Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"beec0bd2-2850-441a-85be-fbfbb04ffd63","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az 55 éves énekesnő hamarosan Budapesten is tiszteletét teszi.","shortLead":"Az 55 éves énekesnő hamarosan Budapesten is tiszteletét teszi.","id":"20250528_Jennifer-Lopez-egy-ferfi-es-egy-noi-hattertancosaval-is-csokot-valtott-a-szinpadon-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/beec0bd2-2850-441a-85be-fbfbb04ffd63.jpg","index":0,"item":"5818ad5e-7e6e-4c96-b19f-034b7b705dc1","keywords":null,"link":"/elet/20250528_Jennifer-Lopez-egy-ferfi-es-egy-noi-hattertancosaval-is-csokot-valtott-a-szinpadon-video","timestamp":"2025. május. 28. 12:56","title":"Jennifer Lopez egy férfi és egy női háttértáncosával is csókot váltott a színpadon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8ca943c-ce09-4b71-bdee-65e117797d2f","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Vasárnap tartják lengyelországi elnökválasztás második fordulóját, amelynek eredményén Donald Tusk kormányának a sorsa is múlik, mert egy továbbra is vele szemben álló államfővel nem tudja megvalósítani 2023-as választási programját.","shortLead":"Vasárnap tartják lengyelországi elnökválasztás második fordulóját, amelynek eredményén Donald Tusk kormányának a sorsa...","id":"20250530_lengyel-elnokvalasztas-a-masodik-fordulo-elott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8ca943c-ce09-4b71-bdee-65e117797d2f.jpg","index":0,"item":"ea94203b-236c-4bf4-bbfb-8947452cab89","keywords":null,"link":"/vilag/20250530_lengyel-elnokvalasztas-a-masodik-fordulo-elott","timestamp":"2025. május. 30. 07:01","title":"Beláthatatlan válsághoz vezethet egy túl szoros eredmény a lengyel elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"969103a4-53b4-42fd-9334-0d6dc7da7d74","c_author":"Horn Andrea ","category":"sport","description":"A sportvezetőnek nem volt ellenfele a tisztújításon.","shortLead":"A sportvezetőnek nem volt ellenfele a tisztújításon.","id":"20250528_wladar-sandor-magyar-uszoszovetseg-tisztujito-kozgyules-elnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/969103a4-53b4-42fd-9334-0d6dc7da7d74.jpg","index":0,"item":"234dc007-790d-4150-bf56-dc0e3946a1e5","keywords":null,"link":"/sport/20250528_wladar-sandor-magyar-uszoszovetseg-tisztujito-kozgyules-elnok","timestamp":"2025. május. 28. 17:40","title":"Újabb négy évig Wladár Sándor marad az úszóelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5bb0586-e499-4ea9-aaec-4523f6212d02","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Koreai mérnökök olyan ultrahangos megoldást fejlesztettek ki, amelynek köszönhetően a jövőben átalakulhatnak a pacemakerek és más orvosi eszközök is.","shortLead":"Koreai mérnökök olyan ultrahangos megoldást fejlesztettek ki, amelynek köszönhetően a jövőben átalakulhatnak...","id":"20250528_vezetek-nelkuli-toltes-ultrahang-energiatovabbitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5bb0586-e499-4ea9-aaec-4523f6212d02.jpg","index":0,"item":"e3f9a43c-06ea-4464-9c25-0c0916c89f65","keywords":null,"link":"/tudomany/20250528_vezetek-nelkuli-toltes-ultrahang-energiatovabbitas","timestamp":"2025. május. 28. 17:33","title":"Vízen keresztül is működik az újfajta vezeték nélküli töltés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55817588-dff1-422c-818e-1c98496f63e6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A kínai hatóságok nem hagyták jóvá a londoni tőzsdei bevezetést.","shortLead":"A kínai hatóságok nem hagyták jóvá a londoni tőzsdei bevezetést.","id":"20250528_New-Yorkban-es-Londonban-befurdott-most-a-hongkongi-tozsden-probalkozna-a-Shein","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55817588-dff1-422c-818e-1c98496f63e6.jpg","index":0,"item":"be7da1e1-4913-4f68-825b-8c0e8bb80a7d","keywords":null,"link":"/kkv/20250528_New-Yorkban-es-Londonban-befurdott-most-a-hongkongi-tozsden-probalkozna-a-Shein","timestamp":"2025. május. 28. 11:31","title":"New Yorkban és Londonban befürdött, most a hongkongi tőzsdén próbálkozna a Shein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d826fe3-2903-4ea2-bbe8-6a9a2ac9a92b","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Vivi & Norbi nagyot kaszál a tartalomgyártásból.","shortLead":"Vivi & Norbi nagyot kaszál a tartalomgyártásból.","id":"20250529_Meglodult-2024-ben-a-legnepszerubb-Tiktok-duo-25-szeresere-nott-a-beveteluk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d826fe3-2903-4ea2-bbe8-6a9a2ac9a92b.jpg","index":0,"item":"f56b191b-5d77-489e-b7a0-9651e9fd22af","keywords":null,"link":"/kkv/20250529_Meglodult-2024-ben-a-legnepszerubb-Tiktok-duo-25-szeresere-nott-a-beveteluk","timestamp":"2025. május. 29. 15:17","title":"Meglódult 2024-ben a legnépszerűbb TikTok-duó, 2,5-szeresére nőtt a bevételük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d51d743-89c9-4232-9fd4-60ddaa3edd5e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Hitből iskola, álomból valóság, ez Seszták útja a Thália Tanodáig” címmel közölt nemrég interjút Seszták Szidónia színész-tanárral a magazin. Abban azonban egy szó nem volt az intézményben tapasztalt súlyos visszaélésekről.","shortLead":"„Hitből iskola, álomból valóság, ez Seszták útja a Thália Tanodáig” címmel közölt nemrég interjút Seszták Szidónia...","id":"20250529_Bocsanatot-kert-a-Glamour-foszerkesztoje-a-Thalia-Tanodarol-szolo-PR-interju-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d51d743-89c9-4232-9fd4-60ddaa3edd5e.jpg","index":0,"item":"db4b40d3-c7f5-4da1-ba8a-6efb7915de4c","keywords":null,"link":"/elet/20250529_Bocsanatot-kert-a-Glamour-foszerkesztoje-a-Thalia-Tanodarol-szolo-PR-interju-miatt","timestamp":"2025. május. 29. 13:29","title":"Bocsánatot kért a Glamour a Thália Tanodáról szóló interjú miatt, amelyből kimaradt az abúzusügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd4b9386-7320-4d02-8d49-67b5b1b8d961","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kérdezzék a frakciót, Halász Jánost – mondta Gulyás Gergely a kormányinfón azokra a kérdésekre, amelyeket az átláthatósági törvényről tettek fel.","shortLead":"Kérdezzék a frakciót, Halász Jánost – mondta Gulyás Gergely a kormányinfón azokra a kérdésekre, amelyeket...","id":"20250528_gulyas-gergely-atlathatosagi-torveny-vitalyos-eszter-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd4b9386-7320-4d02-8d49-67b5b1b8d961.jpg","index":0,"item":"80aaf68c-5187-4cb9-b1ed-a9327de50252","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_gulyas-gergely-atlathatosagi-torveny-vitalyos-eszter-ebx","timestamp":"2025. május. 28. 17:36","title":"„Nem én vagyok az előterjesztő” – ezzel próbálta lerázni magáról az ellehetetlenítési törvény kérdéseit Gulyás és Vitályos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]