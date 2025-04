Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a83e06bf-b025-45fe-b678-497a698ab909","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Magyarországon alapított francia-kínai cég az EU-n belül vámmentesen dolgozhat.","shortLead":"A Magyarországon alapított francia-kínai cég az EU-n belül vámmentesen dolgozhat.","id":"20250426_hvg-Forvia-BYD-Forvia-Automotive-Hungary-Shenzen-Faurecia-Automotive-Parts","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a83e06bf-b025-45fe-b678-497a698ab909.jpg","index":0,"item":"9f2914fc-8526-43f9-8dee-73430343f26f","keywords":null,"link":"/360/20250426_hvg-Forvia-BYD-Forvia-Automotive-Hungary-Shenzen-Faurecia-Automotive-Parts","timestamp":"2025. április. 26. 08:30","title":"Okosan kerüli el a vámháborús frontokat a BYD szegedi gyárának új kiszolgálója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad59e3c6-c565-48bf-b95c-3c2639e49d20","c_author":"Kovács István","category":"360","description":"Égető szükség lenne az egészségügyben strukturált adatokat tartalmazó betegfelvételi űrlapokra és összekötött informatikai rendszerekre. Hiába érhetők el ugyanis digitális formában a kórházi adatok, döntő többségük szöveges, így csak rettentő sok munkával és csak részben feldolgozható. Az ellátást színvonalasabbá, egyben költséghatékonyabbá tenné a Transzlációs Idegtudományi Nemzeti Laboratórium fejlesztése, amiről Dóczi Tamás idegsebész professzor beszélt a HVG-nek.","shortLead":"Égető szükség lenne az egészségügyben strukturált adatokat tartalmazó betegfelvételi űrlapokra és összekötött...","id":"20250425_egeszsegugy-adatok-egysegesites-transzlacios-laboratorium-ideggyogyaszat-kutatas-urlap-fejlesztes-laboratorium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad59e3c6-c565-48bf-b95c-3c2639e49d20.jpg","index":0,"item":"0e1edaf8-1d66-485d-9155-c0b5333f9d26","keywords":null,"link":"/360/20250425_egeszsegugy-adatok-egysegesites-transzlacios-laboratorium-ideggyogyaszat-kutatas-urlap-fejlesztes-laboratorium","timestamp":"2025. április. 25. 11:53","title":"Hihetetlen, de jelenleg nem tudjuk, hányan és milyen betegségtől szenvednek az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b17306e-1b82-4df3-8120-b6a4cece1c34","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint a közös cél egységbe képes kovácsolni a nőstény bonobókat, akik a rejtett ovulációjuk miatt még a párosodás időpontját is képesek befolyásolni.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint a közös cél egységbe képes kovácsolni a nőstény bonobókat, akik a rejtett ovulációjuk miatt...","id":"20250425_bonobo-emberszabasu-majom-tarsadalmi-osszefogas-hierarchia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b17306e-1b82-4df3-8120-b6a4cece1c34.jpg","index":0,"item":"461ac59b-0d65-4d95-84d0-c87732371a83","keywords":null,"link":"/tudomany/20250425_bonobo-emberszabasu-majom-tarsadalmi-osszefogas-hierarchia","timestamp":"2025. április. 25. 14:03","title":"Összefognak a nőstény bonobók, hogy legyőzzék a hímeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: Ferenc, és ami utána jön. ","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20250427_Bucsu-Elvitelre-podcast-Ferenc-papa-papavalasztas-halal-nekrolog","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806.jpg","index":0,"item":"1557ca78-e1de-41ba-b28f-8c6af2f5b31c","keywords":null,"link":"/itthon/20250427_Bucsu-Elvitelre-podcast-Ferenc-papa-papavalasztas-halal-nekrolog","timestamp":"2025. április. 27. 06:00","title":"Búcsú │ Elvitelre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"407b49b8-9342-4c4a-b72a-b99f61a04544","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A Rogán Antaltól elvett Digitális Ügynökség kapott komoly összeget.","shortLead":"A Rogán Antaltól elvett Digitális Ügynökség kapott komoly összeget.","id":"20250425_digitalis-magyarorszag-ugynokseg-huszmilliard","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/407b49b8-9342-4c4a-b72a-b99f61a04544.jpg","index":0,"item":"eb178d41-9a6c-4930-81dc-3019af0cd4b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250425_digitalis-magyarorszag-ugynokseg-huszmilliard","timestamp":"2025. április. 25. 08:19","title":"Több mint 22 milliárd forintot kap a Digitális Magyarország Ügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06ae7af8-f199-4706-bb4d-fee9fd91a535","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jövőben saját képgeneráló alkalmazást dob piacra az Adobe, amely alapját a vállalat által fejlesztett Firefly mesterséges intelligencia adja.","shortLead":"A jövőben saját képgeneráló alkalmazást dob piacra az Adobe, amely alapját a vállalat által fejlesztett Firefly...","id":"20250425_adobe-firefly-mesterseges-intelligencia-alkalmazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06ae7af8-f199-4706-bb4d-fee9fd91a535.jpg","index":0,"item":"024c80c5-72b6-47fd-8135-1fe8e3d31286","keywords":null,"link":"/tudomany/20250425_adobe-firefly-mesterseges-intelligencia-alkalmazas","timestamp":"2025. április. 25. 17:33","title":"Jön az Adobe saját képgeneráló alkalmazása, androidos eszközökre, iPhone-ra és iPadre is le lehet majd tölteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6761691b-15e9-45cd-95e2-c2683df84660","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Továbbra is benne van a pakliban, hogy a Google-nek meg kell válnia a piacvezető böngészőjétől, de egy dolog biztos: vevőjelölt akad szép számmal. ","shortLead":"Továbbra is benne van a pakliban, hogy a Google-nek meg kell válnia a piacvezető böngészőjétől, de egy dolog biztos...","id":"20250425_google-chrome-bongeszo-eladasa-trosztellenes-per-perplexity-yahoo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6761691b-15e9-45cd-95e2-c2683df84660.jpg","index":0,"item":"78ca8298-d587-488a-aeb4-8c39dca9fe36","keywords":null,"link":"/tudomany/20250425_google-chrome-bongeszo-eladasa-trosztellenes-per-perplexity-yahoo","timestamp":"2025. április. 25. 09:03","title":"Az OpenAI után újabb két cég jelentkezett be, hogy megvenné a Chrome böngészőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bed95b6-da53-492a-8ccf-ceda73bcb965","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az USA alkotmánya ugyan tiltja, hogy valaki harmadszorra is betöltse az elnöki hivatalt, ám Trump szerint ezt a korlátozást meg lehet kerülni.","shortLead":"Az USA alkotmánya ugyan tiltja, hogy valaki harmadszorra is betöltse az elnöki hivatalt, ám Trump szerint ezt...","id":"20250425_trump-2028-webshop-usa-alkotmany-elnokvalasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3bed95b6-da53-492a-8ccf-ceda73bcb965.jpg","index":0,"item":"decdde3a-7d83-4190-a076-8eee7e25c410","keywords":null,"link":"/kkv/20250425_trump-2028-webshop-usa-alkotmany-elnokvalasztas","timestamp":"2025. április. 25. 13:04","title":"Bár nem is indulhat, mégis árulják már a „Trump 2028”-feliratú pólókat az elnök webshopjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]