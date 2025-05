Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2da09c2d-9f88-4830-984c-755d152667a3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók a gépi látás segítsége nélkül dolgozó rendszert fejlesztettek ki, ami képes felismerni a tárgyak tulajdonságait anélkül, hogy arról bármilyen vizuális információja lenne.","shortLead":"Amerikai kutatók a gépi látás segítsége nélkül dolgozó rendszert fejlesztettek ki, ami képes felismerni a tárgyak...","id":"20250512_targy-felismerese-robot-doboz-szenzor-mozgas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2da09c2d-9f88-4830-984c-755d152667a3.jpg","index":0,"item":"c60d3070-75b3-4cb7-b2cc-bf627a1fafce","keywords":null,"link":"/tudomany/20250512_targy-felismerese-robot-doboz-szenzor-mozgas","timestamp":"2025. május. 12. 16:03","title":"Csak megrázza a dobozt a robot, és máris megmondja, milyen tárgy lehet benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64d67a72-2182-458d-b8b7-7b6439a55a72","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Balásy Gyula cégei nem tudnak hibázni, ha közbeszerzésekről van szó – és ha Rogán Antal minisztériuma írja ki őket. ","shortLead":"Balásy Gyula cégei nem tudnak hibázni, ha közbeszerzésekről van szó – és ha Rogán Antal minisztériuma írja ki őket. ","id":"20250512_honvedelmi-miniszterium-megbizas-balasy-gyula-nemzeti-kommunikacios-hivatal-honvedseg-nepszerusites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64d67a72-2182-458d-b8b7-7b6439a55a72.jpg","index":0,"item":"09732ba1-64a2-4c97-948b-d22a8aa954c4","keywords":null,"link":"/kkv/20250512_honvedelmi-miniszterium-megbizas-balasy-gyula-nemzeti-kommunikacios-hivatal-honvedseg-nepszerusites","timestamp":"2025. május. 12. 10:51","title":"Géppuskafészek, bunker és egy aknamező építése – Balásy Gyula cégei milliárdokért népszerűsítik a honvédséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f0207cb-a1e4-4de9-99e1-789c41d95535","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A csoportos hitelfedezeti biztosításokat vizsgálták, és megállapították, hogy a kérdéses biztosítók döntően gyenge ár–érték arányú termékeket kínálnak, és találtak gondokat a termékfelügyelettel is.","shortLead":"A csoportos hitelfedezeti biztosításokat vizsgálták, és megállapították, hogy a kérdéses biztosítók döntően gyenge...","id":"20250513_mnb-birsag-biztositok-hitelfedezeti-biztositasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f0207cb-a1e4-4de9-99e1-789c41d95535.jpg","index":0,"item":"ea6829b5-eaa9-44ad-8bd8-8e0ab2a1fcb9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250513_mnb-birsag-biztositok-hitelfedezeti-biztositasok","timestamp":"2025. május. 13. 10:04","title":"Több mint százmillós bírságot vetett ki kilenc biztosítóra az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da3b7697-948e-4a6d-b2c2-8b1b07c317b2","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Leapmotor két modellt dob nálunk piacra.","shortLead":"A Leapmotor két modellt dob nálunk piacra.","id":"20250512_kinai-automarka-leapmotor-emil-frey","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da3b7697-948e-4a6d-b2c2-8b1b07c317b2.jpg","index":0,"item":"56d355ad-1b0e-4d8f-83b0-d2bb483c41d0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250512_kinai-automarka-leapmotor-emil-frey","timestamp":"2025. május. 12. 14:15","title":"Újabb kínai autómárka jön Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50351e14-c9f3-445a-ba26-9a0e6bd5e797","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Budapest legromosabb romkocsmája 21 év után húzza le a rolót.","shortLead":"Budapest legromosabb romkocsmája 21 év után húzza le a rolót.","id":"20250512_vittula-bezaras-kertesz-utca-kocsma","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50351e14-c9f3-445a-ba26-9a0e6bd5e797.jpg","index":0,"item":"d6a908dd-33b3-4da5-bb2d-391db9a5dd04","keywords":null,"link":"/kultura/20250512_vittula-bezaras-kertesz-utca-kocsma","timestamp":"2025. május. 12. 12:29","title":"Bezár a Vittula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71e70ce1-cf7e-485c-89e2-40077d358aa6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A javaslat alapján a Szuverenitásvédelmi Hivatalnak listáznia kellene érintett szervezeteket, akiktől megvonnák az adó 1%-ot, és az elfogadott támogatás összegének huszonötszörösét fizettetnék ki velük bírságként. ","shortLead":"A javaslat alapján a Szuverenitásvédelmi Hivatalnak listáznia kellene érintett szervezeteket, akiktől megvonnák az adó...","id":"20250514_kulfoldi-tamogatas-szuverenitasvedelmi-hivatal-torvenyjavaslat-kulfoldi-tamogatas-ado-egy-szazalek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71e70ce1-cf7e-485c-89e2-40077d358aa6.jpg","index":0,"item":"25e883ca-f5ec-4547-a567-14487ae186d9","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_kulfoldi-tamogatas-szuverenitasvedelmi-hivatal-torvenyjavaslat-kulfoldi-tamogatas-ado-egy-szazalek","timestamp":"2025. május. 14. 08:16","title":"Benyújtották a törvényjavaslatot, amivel keményen megbüntetnék a bármilyen külföldi támogatást kapó szervezeteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15fb6818-e3ca-4bec-9279-52adfb5305c1","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Abdullah Öcalan szabadságáért cserébe Recep Tayyip Erdogan kiegyezhet a több évtizede fegyveres harcot folytató kurdokkal.","shortLead":"Abdullah Öcalan szabadságáért cserébe Recep Tayyip Erdogan kiegyezhet a több évtizede fegyveres harcot folytató...","id":"20250512_feloszlik-a-kurdisztani-munkaspart","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15fb6818-e3ca-4bec-9279-52adfb5305c1.jpg","index":0,"item":"2b88565e-ca27-4a3b-b411-c1e13468fcca","keywords":null,"link":"/vilag/20250512_feloszlik-a-kurdisztani-munkaspart","timestamp":"2025. május. 12. 10:27","title":"A Kurdisztáni Munkáspárt bejelentette a feloszlását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01bcdf04-004c-4c79-9902-402cfa0a59f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tudni, már a casting is lezajlott. ","shortLead":"Úgy tudni, már a casting is lezajlott. ","id":"20250513_Kovacs-Istvan-Kovi-porno-producer-sorozat-RTL","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01bcdf04-004c-4c79-9902-402cfa0a59f4.jpg","index":0,"item":"cce977fd-09cc-403a-a31c-d1a3bb0b56be","keywords":null,"link":"/elet/20250513_Kovacs-Istvan-Kovi-porno-producer-sorozat-RTL","timestamp":"2025. május. 13. 09:49","title":"A Király után most a pornófilmes Koviról forgat sorozatot az RTL","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]