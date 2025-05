Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ff3317eb-7653-4969-981c-3552f90d1f70","c_author":"Kasza János ","category":"tudomany","description":"Egy uniós jogszabály miatt engedélyeznie kellett az Apple-nek a külső fizetési szolgáltatókat az iOS-es alkalmazásokban. A jelek szerint azonban ezt nem teszi szívesen, és inkább egy méretes figyelmeztetést helyez el minden app adatlapján, ami nem a cég saját fizetési rendszerét használja.","shortLead":"Egy uniós jogszabály miatt engedélyeznie kellett az Apple-nek a külső fizetési szolgáltatókat az iOS-es...","id":"20250515_apple-app-store-uj-figyelmeztetes-kulso-fizetesi-rendszer-biztonsag-dma","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff3317eb-7653-4969-981c-3552f90d1f70.jpg","index":0,"item":"dbc822b4-4d72-4926-afed-c9eb11350103","keywords":null,"link":"/tudomany/20250515_apple-app-store-uj-figyelmeztetes-kulso-fizetesi-rendszer-biztonsag-dma","timestamp":"2025. május. 15. 18:03","title":"Új figyelmeztetéssel találkozhat minden Apple-felhasználó – de van mitől félni, ha megjelenik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c9b865d-9de8-47eb-9906-f696f3c1ba37","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Kárpátaljai machinációk és a kémháború legfőbb kárvallottjai. Az új pápa úgy amerikai, hogy igazából mégsem az, még kevésbé trumpos. Gyurcsány távozik, de trükkök százai maradnak Orbánnál, most például alkotmánybíróként betonozta be eddigi főügyészét, Poltot. Nincs Matolcsy alapítvány nélkül. Ez a Fülszöveg, az e heti HVG ajánlója.","shortLead":"Kárpátaljai machinációk és a kémháború legfőbb kárvallottjai. Az új pápa úgy amerikai, hogy igazából mégsem az, még...","id":"20250515_Dobszay-Janos-Minden-hataron-tul-Fulszoveg-lapajanlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c9b865d-9de8-47eb-9906-f696f3c1ba37.jpg","index":0,"item":"b4fa63c5-be85-4748-bcde-512078d8172c","keywords":null,"link":"/360/20250515_Dobszay-Janos-Minden-hataron-tul-Fulszoveg-lapajanlo","timestamp":"2025. május. 15. 08:00","title":"Dobszay János: Ön szerint mire megy ki a játék?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A héten már másodszor drágul a benzin. ","shortLead":"A héten már másodszor drágul a benzin. ","id":"20250514_Dragabb-lesz-a-tankolas-mutatjuk-az-arakat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c.jpg","index":0,"item":"3b693442-bbe3-4902-979a-629f39874e89","keywords":null,"link":"/cegauto/20250514_Dragabb-lesz-a-tankolas-mutatjuk-az-arakat","timestamp":"2025. május. 14. 14:07","title":"Drágább lesz a tankolás – mutatjuk az árakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba950679-216d-4738-bdf6-c74168c851cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt vezérkari főnök szerint beszédes, hogy a Honvédelmi Minisztérium hallgat az újdörögdi gránátbaleset ügyében, „a vizsgálat lefolytatása ugyanis nem lehet ennyire hosszú”.","shortLead":"A volt vezérkari főnök szerint beszédes, hogy a Honvédelmi Minisztérium hallgat az újdörögdi gránátbaleset ügyében, „a...","id":"20250516_ruszin-szendi-romulusz-szalay-bobrovniczky-kristof-honvedelmi-miniszter-ujdorogdi-kezigranat-baleset-vizsgalatot-kovetel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba950679-216d-4738-bdf6-c74168c851cd.jpg","index":0,"item":"bd9ffb25-cc5a-47ff-b3bb-f21d3d7ccfaf","keywords":null,"link":"/itthon/20250516_ruszin-szendi-romulusz-szalay-bobrovniczky-kristof-honvedelmi-miniszter-ujdorogdi-kezigranat-baleset-vizsgalatot-kovetel","timestamp":"2025. május. 16. 11:08","title":"Ruszin-Szendi üzent a honvédelmi miniszternek: Legyen férfi, álljon ki és nézzen az emberek szemébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84e2832-310b-4296-ac6e-cd291e554abf","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az Audi e-tron GT quattro mostantól már nem három-, hanem négyfelé kivitelben kapható.","shortLead":"Az Audi e-tron GT quattro mostantól már nem három-, hanem négyfelé kivitelben kapható.","id":"20250515_585-loero-jelenti-a-beleposzintet-uj-audi-e-tron-gt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e84e2832-310b-4296-ac6e-cd291e554abf.jpg","index":0,"item":"293176e7-b103-4f67-bbff-efb632ae67ad","keywords":null,"link":"/cegauto/20250515_585-loero-jelenti-a-beleposzintet-uj-audi-e-tron-gt","timestamp":"2025. május. 15. 07:59","title":"Ilyen az, amikor 585 lóerő jelenti a belépőszintet az Audinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ab737c8-4398-4472-97f7-94875e01b1ec","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A jó öreg Volkswagen Bogár többe kerül, mint egy vadonatúj 8-as Golf.","shortLead":"A jó öreg Volkswagen Bogár többe kerül, mint egy vadonatúj 8-as Golf.","id":"20250515_felbukkant-egy-regi-vw-bogar-amit-eddig-meg-nem-is-hasznaltak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ab737c8-4398-4472-97f7-94875e01b1ec.jpg","index":0,"item":"7d694ebd-29bf-4ea8-8a7e-d90fb8eb8f3d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250515_felbukkant-egy-regi-vw-bogar-amit-eddig-meg-nem-is-hasznaltak","timestamp":"2025. május. 15. 06:41","title":"Felbukkant egy régi VW Bogár, amit eddig még nem is használtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07595d62-091f-403c-abe1-57479d85e252","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Telerakják szenzorokkal, hőkamerákkal, radarokkal.","shortLead":"Telerakják szenzorokkal, hőkamerákkal, radarokkal.","id":"20250516_Digitalis-autopalya-lesz-az-M1-M7-kozos-szakasza-telerakjak-szenzorokkal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07595d62-091f-403c-abe1-57479d85e252.jpg","index":0,"item":"78ad82e8-fbe2-422d-a0e5-1b88a2c254d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250516_Digitalis-autopalya-lesz-az-M1-M7-kozos-szakasza-telerakjak-szenzorokkal","timestamp":"2025. május. 16. 07:46","title":"Okos-autópálya lesz az M1–M7 Budaörsnél, 1,5 gigabyte adatot generál majd másodpercenként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebf01134-2d1b-498f-aff2-b3a68a3b4378","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók az ALDH4A1 nevű fehérje vizsgálata során azt találták, hogy a hiánya elősegítheti a sejtek rákos sejtekké való alakulását.","shortLead":"Amerikai kutatók az ALDH4A1 nevű fehérje vizsgálata során azt találták, hogy a hiánya elősegítheti a sejtek rákos...","id":"20250515_rakos-sejt-daganat-sejtek-energiatermelese-aldh4a1-feherje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ebf01134-2d1b-498f-aff2-b3a68a3b4378.jpg","index":0,"item":"9c95d863-55d0-41c7-91c7-6aa86bc5c3bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250515_rakos-sejt-daganat-sejtek-energiatermelese-aldh4a1-feherje","timestamp":"2025. május. 15. 20:03","title":"Titkos funkciót találtak egy emberi fehérjénél, köze lehet a rák kialakulásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]