negyedik helyről a monacói Charles Leclerc indulhat majd a Ferrarival.

A hétszeres vb-győztes brit Lewis Hamilton (Ferrari) a hetedik helyről startolhat vasárnap, a harmadik sort pedig a mercedeses Andrea Kimi Antonelli és a Williamsszel versenyző Carlos Sainz Jr. foglalhatja el.

