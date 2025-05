Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d83b38b6-e35c-4947-b94e-fc8e1d4b7ece","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Friedrich Merz nagy meglepetésre a kedd délelőtti első szavazáson nem kapta meg a szükséges szavazatszámot ahhoz, hogy ő legyen az új német kancellár, délután már megkapta a bizalmat a Bundestagtól.","shortLead":"Friedrich Merz nagy meglepetésre a kedd délelőtti első szavazáson nem kapta meg a szükséges szavazatszámot ahhoz...","id":"20250506_friedrich-merz-nemetorszag-kancellar-szavazas-bundestag-cdu-csu-spd","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d83b38b6-e35c-4947-b94e-fc8e1d4b7ece.jpg","index":0,"item":"1e1b1b36-666d-44cb-bdef-f001d12ea57e","keywords":null,"link":"/vilag/20250506_friedrich-merz-nemetorszag-kancellar-szavazas-bundestag-cdu-csu-spd","timestamp":"2025. május. 06. 16:20","title":"Másodjára már megválasztották kancellárnak Friedrich Merzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1115f729-93a5-4631-be91-cd2bef195fdc","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfit befolyással üzérkedéssel vádolják.","shortLead":"A férfit befolyással üzérkedéssel vádolják.","id":"20250506_varoshaza-ugy-ugyeszseg-letoltendo-borton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1115f729-93a5-4631-be91-cd2bef195fdc.jpg","index":0,"item":"3511ab9e-acac-4357-9020-e99dbb9b6ba8","keywords":null,"link":"/itthon/20250506_varoshaza-ugy-ugyeszseg-letoltendo-borton","timestamp":"2025. május. 06. 11:01","title":"Letöltendő börtönt kért az ügyészség a Városháza-ügy kulcsfigurájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ba4b62-c13f-4724-a16c-d1a9c43f0a20","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Varsó szerint Oroszország példátlan lendülettel igyekszik beavatkozni a május 18-ai lengyelországi elnökválasztási kampányba. A vádak szerint az oroszok kibertámadásokat intéznek a kritikus infrastruktúra ellen és szakadatlanul terjesztik a lengyel belpolitikai stabilitás aláásását célzó propagandát és álhíreket.","shortLead":"Varsó szerint Oroszország példátlan lendülettel igyekszik beavatkozni a május 18-ai lengyelországi elnökválasztási...","id":"20250506_Igy-avatkozik-be-Oroszorszag-a-lengyelorszagi-elnokvalasztasba-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69ba4b62-c13f-4724-a16c-d1a9c43f0a20.jpg","index":0,"item":"2cd75260-32b0-4f95-9b82-147f8e405029","keywords":null,"link":"/vilag/20250506_Igy-avatkozik-be-Oroszorszag-a-lengyelorszagi-elnokvalasztasba-ebx","timestamp":"2025. május. 06. 14:07","title":"Így avatkozik be Oroszország a lengyelországi elnökválasztásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b04d8e3e-7c02-4ab5-8bda-1685045e9621","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Közel hatvanmillió jármű fut a német utakon, amelynek jelentős része vándorol tovább idővel irányunkba is.","shortLead":"Közel hatvanmillió jármű fut a német utakon, amelynek jelentős része vándorol tovább idővel irányunkba is.","id":"20250507_nemet-autosok-tobbsege-nagyon-figyel-az-olajcserere-ez-a-magyar-piacnak-is-jo-hir","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b04d8e3e-7c02-4ab5-8bda-1685045e9621.jpg","index":0,"item":"b57dfe65-15dc-4bf2-9dc6-25a5083d7944","keywords":null,"link":"/cegauto/20250507_nemet-autosok-tobbsege-nagyon-figyel-az-olajcserere-ez-a-magyar-piacnak-is-jo-hir","timestamp":"2025. május. 07. 14:25","title":"A német autósok többsége nagyon figyel az olajcserére, és ez a magyar piacnak is jó hír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b59a75d1-2605-4c7e-83a8-2800b669ce8f","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"Organikus összeomlás vagy új stratégiai cél felé tart a Momentum? Fekete-Győr András azt javasolja, el se induljanak a 2026-os választáson. A HVG-nek adott interjúban azt mondta, ez egyszerre vezethet rendszerváltáshoz és a Momentum túléléséhez is. Szerinte azt kell eldönteni, hogy a probléma vagy a megoldás része akarnak lenni. A volt elnök beszélt arról is, mit tehetnének most más ellenzéki pártok, és mit tesz ő, ha a terve kudarcba fullad.","shortLead":"Organikus összeomlás vagy új stratégiai cél felé tart a Momentum? Fekete-Győr András azt javasolja, el se induljanak...","id":"20250507_Momentum-Fekete-Gyor-Andras-interju-valasztas-javaslat-indulas-rendszervaltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b59a75d1-2605-4c7e-83a8-2800b669ce8f.jpg","index":0,"item":"a87d330c-a472-4a0c-af34-5bb9398ecb9a","keywords":null,"link":"/360/20250507_Momentum-Fekete-Gyor-Andras-interju-valasztas-javaslat-indulas-rendszervaltas","timestamp":"2025. május. 07. 18:18","title":"Fekete-Győr András: „Harcostársaimat ne küldjék vágóhídra, a Momentum tud sikeres lenni a parlamenten kívül is”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42b6b790-91ce-42b6-b6c1-919363584534","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartottunk a hvg.hu-n: május 8-ig minden hétköznap közzétettünk egy feladatot, és arra biztattuk – nem csak a matematikus – olvasóinkat, hogy próbálják megoldani. Íme, a zárófeladat.","shortLead":"A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartottunk a hvg.hu-n: május 8-ig minden hétköznap...","id":"20250508_Gondolkozz-velunk-Tavaszi-bongeszo-Szexi-a-matek-20","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42b6b790-91ce-42b6-b6c1-919363584534.jpg","index":0,"item":"1faffd76-dfc4-4df0-86c9-2e298de8e30d","keywords":null,"link":"/elet/20250508_Gondolkozz-velunk-Tavaszi-bongeszo-Szexi-a-matek-20","timestamp":"2025. május. 08. 10:00","title":"Gondolkozz velünk: Tavaszi böngésző – Szexi a matek 20.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c1ecabf-f99e-4b86-8df8-bd05e4c46342","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint a művészeti foglalkozások valóban segítenek csökkenteni a stresszt, még akkor is, ha valaki egyáltalán nem tud rajzolni, festeni, és általában véve kézügyessége sincs.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint a művészeti foglalkozások valóban segítenek csökkenteni a stresszt, még akkor is, ha valaki...","id":"20250506_muveszetterapia-kortizol-hormon-stresszkezeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c1ecabf-f99e-4b86-8df8-bd05e4c46342.jpg","index":0,"item":"969b8991-54d9-451a-9e17-b948c016c922","keywords":null,"link":"/tudomany/20250506_muveszetterapia-kortizol-hormon-stresszkezeles","timestamp":"2025. május. 06. 20:03","title":"Rajzolgasson napi 45 percet, érezni fogja a jótékony hatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca2ce182-d5e3-4840-96a3-78782fd7427a","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Trent Alexander-Arnold 20 év után hagyja el a Liverpool csapatát, a búcsúra pedig talán a legjobb időpontot választotta, egy bajnoki aranyéremmel a nyakában. De miért éppen most, pályája csúcsán döntött a váltás mellett?","shortLead":"Trent Alexander-Arnold 20 év után hagyja el a Liverpool csapatát, a búcsúra pedig talán a legjobb időpontot...","id":"20250506_trent-alexander-arnold-liverpool-tavozas-arne-slot-real-madrid-jobbhatved-jurgen-klopp-szerzodes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca2ce182-d5e3-4840-96a3-78782fd7427a.jpg","index":0,"item":"cb4f31e8-4868-4535-9872-eeb47a4f88c0","keywords":null,"link":"/sport/20250506_trent-alexander-arnold-liverpool-tavozas-arne-slot-real-madrid-jobbhatved-jurgen-klopp-szerzodes","timestamp":"2025. május. 06. 17:09","title":"Óriási fejetlenség uralkodott Liverpoolban, ez áll a klublegenda távozásának hátterében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]