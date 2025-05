Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"27a54757-7c25-43d9-9f86-a64a226e198c","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"A könyvírás receptjét kínálja – immár magyarul is – John Gillard marketingguru 50 sztárszerző segítségével.","shortLead":"A könyvírás receptjét kínálja – immár magyarul is – John Gillard marketingguru 50 sztárszerző segítségével.","id":"20250506_hvg-John-Gillard-Kreativ-iroakademia-konyv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27a54757-7c25-43d9-9f86-a64a226e198c.jpg","index":0,"item":"b0b8fb34-eaf4-4c3e-a0d3-33b83804df87","keywords":null,"link":"/360/20250506_hvg-John-Gillard-Kreativ-iroakademia-konyv","timestamp":"2025. május. 06. 16:00","title":"Van, aki kalandor, van, aki rohamoz, van, aki ráér – így tanulhatja el az írás csínját-bínját J. K. Rowlingtól és Stephen Kingtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c96e661-f03d-43c0-a40d-648ea95f889d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A független képviselők szerint az Európai Bíróság múlt heti döntése átírja a devizahitelesek ügyeinek eddigi értelmezését.","shortLead":"A független képviselők szerint az Európai Bíróság múlt heti döntése átírja a devizahitelesek ügyeinek eddigi...","id":"20250506_jambor-andras-hadhazy-akos-devizahitelesek-strasbourg-torvenyjavaslat-parlament","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c96e661-f03d-43c0-a40d-648ea95f889d.jpg","index":0,"item":"f25f69c7-9f85-4dce-847d-39ec89fd4e00","keywords":null,"link":"/itthon/20250506_jambor-andras-hadhazy-akos-devizahitelesek-strasbourg-torvenyjavaslat-parlament","timestamp":"2025. május. 06. 11:15","title":"Az összes devizahiteles ügy felfüggesztését kezdeményezte Jámbor András és Hadházy Ákos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef15c2d-bcfa-458e-bf11-3e257f347777","c_author":"Rácz Gergő","category":"360","description":"Akármennyire igyekszik az amerikai gazdasági kormányzat győzelmi kampánnyal tálalni a védővámokat és a gazdasági hadakozást világszerte, könnyen lehet, hogy egy lábonlövéssel érnek fel Donald Trump intézkedései. A dollár szenved, és ez pár évtizedes nosztalgiával az arany reneszánszát látszik előidézni. Vagy éppen az euró lesz a nyerő, netán a jen?","shortLead":"Akármennyire igyekszik az amerikai gazdasági kormányzat győzelmi kampánnyal tálalni a védővámokat és a gazdasági...","id":"20250505_amerika-vamhaboru-trump-arany-dragulas-befektetes-euro-jen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aef15c2d-bcfa-458e-bf11-3e257f347777.jpg","index":0,"item":"e2489572-5917-472a-bf89-a028f53b7cbd","keywords":null,"link":"/360/20250505_amerika-vamhaboru-trump-arany-dragulas-befektetes-euro-jen","timestamp":"2025. május. 05. 16:00","title":"Új aranylázat indíthat be az amerikai vámháború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fb25d06-d78c-4206-97e4-9bb1dbfc1ba0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Erdő Péter a bíborosok közül tizedikként adja le szavazatát a fordulókban.","shortLead":"Erdő Péter a bíborosok közül tizedikként adja le szavazatát a fordulókban.","id":"20250506_konklave-fust-erdo-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3fb25d06-d78c-4206-97e4-9bb1dbfc1ba0.jpg","index":0,"item":"043335be-65b2-40ff-ba96-0b632b813875","keywords":null,"link":"/elet/20250506_konklave-fust-erdo-peter","timestamp":"2025. május. 06. 20:52","title":"Konklávé: szerdán este hét óra előtt nem száll fel az első füst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c67d72cd-abe5-4dfe-ac71-923d2958ac43","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A javaslat értelmében a hosszú távú szerződések keretében zajló beszerzések 2027 végéig még folytatódhatnának, az azonnali beszerzéseket viszont még az idei év végén berekesztik.","shortLead":"A javaslat értelmében a hosszú távú szerződések keretében zajló beszerzések 2027 végéig még folytatódhatnának...","id":"20250505_Bloomberg-EU-orosz-gaz-import-teljes-tiltas-javaslat-junius","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c67d72cd-abe5-4dfe-ac71-923d2958ac43.jpg","index":0,"item":"0beb780e-f7eb-4ecf-98db-676e901a1d6b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250505_Bloomberg-EU-orosz-gaz-import-teljes-tiltas-javaslat-junius","timestamp":"2025. május. 05. 12:10","title":"Bloomberg: Az EU júniusban megteszi a javaslatát az orosz gáz importjának teljes körű betiltására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acd801c7-c7cc-4904-9a1d-8051bdfc3691","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Van egy módszer, amely akár 12 évvel előre jelzi, kialakulhat-e nálunk demencia. Az ehhez szükséges eszközök azonban aranyárban vannak, és hiányzik hozzájuk a speciális szakképzettség is, így egyelőre alig alkalmazza az orvostudomány. Nagy kérdés, hogy a szemmozgások fejlesztésével megelőzhetők-e a memóriaproblémák.","shortLead":"Van egy módszer, amely akár 12 évvel előre jelzi, kialakulhat-e nálunk demencia. Az ehhez szükséges eszközök azonban...","id":"20250507_latas-problemak-demencia-alzheimer-diagnozis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/acd801c7-c7cc-4904-9a1d-8051bdfc3691.jpg","index":0,"item":"aec00fb4-f391-47ed-b3a7-05d160851a33","keywords":null,"link":"/tudomany/20250507_latas-problemak-demencia-alzheimer-diagnozis","timestamp":"2025. május. 07. 05:55","title":"A látásunk akár egy évtizeddel előre jelezheti a demencia kialakulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac5c8664-0ebb-484c-b3f4-ec90aa17d6cc","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Millena Brandão szíve összesen tizenháromszor állt meg, agydaganatot is megállapítottak nála. ","shortLead":"Millena Brandão szíve összesen tizenháromszor állt meg, agydaganatot is megállapítottak nála. ","id":"20250506_Netflix-gyereksztar-gyerekszinesz-Millena-Brandao-meghalt-agydaganat-szivroham","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac5c8664-0ebb-484c-b3f4-ec90aa17d6cc.jpg","index":0,"item":"c1ae6437-655f-499b-95e9-ddfefde99667","keywords":null,"link":"/elet/20250506_Netflix-gyereksztar-gyerekszinesz-Millena-Brandao-meghalt-agydaganat-szivroham","timestamp":"2025. május. 06. 15:12","title":"11 évesen meghalt a Netflix brazil gyerekszínésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad811f26-ae6d-44df-8184-ee199b6a78f4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligencia átalakítja azt, ahogyan jelenleg vásárolunk és fizetünk. Ez az állítás nem újdonság, de erőt ad neki, hogy most a Visa mondja. A fizetéstechnológiai vállalat San Franciscóban mutatta be a Visa Intelligent Commerce nevű platformját, amely lehetővé teszi, hogy az MI felkutassa és megvásárolja a kívánt termékeket.","shortLead":"A mesterséges intelligencia átalakítja azt, ahogyan jelenleg vásárolunk és fizetünk. Ez az állítás nem újdonság, de...","id":"20250506_visa-intelligent-commerce-mesterseges-intelligencia-mi-alapu-vasarlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad811f26-ae6d-44df-8184-ee199b6a78f4.jpg","index":0,"item":"2d5f42f6-81cb-4f00-ad03-3131371a4633","keywords":null,"link":"/tudomany/20250506_visa-intelligent-commerce-mesterseges-intelligencia-mi-alapu-vasarlas","timestamp":"2025. május. 06. 22:03","title":"Feje tetejére állhat a vásárlás: a Visa szerint most jön az, hogy a keresés, a vásárlás és a fizetés is automatikusan történik majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]