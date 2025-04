Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Ferenc átformálta az egyházat, de nem olyan mértékben, ahogyan remélte. A szegényeket képviselte, ám közben olyan eszméket támogatott, amelyek tartósították a nyomort. Vagyis hiába volt sok tekintetben az első, a mérlege kiábrándító. A bíborosokra nyomás fog nehezedni, hogy ne európai pápát válasszanak utódjának. Központi téma a világlapokban Ferenc pápa halála.","shortLead":"Ferenc átformálta az egyházat, de nem olyan mértékben, ahogyan remélte. A szegényeket képviselte, ám közben olyan...","id":"20250422_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"103858c6-c4c8-416a-ac6b-2dc8c6318915","keywords":null,"link":"/360/20250422_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. április. 22. 11:02","title":"Ferenc pápa után nem kapcsolhat hátramenetbe egyház, mert akkor kettészakadnak a katolikusok – nemzetközi lapszemle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58619075-3dab-448a-b497-61aabff35017","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A porschés több veszélyes helyzetet is teremtett.","shortLead":"A porschés több veszélyes helyzetet is teremtett.","id":"20250422_busz-feher-porsche-buntetofekezes-szabalytalansag-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58619075-3dab-448a-b497-61aabff35017.jpg","index":0,"item":"a8b65908-be72-4662-bb32-1491e25e278c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250422_busz-feher-porsche-buntetofekezes-szabalytalansag-video","timestamp":"2025. április. 22. 16:10","title":"Nem engedte ki a megállóból a buszt, majd büntetőfékezéssel idegesítette a rádudáló sofőrt egy Porsche vezetője – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4848a1-dc39-4cc8-96a6-78ebc2a2a4cb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az elmúlt hónapokban már több tízmillióan használták a ChatGPT keresőfunkcióját Európában, így hamarosan egy EU-s regulának is meg kell majd feleljen az OpenAI eszköze.","shortLead":"Az elmúlt hónapokban már több tízmillióan használták a ChatGPT keresőfunkcióját Európában, így hamarosan egy EU-s...","id":"20250422_openai-chatgpt-kereso-felhasznalok-szama-dsa-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd4848a1-dc39-4cc8-96a6-78ebc2a2a4cb.jpg","index":0,"item":"c07d2123-2a17-45b8-b231-d303405a99dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250422_openai-chatgpt-kereso-felhasznalok-szama-dsa-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. április. 22. 11:03","title":"Retteghet a Google? Fontos mérföldkő előtt az OpenAI, kilőtt a ChatGPT keresője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"177d021a-ede6-45b7-8dcc-a7012bd73a8d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Korántsem szállták még meg a német piacot. ","shortLead":"Korántsem szállták még meg a német piacot. ","id":"20250422_Csak-minden-700-auto-kinai-marka-Nemetorszagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/177d021a-ede6-45b7-8dcc-a7012bd73a8d.jpg","index":0,"item":"13e871fd-e628-4d68-add8-bdcc08214af2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250422_Csak-minden-700-auto-kinai-marka-Nemetorszagban","timestamp":"2025. április. 22. 07:16","title":"Csak minden 700. autó ténylegesen kínai márka Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Már két forinttal többe kerül az euró, mint reggel.","shortLead":"Már két forinttal többe kerül az euró, mint reggel.","id":"20250422_euro-forint-arfolyam-gyengules-Trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b.jpg","index":0,"item":"eea2b499-73bb-4f7f-8b47-9a7716362019","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250422_euro-forint-arfolyam-gyengules-Trump","timestamp":"2025. április. 22. 15:15","title":"Erősen gyengül a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Donald Trump kormányzatának költségcsökkentő tervei is hatással lehetnek a Nemzetközi Űrállomás (ISS) biztonságára, épp akkor, amikor a Föld körül keringő kutatólabornak a szakemberek szerint még több forrást kéne biztosítani.","shortLead":"Donald Trump kormányzatának költségcsökkentő tervei is hatással lehetnek a Nemzetközi Űrállomás (ISS) biztonságára, épp...","id":"20250422_nemzetkozi-urallomas-iss-mukodes-vege-tervek-biztonsag-repedesek-szivargas-koltsegvetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc.jpg","index":0,"item":"9ff2467b-ebd9-4547-9e44-884be4e2ce67","keywords":null,"link":"/tudomany/20250422_nemzetkozi-urallomas-iss-mukodes-vege-tervek-biztonsag-repedesek-szivargas-koltsegvetes","timestamp":"2025. április. 22. 19:03","title":"Kockázatos korba lép a Nemzetközi Űrállomás, aggódik a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3475b7d0-199b-4599-9055-704d921303cf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Azt használhatta ki, hogy Donald Trump igérette miatt megnőtt az ellenőrzések, letartóztatások és kitoloncolások száma. ","shortLead":"Azt használhatta ki, hogy Donald Trump igérette miatt megnőtt az ellenőrzések, letartóztatások és kitoloncolások száma. ","id":"20250422_Bevandorlasi-ugynoknek-adta-ki-magat-egy-no-hogy-elrabolja-volt-baratja-feleseget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3475b7d0-199b-4599-9055-704d921303cf.jpg","index":0,"item":"b4aedd86-278e-4a13-a191-f0359017d676","keywords":null,"link":"/vilag/20250422_Bevandorlasi-ugynoknek-adta-ki-magat-egy-no-hogy-elrabolja-volt-baratja-feleseget","timestamp":"2025. április. 22. 20:10","title":"Bevándorlási ügynöknek adta ki magát egy nő Floridában, hogy elrabolja volt barátja feleségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05fb8ada-2623-429b-bed6-a7e36eed8cdc","c_author":"Rácz Gergő","category":"360","description":"Szerdán kezdődik az Andor második és egyben utolsó évada, amellyel a Disney méltóságot tudott adni az ezer sebből vérző Star Warsnak. A franchise utóbbi éveiben sok millió rajongót veszített, agyba-főbe kritizálták a filmeket és a sorozatokat is, amiért ostoba történetmeséléssel és gyenge identitáspolitikával igyekeztek pontokat szerezni. És akkor jött egy sötét háborús széria egy távoli galaxisból.","shortLead":"Szerdán kezdődik az Andor második és egyben utolsó évada, amellyel a Disney méltóságot tudott adni az ezer sebből vérző...","id":"20250422_andor-disney-star-wars","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05fb8ada-2623-429b-bed6-a7e36eed8cdc.jpg","index":0,"item":"026edc34-811d-417a-a20c-0696d4c13e7d","keywords":null,"link":"/360/20250422_andor-disney-star-wars","timestamp":"2025. április. 22. 19:30","title":"Andor: a mestermunka, amelyre a Star Wars galaxisának hatalmas szüksége volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]