[{"available":true,"c_guid":"ac87b9ba-454b-4ed9-adb3-ccb8765cded1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A javaslattal egy csomó gond van – például, hogy nem lehet csak úgy kirúgni egy képviselőt.","shortLead":"A javaslattal egy csomó gond van – például, hogy nem lehet csak úgy kirúgni egy képviselőt.","id":"20250429_kollar-kinga-tisza-fidesz-etikai-kodex-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac87b9ba-454b-4ed9-adb3-ccb8765cded1.jpg","index":0,"item":"cf347aa4-67e3-466c-8f6c-79ad490606e6","keywords":null,"link":"/itthon/20250429_kollar-kinga-tisza-fidesz-etikai-kodex-budapest","timestamp":"2025. április. 29. 08:32","title":"Etikai kódexet dolgoztatna ki és kirúgatná a tiszás Kollár Kingát a budapesti Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4848a1-dc39-4cc8-96a6-78ebc2a2a4cb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Személyes tanácsadóként szolgálhat vásárlásnál ezentúl a ChatGPT, a segítségével konkrét feltételek mentén keresheti meg a legmegfelelőbb terméket.","shortLead":"Személyes tanácsadóként szolgálhat vásárlásnál ezentúl a ChatGPT, a segítségével konkrét feltételek mentén keresheti...","id":"20250429_openai-chatgpt-search-vasarlas-termekek-ajanlas-kereses","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd4848a1-dc39-4cc8-96a6-78ebc2a2a4cb.jpg","index":0,"item":"4bebfefe-ad58-4ebe-a04d-7ee5c5a02c2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250429_openai-chatgpt-search-vasarlas-termekek-ajanlas-kereses","timestamp":"2025. április. 29. 17:03","title":"Bevásárlós funkciót kapott a ChatGPT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48a9372-60e1-42df-b9d0-6b0cc889de52","c_author":"Illényi Balázs","category":"tudomany","description":"Hogyan kell élelmezni egy holdbázis lakóit, vagy miben kell jártasnak lennie egy űrdiplomatának? 