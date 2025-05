Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e6032879-aca4-4399-8042-bd6d1a6af62b","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"Lehet ezt populizmusnak nevezni, közelebb is van hozzá, de színesebbé, érdekesebbé, izgalmasabbá vált a politika – véli az amerikai elnök világpolitikára gyakorolt hatásáról Ugrósdy Márton, a Miniszterelnökség helyettes államtitkára, akit arról is kérdeztünk, hogyan fog megtérülni, hogy a magyar külpolitika mindent Trumpra tett fel, és okozhat-e konfliktust a magyar–kínai kapcsolat.","shortLead":"Lehet ezt populizmusnak nevezni, közelebb is van hozzá, de színesebbé, érdekesebbé, izgalmasabbá vált a politika – véli...","id":"20250529_ugrosdy-marton-helyettes-allamtitkar-interju-trump-putyin-haboru-populizmus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6032879-aca4-4399-8042-bd6d1a6af62b.jpg","index":0,"item":"b8448fe8-3c22-4ae4-bfd5-9b78f483a8c7","keywords":null,"link":"/360/20250529_ugrosdy-marton-helyettes-allamtitkar-interju-trump-putyin-haboru-populizmus","timestamp":"2025. május. 29. 14:24","title":"„Az oroszoknak nem sürgős a háború befejezése” – interjú Ugrósdy Márton helyettes államtitkárral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"786c7165-50bb-476e-a9cf-f7213a8f769b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új regénye jelent meg magyarul Chuck Palahniuk ukrán felmenőkkel rendelkező amerikai írónak.","shortLead":"Új regénye jelent meg magyarul Chuck Palahniuk ukrán felmenőkkel rendelkező amerikai írónak.","id":"20250529_A-Harcosok-klubja-utan-itt-a-Nem-tart-orokke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/786c7165-50bb-476e-a9cf-f7213a8f769b.jpg","index":0,"item":"257e8ff8-a1b4-4338-82e7-e5dac82892ad","keywords":null,"link":"/elet/20250529_A-Harcosok-klubja-utan-itt-a-Nem-tart-orokke","timestamp":"2025. május. 29. 16:58","title":"A Harcosok klubja után itt a Nem tart örökké","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74a44895-4367-4dd4-ab05-8528e6271360","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A parajdi sóbánya még nem telt meg, de a helyzet kritikus. A szakemberek próbálnak gátat emelni a mélyben, hogy megmentsék a Telegdy-bányarészt.","shortLead":"A parajdi sóbánya még nem telt meg, de a helyzet kritikus. A szakemberek próbálnak gátat emelni a mélyben...","id":"20250528_sotombok-parajdi-banya-arviz-vizbetores-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74a44895-4367-4dd4-ab05-8528e6271360.jpg","index":0,"item":"96207e0b-9439-4bea-8532-cc0a958c27d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250528_sotombok-parajdi-banya-arviz-vizbetores-ebx","timestamp":"2025. május. 28. 14:21","title":"Sótömbök zuhannak le a parajdi bányában, a föld is megmozdult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c3751e-7505-4967-bac7-b7f6ded73e2d","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az építőipari közbeszerzéseken tollasodó Szíjj Lászlónak egy másik cége is nagyon szépen termelt.","shortLead":"Az építőipari közbeszerzéseken tollasodó Szíjj Lászlónak egy másik cége is nagyon szépen termelt.","id":"20250529_kozgep-szijj-laszlo-duna-aszfalt-nyereseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6c3751e-7505-4967-bac7-b7f6ded73e2d.jpg","index":0,"item":"5720c08a-0286-4e4b-91b0-e10c3dc91037","keywords":null,"link":"/kkv/20250529_kozgep-szijj-laszlo-duna-aszfalt-nyereseg","timestamp":"2025. május. 29. 18:02","title":"Csodát művelt Szíjj László a Közgéppel: zuhanó bevétel mellett két és félszeres nyereség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd4b9386-7320-4d02-8d49-67b5b1b8d961","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kérdezzék a frakciót, Halász Jánost – mondta Gulyás Gergely a kormányinfón azokra a kérdésekre, amelyeket az átláthatósági törvényről tettek fel.","shortLead":"Kérdezzék a frakciót, Halász Jánost – mondta Gulyás Gergely a kormányinfón azokra a kérdésekre, amelyeket...","id":"20250528_gulyas-gergely-atlathatosagi-torveny-vitalyos-eszter-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd4b9386-7320-4d02-8d49-67b5b1b8d961.jpg","index":0,"item":"80aaf68c-5187-4cb9-b1ed-a9327de50252","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_gulyas-gergely-atlathatosagi-torveny-vitalyos-eszter-ebx","timestamp":"2025. május. 28. 17:36","title":"„Nem én vagyok az előterjesztő” – ezzel próbálta lerázni magáról az ellehetetlenítési törvény kérdéseit Gulyás és Vitályos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1164669b-5932-437d-ae95-530d8a6724df","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egy kutatás szerint már a 36-40 éves nők kétharmada szembesül a menopauza korai tüneteivel, amelyek sokkal inkább mentális, mint fizikai jellegűek.","shortLead":"Egy kutatás szerint már a 36-40 éves nők kétharmada szembesül a menopauza korai tüneteivel, amelyek sokkal inkább...","id":"20250529_korai-menopauza-klimax-tunetek-fiatalon-hangulat-depresszio-szorngas-hormonok-perimenopauza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1164669b-5932-437d-ae95-530d8a6724df.jpg","index":0,"item":"56b62440-27a0-4683-b4b0-718fecbf9fbe","keywords":null,"link":"/elet/20250529_korai-menopauza-klimax-tunetek-fiatalon-hangulat-depresszio-szorngas-hormonok-perimenopauza","timestamp":"2025. május. 29. 06:01","title":"A változókor előszele – ezekre a tünetekre érdemes odafigyelni már 40 év alatt is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"982e777f-aef6-41ab-a2ec-63ae8384f382","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Hiába mozog rendszeresen és táplálkozik egészségesen, nem tud megszabadulni a felesleges zsírtól? Lehet, hogy nem a testalkatához illő módszerekkel próbálkozik.","shortLead":"Hiába mozog rendszeresen és táplálkozik egészségesen, nem tud megszabadulni a felesleges zsírtól? Lehet, hogy nem...","id":"20250529_korte-alma-homokora-testalkatnak-megfelelo-edzed-dieta-fogyas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/982e777f-aef6-41ab-a2ec-63ae8384f382.jpg","index":0,"item":"2bcfe910-eeb1-4da9-bd78-a31446eb3828","keywords":null,"link":"/elet/20250529_korte-alma-homokora-testalkatnak-megfelelo-edzed-dieta-fogyas","timestamp":"2025. május. 29. 04:31","title":"Körte, alma, homokóra – így válasszon a testalkatához megfelelő diétát és edzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d5fceb-1e90-4780-a517-8759f4f350bb","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Riasztó adat ugyanakkor régiós szinten, hogy minden tizedik ember azt mondta: még egy kisebb javításra sincs pénze.","shortLead":"Riasztó adat ugyanakkor régiós szinten, hogy minden tizedik ember azt mondta: még egy kisebb javításra sincs pénze.","id":"20250529_Nem-gondoljak-oregnek-tizeneves-autoikat-a-magyarok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42d5fceb-1e90-4780-a517-8759f4f350bb.jpg","index":0,"item":"0c598203-326c-447e-a65c-2f02bf95b9e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250529_Nem-gondoljak-oregnek-tizeneves-autoikat-a-magyarok","timestamp":"2025. május. 29. 16:35","title":"Nem tartják öregnek tizenéves autóikat a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]