Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d4c1bc46-c4b5-4be1-bcd3-03125fa76442","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az amerikai hadsereg először tesztelte egy hadgyakorlat során a K1000-es drónokat, amelyek a napelemeik segítségével akár 1600 km-t is képesek megtenni.","shortLead":"Az amerikai hadsereg először tesztelte egy hadgyakorlat során a K1000-es drónokat, amelyek a napelemeik segítségével...","id":"20250422_amerikai-hadsereg-dron-felderites-k1000","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d4c1bc46-c4b5-4be1-bcd3-03125fa76442.jpg","index":0,"item":"0736e098-630a-4bb9-b0aa-bcd5b65a6461","keywords":null,"link":"/tudomany/20250422_amerikai-hadsereg-dron-felderites-k1000","timestamp":"2025. április. 22. 18:03","title":"1600 km-t repül, 7000 méter magasból lát és hall az amerikai hadsereg új drónja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d899ef0-b026-41fb-a749-d2ed3aea0726","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Több mint 11 000 milliárd forint nem fial Magyarországon.","shortLead":"Több mint 11 000 milliárd forint nem fial Magyarországon.","id":"20250422_Rekordszintre-ugrott-a-lekotes-nelkul-a-szamlakon-parkolo-penzek-osszege-februarban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d899ef0-b026-41fb-a749-d2ed3aea0726.jpg","index":0,"item":"be5182af-30d4-421a-baa3-a46f547003b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250422_Rekordszintre-ugrott-a-lekotes-nelkul-a-szamlakon-parkolo-penzek-osszege-februarban","timestamp":"2025. április. 22. 12:38","title":"Rekordszintre ugrott a lekötés nélkül a számlákon parkoló pénzek összege februárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c94c9dad-5387-4e2b-9965-94c5029e6921","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nem küldték ki határidőre a számlák éves díjkimutatását, amivel kötelezettségszegést követett el az MBH Bank.","shortLead":"Nem küldték ki határidőre a számlák éves díjkimutatását, amivel kötelezettségszegést követett el az MBH Bank.","id":"20250423_mbh-bank-meszaros-bankja-kotelezettsegszeges-birsag-MNB-bankfelugyelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c94c9dad-5387-4e2b-9965-94c5029e6921.jpg","index":0,"item":"3d3191d0-43d5-4b5a-9be6-5684fa76bedf","keywords":null,"link":"/kkv/20250423_mbh-bank-meszaros-bankja-kotelezettsegszeges-birsag-MNB-bankfelugyelet","timestamp":"2025. április. 23. 11:13","title":"Megbírságolta Mészáros bankját az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b05e214c-9f25-4f05-a411-ab8bc36f4500","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nem csak a részvénypiacokat kavarta meg, hogy az amerikai elnök beleállt a Fed-elnökbe.","shortLead":"Nem csak a részvénypiacokat kavarta meg, hogy az amerikai elnök beleállt a Fed-elnökbe.","id":"20250422_Trump-fenyites-Powell-Fed-arany-rekord-olaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b05e214c-9f25-4f05-a411-ab8bc36f4500.jpg","index":0,"item":"c3cbc24d-9eab-4f8a-9cf9-ae536fe81d18","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250422_Trump-fenyites-Powell-Fed-arany-rekord-olaj","timestamp":"2025. április. 22. 07:58","title":"Trump fenyítése rekordszintre lökte az arany árát, de megdrágította az olajat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"756b6c44-0bf0-4c81-a219-b86bf35648df","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Ferenc pápa és Orbán Viktor: a katolikus tanítás szerint előbbi Szent Péter utóda, Krisztus földi helytartója, ám utóbbitól sem áll távol politikai hatalma isteni elrendelésének hangsúlyozása. Míg a pápa arra buzdít, hogy a hívők személyes példájukkal tegyék hitelessé a jézusi tanítást, a kormányfő a hagyományokra épülő, kulturális kereszténység „hadállásait” félti. Az alábbi cikk 2021. szeptember 12-én jelent meg a hvg360-on, a most elhunyt Ferenc pápa akkori magyarországi látogatására, pályafutásának magyar szempontból kiemelt eseményére emlékezve közöljük újra. ","shortLead":"Ferenc pápa és Orbán Viktor: a katolikus tanítás szerint előbbi Szent Péter utóda, Krisztus földi helytartója, ám...","id":"20250422_hvg-ferenc-papa-magyarorszagi-latogatas-bastya-helyett-papabbak-a-papanal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/756b6c44-0bf0-4c81-a219-b86bf35648df.jpg","index":0,"item":"bc91c095-7e68-4745-bf34-bc5865ca0b1d","keywords":null,"link":"/360/20250422_hvg-ferenc-papa-magyarorszagi-latogatas-bastya-helyett-papabbak-a-papanal","timestamp":"2025. április. 22. 08:59","title":"Irgalmasságot gyakorolt a pápa azzal, hogy hajlandó volt misézni Orbán Viktor országában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f580a887-b87c-451e-866b-40c25cd90acc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csaknem tucatnyi törvény- és jogszabály-módosító javaslatcsomagot nyújtott be a kormány, összesen több száz oldalon keresztül. ","shortLead":"Csaknem tucatnyi törvény- és jogszabály-módosító javaslatcsomagot nyújtott be a kormány, összesen több száz oldalon...","id":"20250422_Torvenyjavaslatok-husveti-torvenyek-egeszsegugy-mebizhatosagi-vizsgalat-tavoltartas-nyomkoveto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f580a887-b87c-451e-866b-40c25cd90acc.jpg","index":0,"item":"bc8b75a9-f745-4295-a711-c04ea3d078e1","keywords":null,"link":"/itthon/20250422_Torvenyjavaslatok-husveti-torvenyek-egeszsegugy-mebizhatosagi-vizsgalat-tavoltartas-nyomkoveto","timestamp":"2025. április. 22. 13:13","title":"Kiterjesztené a kormány az egészségügyben a megbízhatósági vizsgálatot és fizetős nyomkövetővel küzdene a kapcsolati erőszak ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d65be45d-aaed-4dd9-94fd-81438be44a22","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A „mezőgazdaság versenyképességének megőrzése érdekében”. A pénz előteremtését Nagy Márton nemzetgazdasági minisztertől várják.","shortLead":"A „mezőgazdaság versenyképességének megőrzése érdekében”. A pénz előteremtését Nagy Márton nemzetgazdasági minisztertől...","id":"20250423_koltsegvetesbol-fizetik-ki-a-gazdak-vizszamlajat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d65be45d-aaed-4dd9-94fd-81438be44a22.jpg","index":0,"item":"a0aa3378-7d57-4f44-bb9d-9c718a761b56","keywords":null,"link":"/kkv/20250423_koltsegvetesbol-fizetik-ki-a-gazdak-vizszamlajat","timestamp":"2025. április. 23. 07:34","title":"Az állam fizeti a gazdák vízszámláját idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72879b3c-30d8-4327-8c18-ca8d9366da09","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy kevésbé ismert fegyveres csoport vállalta magára a támadást. ","shortLead":"Egy kevésbé ismert fegyveres csoport vállalta magára a támadást. ","id":"20250422_Fegyveresek-nyitottak-tuzet-turistakra-Kasmirban-tobb-ember-eletet-vesztette","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72879b3c-30d8-4327-8c18-ca8d9366da09.jpg","index":0,"item":"e8bdb4e2-dda9-48c7-83a5-1cf6857c4f8d","keywords":null,"link":"/vilag/20250422_Fegyveresek-nyitottak-tuzet-turistakra-Kasmirban-tobb-ember-eletet-vesztette","timestamp":"2025. április. 22. 18:45","title":"Fegyveresek nyitottak tüzet turistákra Kasmírban, több mint húsz halálos áldozat lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]