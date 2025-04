Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d2c07538-f729-4832-aecd-0fdf8b1b9ed4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Hamarosan a piperecikkeket is bevághatja a kormány az árrésstop hatálya alá. A Google-keresések alapján a hír nem hozza lázba a vásárlókat.","shortLead":"Hamarosan a piperecikkeket is bevághatja a kormány az árrésstop hatálya alá. A Google-keresések alapján a hír nem hozza...","id":"20250429_nagy-marton-arres-rossmann-dm-muller-google-trends","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2c07538-f729-4832-aecd-0fdf8b1b9ed4.jpg","index":0,"item":"afdccc81-a5a1-41b8-95c2-42b7fcfae0e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250429_nagy-marton-arres-rossmann-dm-muller-google-trends","timestamp":"2025. április. 29. 05:45","title":"Hidegen hagyja a magyarokat, hogy Nagy Márton új frontot nyitna az árháborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e929059c-6049-4744-800b-49be10d3ac53","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kemény szavak az Ország Házában. Sok szó esett az MNB-s pénzekről és a Matolcsy-klánról, még több a kormány és a Fidesz felelősségéről. Téma volt még az Ukrajna EU-csatlakozása elleni kormányzati politikai akció is.","shortLead":"Kemény szavak az Ország Házában. Sok szó esett az MNB-s pénzekről és a Matolcsy-klánról, még több a kormány és a Fidesz...","id":"20250428_Erosen-nyitja-a-hetet-a-Parlament-Poloskazas-hazaarulozas-es-a-Matolcsy-klan-bortonbuntetese-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e929059c-6049-4744-800b-49be10d3ac53.jpg","index":0,"item":"4f278382-feb1-4e1d-8aa8-8f5013c2b08d","keywords":null,"link":"/itthon/20250428_Erosen-nyitja-a-hetet-a-Parlament-Poloskazas-hazaarulozas-es-a-Matolcsy-klan-bortonbuntetese-ebx","timestamp":"2025. április. 28. 13:20","title":"Erősen nyitja a hetet a parlament: poloskázás, hazaárulózás és a Matolcsy-klán börtönbüntetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b65ded2-79c8-4c02-9c3d-cd29cfedd2c1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jelek szerint kijátszható a Meta chatbotjainak védelme, és így szinte korlátok nélkül lehet velük akár szexuális szerepjátékokra épülő beszélgetést is folytatni. A cég alkalmazottai állítólag már jelezték a problémát, de a Meta ködösít.","shortLead":"A jelek szerint kijátszható a Meta chatbotjainak védelme, és így szinte korlátok nélkül lehet velük akár szexuális...","id":"20250428_meta-ai-chatbotok-szexualis-beszelgetesek-mesterseges-intelligencia-gyerekek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b65ded2-79c8-4c02-9c3d-cd29cfedd2c1.jpg","index":0,"item":"6ea994ee-0606-4a19-a610-e28c8c1c4a9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250428_meta-ai-chatbotok-szexualis-beszelgetesek-mesterseges-intelligencia-gyerekek","timestamp":"2025. április. 28. 12:03","title":"Gyerekekkel is szívesen szexchatel a Meta chatbotja, egyelőre senki nem érti, mi történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b40b2530-88e2-4f1c-9efb-8ebc99de07f5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Ronen Bart még március végén menesztette Benjamin Netanjahu kormányfő, ám a miniszterelnöki határozat végrehajtását az ország legfelsőbb bírósága felfüggesztette.","shortLead":"Ronen Bart még március végén menesztette Benjamin Netanjahu kormányfő, ám a miniszterelnöki határozat végrehajtását...","id":"20250428_ronen-bar-lemondas-sin-bet-izrael","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b40b2530-88e2-4f1c-9efb-8ebc99de07f5.jpg","index":0,"item":"84fa3700-f806-4e0a-a890-7b6333c1a4d6","keywords":null,"link":"/vilag/20250428_ronen-bar-lemondas-sin-bet-izrael","timestamp":"2025. április. 28. 21:35","title":"Bejelentette lemondását az izraeli belbiztonsági szolgálat vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60b73c4a-c0ae-4989-b868-7bc279c5ef6f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A helyszínen készült felvételek alapján borzalmas a pusztítás. ","shortLead":"A helyszínen készült felvételek alapján borzalmas a pusztítás. ","id":"20250427_iran-kikoto-robbanas-halalos-aldozatok-foto-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60b73c4a-c0ae-4989-b868-7bc279c5ef6f.jpg","index":0,"item":"54ebd3d6-e8f0-4b7e-a186-e38bb3806504","keywords":null,"link":"/vilag/20250427_iran-kikoto-robbanas-halalos-aldozatok-foto-video","timestamp":"2025. április. 27. 14:18","title":"Már 28 halottja és több mint ezer sérültje van a hatalmas kikötői robbanásnak Iránban – videó, fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"877b1572-4619-4a97-9207-b7779310fe0f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sugár Bertalan egy évtizede kiszállt a popszakmából, először jógaoktató lett, ma Németországban idegenvezető.","shortLead":"Sugár Bertalan egy évtizede kiszállt a popszakmából, először jógaoktató lett, ma Németországban idegenvezető.","id":"20250428_popsztar-bery-sugar-bertalan-nemetorszag-idegenvezeto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/877b1572-4619-4a97-9207-b7779310fe0f.jpg","index":0,"item":"6795c251-b4b6-47dd-b6db-c50ce35c2600","keywords":null,"link":"/elet/20250428_popsztar-bery-sugar-bertalan-nemetorszag-idegenvezeto","timestamp":"2025. április. 28. 10:29","title":"Egykor ünnepelt popsztár volt Bery, ma idegenvezető Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a0711ec-5941-4736-982e-5847327fe379","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Kristi Noem szerint a tolvaj egy külföldi bűnöző volt, aki évek óta illegálisan tartózkodik az Egyesült Államokban.","shortLead":"Kristi Noem szerint a tolvaj egy külföldi bűnöző volt, aki évek óta illegálisan tartózkodik az Egyesült Államokban.","id":"20250428_tolvaj-amerikai-belbiztonsagi-miniszter-taska-kristi-noem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a0711ec-5941-4736-982e-5847327fe379.jpg","index":0,"item":"f11750fd-1574-43c9-b88a-94f75d6abf1e","keywords":null,"link":"/vilag/20250428_tolvaj-amerikai-belbiztonsagi-miniszter-taska-kristi-noem","timestamp":"2025. április. 28. 10:40","title":"Elkapták a tolvajt, aki ellopta az amerikai belbiztonsági miniszter táskáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Döntően 25 fok körüli hőmérséklettel.","shortLead":"Döntően 25 fok körüli hőmérséklettel.","id":"20250429_napsutes-25-fok-csapadekmentes-ido","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f.jpg","index":0,"item":"5ebc7afc-c15a-499d-a97a-5a635dde10d7","keywords":null,"link":"/itthon/20250429_napsutes-25-fok-csapadekmentes-ido","timestamp":"2025. április. 29. 06:23","title":"Napos, csapadékmentes keddünk lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]