[{"available":true,"c_guid":"f1972507-26c8-43c2-83ef-157f0ccaa582","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Nemzetgazdasági Minisztérium önkéntes díjkorlátozást kért a biztosítóktól, akik vállalták, hogy egy évre befagyasztják az árakat az új lakásbiztosításoknál.","shortLead":"A Nemzetgazdasági Minisztérium önkéntes díjkorlátozást kért a biztosítóktól, akik vállalták, hogy egy évre...","id":"20250508_biztosito-djak-befagyasztas-nagy-marton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1972507-26c8-43c2-83ef-157f0ccaa582.jpg","index":0,"item":"9c35be56-251c-4c8e-a7a4-a5fd2a605b9b","keywords":null,"link":"/kkv/20250508_biztosito-djak-befagyasztas-nagy-marton","timestamp":"2025. május. 08. 16:38","title":"Három biztosító sem emeli a díjait egy évig, meghallották Nagy Márton szavát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47fe0803-282a-45d8-b233-7225fa675fa1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az elektromos autókat gyártó kínai Zeekr gyárában tesztelték le a UBTech saját fejlesztésű humanoid robotját, a Walker S1-et, ami a jelek szerint ügyesen tud összedolgozni más robottársával.","shortLead":"Az elektromos autókat gyártó kínai Zeekr gyárában tesztelték le a UBTech saját fejlesztésű humanoid robotját, a Walker...","id":"20250507_ubtech-humanoid-robot-autogyar-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/47fe0803-282a-45d8-b233-7225fa675fa1.jpg","index":0,"item":"f0da03d8-4b9d-41a8-9b3f-fa42427ac4fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250507_ubtech-humanoid-robot-autogyar-video","timestamp":"2025. május. 07. 14:03","title":"Csapatban dolgoznak a humanoid robotok egy kínai autógyárban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c497f655-c616-45a0-8209-fc958eb92bba","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Közzétette friss szerződéslistáját a Miniszterelnöki Kabinetiroda és a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium is. Jutott közpénz zászlókölcsönzésre, magyarnóta-verseny támogatására, de legalább a kormányülésen résztvevőket ingyen eteti a Honvédség, és nem kér pénzt tanácsaiért Orbán Viktor „igaz barátja” sem.","shortLead":"Közzétette friss szerződéslistáját a Miniszterelnöki Kabinetiroda és a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium...","id":"20250507_miniszteriumok-koltesei-magyarnota-verseny-rejtjelezo-keszulek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c497f655-c616-45a0-8209-fc958eb92bba.jpg","index":0,"item":"b90149fe-def3-495a-8563-0a074cdbe6c6","keywords":null,"link":"/itthon/20250507_miniszteriumok-koltesei-magyarnota-verseny-rejtjelezo-keszulek-ebx","timestamp":"2025. május. 07. 13:08","title":"Nőnapi csokrokra 3,5 milliót költött Rogán minisztériuma, a Navracsics-tárca ugyanennyiért vett rejtjelező készüléket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f34270f-cc7c-4ab6-aae3-1dfc86cd664a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: május 8-ig minden hétköznap közzéteszünk egy feladatot, és arra biztatjuk – nem csak a matematikus – olvasóinkat, hogy próbálják megoldani. Tizenkilencedik kihívás.","shortLead":"A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: május 8-ig minden hétköznap közzéteszünk...","id":"20250507_Gondolkozz-velunk-Medencek-Szexi-a-matek-19","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f34270f-cc7c-4ab6-aae3-1dfc86cd664a.jpg","index":0,"item":"5a12df8e-afdd-4290-8be9-61cdc0e0da93","keywords":null,"link":"/elet/20250507_Gondolkozz-velunk-Medencek-Szexi-a-matek-19","timestamp":"2025. május. 07. 10:00","title":"Gondolkozz velünk: Medencék – Szexi a matek 19.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7877c7d-492b-429d-99bb-0b46c71e8886","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A minden előzmény nélküli Hyundai Elexio egy középkategóriás szabadidő-autó.","shortLead":"A minden előzmény nélküli Hyundai Elexio egy középkategóriás szabadidő-autó.","id":"20250508_700-kilometeres-hatotavu-vadonatuj-hyundai-elexio-villanyauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7877c7d-492b-429d-99bb-0b46c71e8886.jpg","index":0,"item":"d542abd8-e00b-4df0-ba2d-13964ee6a554","keywords":null,"link":"/cegauto/20250508_700-kilometeres-hatotavu-vadonatuj-hyundai-elexio-villanyauto","timestamp":"2025. május. 08. 07:21","title":"700 kilométeres hatótávú vadonatúj Hyundai villanyautó érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f1b5917-729d-425d-9485-6b83dab42665","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hamarosan eltűnhet az Energy Star-jelölés az elektronikai eszközök dobozairól, mely segített az energiatakarékos termékek választásában.","shortLead":"Hamarosan eltűnhet az Energy Star-jelölés az elektronikai eszközök dobozairól, mely segített az energiatakarékos...","id":"20250507_energy-star-program-tanusitvany-felszamolas-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f1b5917-729d-425d-9485-6b83dab42665.jpg","index":0,"item":"54a698ac-a3c6-4abf-b440-d5161104e8a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250507_energy-star-program-tanusitvany-felszamolas-donald-trump","timestamp":"2025. május. 07. 17:03","title":"500 milliárd dollárt spóroltak vele az emberek, Donald Trump most felszámolhatja a programot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"780e1147-0cf4-4bd6-8c28-d190b80524a5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Tompos Márton szerint önhatalmúlag vitte a nyilvánosság elé a kérdést, hogy induljanak-e 2026-ban.","shortLead":"Tompos Márton szerint önhatalmúlag vitte a nyilvánosság elé a kérdést, hogy induljanak-e 2026-ban.","id":"20250507_tompos-marton-fekete-gyor-andras-valasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/780e1147-0cf4-4bd6-8c28-d190b80524a5.jpg","index":0,"item":"99c00fad-ae76-4bdd-a58f-d8e2cc49bcab","keywords":null,"link":"/itthon/20250507_tompos-marton-fekete-gyor-andras-valasztas","timestamp":"2025. május. 07. 16:05","title":"Tompos Márton: Lájkokra váltotta Fekete-Győr András azt a dilemmát, hogy induljanak-e a választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A világ leggazdagabb emberének búcsúznia kell a kormányzati szereptől, miután rengeteg kárt okozott. Még nem késő megmenteni az amerikai gazdaságot. Megszűnőben a dollár megkülönböztetett szerepe. Tényleg Friedrich Merz az, akinek vezetnie kellene Németországot? Európa szerezzen be új iránytűt a szélsőjobb nyomulása miatt. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"A világ leggazdagabb emberének búcsúznia kell a kormányzati szereptől, miután rengeteg kárt okozott. Még nem késő...","id":"20250507_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"86262de3-b364-4178-8049-39d860fe687f","keywords":null,"link":"/360/20250507_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. május. 07. 11:56","title":"Financial Times-kommentár: Ha van olyan láncfűrész, amely bumerángként működik, akkor azt Musk találta fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]