[{"available":true,"c_guid":"67884f61-61a7-409a-9bbc-94f8be7c0888","c_author":"Ballai Vince","category":"kkv","description":"Az Art Related Solutions Kft. bevétele negyedére esett vissza, azonban a profitja megkétszereződött 2024-ben.","shortLead":"Az Art Related Solutions Kft. bevétele negyedére esett vissza, azonban a profitja megkétszereződött 2024-ben.","id":"20250527_orban-sara-cege-art-related-solutions-kft-beszamolo-bevetel-nyereseg-vallalkozas-kkv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67884f61-61a7-409a-9bbc-94f8be7c0888.jpg","index":0,"item":"f90787e7-b88d-4956-b29a-6132df5f9059","keywords":null,"link":"/kkv/20250527_orban-sara-cege-art-related-solutions-kft-beszamolo-bevetel-nyereseg-vallalkozas-kkv","timestamp":"2025. május. 27. 13:02","title":"Nagyot zuhant Orbán Sára cégének árbevétele, a profitját viszont megduplázta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f7e2a4c-ab59-4f87-84af-ca5d2e5a2e59","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A jogszabálytervezet indoklása szerint az a cél, hogy a kedvezményezettek minél több támogatáshoz férjenek hozzá – a szabálymódosítások valójában a szigorítás irányába mutatnak.","shortLead":"A jogszabálytervezet indoklása szerint az a cél, hogy a kedvezményezettek minél több támogatáshoz férjenek hozzá –...","id":"20250527_A-kormany-megporgetne-a-sportszervezetek-tao-tamogatasait","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f7e2a4c-ab59-4f87-84af-ca5d2e5a2e59.jpg","index":0,"item":"eade505b-1724-4031-938b-61226e809004","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250527_A-kormany-megporgetne-a-sportszervezetek-tao-tamogatasait","timestamp":"2025. május. 27. 14:41","title":"A kormány megpörgetné a sportszervezetek tao-támogatásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d059be53-7f64-49ac-b504-95049dec73a8","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Digitálisan tartják számon a Tisza Szigetek tagjainak minden közösségi aktivitását, ezekkel lehet pontokat, jelvényeket szerezni, és végül a legszorgalmasabbak lesznek a vezetők és a politikusok. Radnai Márk, a párt alelnöke mondta el. A gyengélkedő gazdaságra ráférne a kamatcsökkentés, de a magas infláció és a gyengélkedő forint erre nem nyit teret.