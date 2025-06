Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4a1b6da9-7285-4d0b-9539-136ef5fc5f0f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Pesti Srácok főszerkesztője örvendezett azon, hogy a Fidesz még átgondolja az ellehetetlenítési törvényt.","shortLead":"A Pesti Srácok főszerkesztője örvendezett azon, hogy a Fidesz még átgondolja az ellehetetlenítési törvényt.","id":"20250604_huth-gergely-atlathatosagi-torveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a1b6da9-7285-4d0b-9539-136ef5fc5f0f.jpg","index":0,"item":"940e387d-1ef0-4f54-938a-c953bd4ff3b7","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_huth-gergely-atlathatosagi-torveny","timestamp":"2025. június. 04. 21:16","title":"Onnan kapott kritikát a Fidesz, ahonnan a legkevésbé várhatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"695c6075-0adf-45cc-9bd3-ab2ddf43eb41","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Tömegesen kerültek be olyan emberek a szegénységi statisztikába, akiknek a nettó jövedelmük magasabb a bruttónál, méghozzá úgy, hogy az adatbázisban az látszik, hogy a NAV-tól kapnak több pénzt, mint amennyi adót befizettek, és a végén egészen eltérő bruttókból lett fillérre ugyanakkora nettó. Így aztán épp átcsúsztak a szegénységi küszöb fölé.","shortLead":"Tömegesen kerültek be olyan emberek a szegénységi statisztikába, akiknek a nettó jövedelmük magasabb a bruttónál...","id":"20250604_szegenyseg-statisztika-jovedelem-nyugdijasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/695c6075-0adf-45cc-9bd3-ab2ddf43eb41.jpg","index":0,"item":"19ce38d8-c64c-4f8b-b093-a83e4be07177","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250604_szegenyseg-statisztika-jovedelem-nyugdijasok","timestamp":"2025. június. 04. 10:43","title":"Vagy pénzt ad titokban a NAV a magyar nyugdíjasok felének, vagy valami nincs rendben a szegénységi statisztikával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8780902-d1f8-4ade-8db6-ff0fcd924172","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az autógyárak és az élelmiszeripar is számolni kezdett, mi lesz most, hogy 25 helyett már tényleg 50 százalék vámot kell fizetni az USA-ba bevitt acél és alumínium után.","shortLead":"Az autógyárak és az élelmiszeripar is számolni kezdett, mi lesz most, hogy 25 helyett már tényleg 50 százalék vámot...","id":"20250604_trump-usa-van-acel-aluminium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8780902-d1f8-4ade-8db6-ff0fcd924172.jpg","index":0,"item":"2801f2b6-209d-43c2-8549-35154e2359f7","keywords":null,"link":"/kkv/20250604_trump-usa-van-acel-aluminium","timestamp":"2025. június. 04. 08:04","title":"Kétszeresére emelte fel Trump az egyik legfontosabb vámot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tetten ért tolvajok az egyik dolgozóra támadtak.","shortLead":"A tetten ért tolvajok az egyik dolgozóra támadtak.","id":"20250604_Rendorseg-Leva-ovoda-brutalis-tamadas-Szlovakia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9.jpg","index":0,"item":"e9ac6d1c-ea04-4f16-a215-c56be363a16b","keywords":null,"link":"/vilag/20250604_Rendorseg-Leva-ovoda-brutalis-tamadas-Szlovakia","timestamp":"2025. június. 04. 10:41","title":"A gyerekek szeme láttára akartak kirabolni egy óvodát Léván","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9db0789-e807-4b84-9973-29f5629658a4","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A várakozásoknak megfelelően az Európai Bizottság az eredeti ütemezésben kívánja a helyreállítások alapokból származó kifizetéseket teljesíteni. Ez nagyon rossz hír Magyarországnak: 10 milliárd euró került közvetlen veszélybe.","shortLead":"A várakozásoknak megfelelően az Európai Bizottság az eredeti ütemezésben kívánja a helyreállítások alapokból származó...","id":"20250604_jogallamisag_unios-forrasok_europai-bizottsag_rrf","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9db0789-e807-4b84-9973-29f5629658a4.jpg","index":0,"item":"67e53677-b419-48a9-be40-2483c629e6d3","keywords":null,"link":"/eurologus/20250604_jogallamisag_unios-forrasok_europai-bizottsag_rrf","timestamp":"2025. június. 04. 17:52","title":"A szakadék szélén táncol 10,4 milliárd euró uniós pénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"622ae3d3-d99e-424d-9193-a2f0716d73a0","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Lázár János videóban bizonygatja, hogy a törvények megvannak a felvonulás betiltására, csak a hatóságok bátorságára van szükség.","shortLead":"Lázár János videóban bizonygatja, hogy a törvények megvannak a felvonulás betiltására, csak a hatóságok bátorságára van...","id":"20250603_lazar-janos-pride-betiltas-szomszedok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/622ae3d3-d99e-424d-9193-a2f0716d73a0.jpg","index":0,"item":"88801c65-7470-4df0-ac47-b7769c3c60ea","keywords":null,"link":"/itthon/20250603_lazar-janos-pride-betiltas-szomszedok","timestamp":"2025. június. 03. 18:20","title":"NER-szomszédok, 2. fejezet: János fia nem megy többé a Kincsem Parkba, ha ott lesz a Pride","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01437281-db0c-4b91-b1ad-310989bcefc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar Péter csütörtökön a Parlament közelében lesz Ruszin-Szendi Romulusszal, miközben a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság zárt ülésen tárgyalja a volt vezérkari főnököt célzó kémvádakat.","shortLead":"Magyar Péter csütörtökön a Parlament közelében lesz Ruszin-Szendi Romulusszal, miközben a Honvédelmi és Rendészeti...","id":"20250605_Ruszin-Szendi-Minden-szemelyes-szenvedest-vallalok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01437281-db0c-4b91-b1ad-310989bcefc5.jpg","index":0,"item":"4e2d998d-fdbb-460b-9030-ee3f181d3d43","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_Ruszin-Szendi-Minden-szemelyes-szenvedest-vallalok","timestamp":"2025. június. 05. 09:17","title":"Ruszin-Szendi: Tartsatok ki, ezt a pár hónapot már fél lábon is kibírjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ed0555e-5046-4940-b08d-c18de90465a7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Azok után merült fel a kérdés, hogy a VSquare arról írt, létezik egy fideszes vészforgatókönyv, hogy Orbán Viktor helyett valaki más legyen a párt kormányfőjelöltje. ","shortLead":"Azok után merült fel a kérdés, hogy a VSquare arról írt, létezik egy fideszes vészforgatókönyv, hogy Orbán Viktor...","id":"20250604_gulyas-gergely-orban-viktor-miniszterelnok-jelolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ed0555e-5046-4940-b08d-c18de90465a7.jpg","index":0,"item":"e026e582-0702-4168-b436-aa843c48119d","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_gulyas-gergely-orban-viktor-miniszterelnok-jelolt","timestamp":"2025. június. 04. 16:28","title":"Gulyás elárulta, lehetséges-e, hogy ne Orbán Viktor legyen a miniszterelnök-jelöltjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]