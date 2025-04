Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"efb88b07-48f9-4c4e-ab1f-1faa6c88a60c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Április 26-án – a Magyar Film Napja keretében – a Kino Moziban mutatják be Salamon András legújabb, Random című filmjét.","shortLead":"Április 26-án – a Magyar Film Napja keretében – a Kino Moziban mutatják be Salamon András legújabb, Random című filmjét.","id":"20250424_Konnyed-magyar-apokalipszisfilm-keszult-kozossegi-osszefogasbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/efb88b07-48f9-4c4e-ab1f-1faa6c88a60c.jpg","index":0,"item":"babd9a95-5ce2-4031-a368-c92dc71d79dd","keywords":null,"link":"/kultura/20250424_Konnyed-magyar-apokalipszisfilm-keszult-kozossegi-osszefogasbol","timestamp":"2025. április. 24. 13:58","title":"Könnyed magyar apokalipszisfilm készült közösségi összefogásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed04b248-daff-44d1-ab2c-d9b69bafed86","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unió már az év elején megtiltotta a számítógépes játékokhoz készült konzolok értékesítését az orosz piacon. ","shortLead":"Az Európai Unió már az év elején megtiltotta a számítógépes játékokhoz készült konzolok értékesítését az orosz piacon. ","id":"20250424_Nagy-Britannia-megtiltotta-a-videojatek-konzolok-oroszorszagi-exportjat-mert-az-oroszok-azokkal-iranyitottak-az-Ukrajna-ellen-bevetett-dronokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed04b248-daff-44d1-ab2c-d9b69bafed86.jpg","index":0,"item":"9ca234bf-c121-4d21-9e55-00c29c7d6c51","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250424_Nagy-Britannia-megtiltotta-a-videojatek-konzolok-oroszorszagi-exportjat-mert-az-oroszok-azokkal-iranyitottak-az-Ukrajna-ellen-bevetett-dronokat","timestamp":"2025. április. 24. 21:10","title":"Nagy-Britannia megtiltotta a videojáték-konzolok oroszországi exportját, mert az oroszok azokkal irányították az Ukrajna ellen bevetett drónokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c065a959-a3ef-4e16-ae1d-1618593a3706","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a DNS egy bizonyos részén sokkal gyorsabban dolgozik az evolúció, mint ahogy azt elképzelné az ember.","shortLead":"A jelek szerint a DNS egy bizonyos részén sokkal gyorsabban dolgozik az evolúció, mint ahogy azt elképzelné az ember.","id":"20250424_dns-genetikai-mutacio-vizsgalat-genom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c065a959-a3ef-4e16-ae1d-1618593a3706.jpg","index":0,"item":"12131539-71be-45dd-8d64-71781cf497d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250424_dns-genetikai-mutacio-vizsgalat-genom","timestamp":"2025. április. 24. 19:03","title":"Sokkal gyorsabban mutálódik a DNS egy része, mint azt eddig gondolták a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1933c1f7-f841-4160-a382-54f92b7c9744","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nő azt állította, hogy nem tudta, hogy az édesség alkoholt tartalmazott, ám a bolt, ahonnan vette bizonyítani tudta, hogy kifejezetten ilyet kért.","shortLead":"A nő azt állította, hogy nem tudta, hogy az édesség alkoholt tartalmazott, ám a bolt, ahonnan vette bizonyítani tudta...","id":"20250424_zsele-vodka-altalanos-iskola-texas-vademeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1933c1f7-f841-4160-a382-54f92b7c9744.jpg","index":0,"item":"caa19f60-25c8-48c6-a8bc-5743ffbc8678","keywords":null,"link":"/elet/20250424_zsele-vodka-altalanos-iskola-texas-vademeles","timestamp":"2025. április. 24. 20:07","title":"Vádat emeltek egy texasi anyukával szemben, mert vodkás zselét vitt egy gyerekzsúrra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72dfe7a0-f5d1-4339-a4d9-a2997fae4718","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mostantól már az ezer és kétezer fő közti települések kocsmái is pályázhatnak hárommilliós támogatásra, amit még visszafizetni sem kell. ","shortLead":"Mostantól már az ezer és kétezer fő közti települések kocsmái is pályázhatnak hárommilliós támogatásra, amit még...","id":"20250425_kormany-kiskocsma-program-tamogatas-kisfaludy-atm-tolna-falu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72dfe7a0-f5d1-4339-a4d9-a2997fae4718.jpg","index":0,"item":"67d8c4c6-71a3-44c4-8cb5-1865d909cccb","keywords":null,"link":"/itthon/20250425_kormany-kiskocsma-program-tamogatas-kisfaludy-atm-tolna-falu","timestamp":"2025. április. 25. 17:28","title":"Tovább bővíti a kiskocsma-programot a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1925b7d1-7802-4ef3-94a4-47154196e512","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"kkv","description":"Csányi Sándor eddig elnök-vezérigazgatóként, ezt követően már csak elnökként vezeti az OTP Bankot, vezérigazgatói székét fia, Csányi Péter kapta meg.","shortLead":"Csányi Sándor eddig elnök-vezérigazgatóként, ezt követően már csak elnökként vezeti az OTP Bankot, vezérigazgatói...","id":"20250425_otp-bank-kozgyules-csanyi-sandor-orban-viktor-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1925b7d1-7802-4ef3-94a4-47154196e512.jpg","index":0,"item":"3f8274d1-3817-49a9-93a5-3b5b17a88af9","keywords":null,"link":"/kkv/20250425_otp-bank-kozgyules-csanyi-sandor-orban-viktor-ebx","timestamp":"2025. április. 25. 11:05","title":"Csányi Sándor fia, Csányi Péter lett az OTP új vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05357d75-2ba7-4ce0-8d25-b2d735458d13","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Kiderült, hogy ahol eddig is állatokat tartottak, ott sok a szerves anyag a talajban, ezért drágul a mezőhegyesi építkezés.","shortLead":"Kiderült, hogy ahol eddig is állatokat tartottak, ott sok a szerves anyag a talajban, ezért drágul a mezőhegyesi...","id":"20250424_dragult-mezohegyesi-menesbirtok-vizagyas-tehenistallo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05357d75-2ba7-4ce0-8d25-b2d735458d13.jpg","index":0,"item":"b19f44e8-2830-43be-b8c6-35cf2b388a25","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250424_dragult-mezohegyesi-menesbirtok-vizagyas-tehenistallo","timestamp":"2025. április. 24. 12:13","title":"3,5 milliárd forintra drágult a mezőhegyesi ménesbirtok vízágyas tehénistállója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b461836d-d127-4448-b6ce-b79ba127f6f9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem kapkodnak a leltározással az egyházak, pedig a kormány nem fukarkodik a támogatással.","shortLead":"Nem kapkodnak a leltározással az egyházak, pedig a kormány nem fukarkodik a támogatással.","id":"20250425_hvg-egyhazak-vallasi-kozossegek-templomok-felujitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b461836d-d127-4448-b6ce-b79ba127f6f9.jpg","index":0,"item":"32451d44-f314-4ecc-a82a-e7e3f4ec7d69","keywords":null,"link":"/360/20250425_hvg-egyhazak-vallasi-kozossegek-templomok-felujitas","timestamp":"2025. április. 25. 09:35","title":"Isten tudja, hány kistelepülést érinthet a kormány templomfelújítási programja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]