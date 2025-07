Ford–Suzuki-helycsere: új sorrend a használtautó-toplistán

Idén az első félévben ismét rekordot döntött a hazai használtautó-piac: a DataHouse friss adatai szerint 466 800 személyautó cserélt gazdát belföldön, ami 2,5 százalékos növekedést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest.

A JóAutók.hu szerint jó esély van arra, hogy 2025-ben megdőljön a tavalyi, 907 ezer darabos éves csúcs is. A piacot több tényező is élénkítette: nőtt a belföldi személyautó-állomány – már közel 4,3 millió autó fut az utakon –, sokan pótolják az elmúlt években elhalasztott vásárlásokat, és megugrott a forgalomba helyezett új autók (plusz 4%), illetve a külföldről behozott használt kocsik száma is (plusz 15%).

A márkák között az Opel vezet több mint 48 ezer autóval, de szorosan mögötte van a Volkswagen, amely már alig ezer példánnyal marad el. Komoly változás történt a dobogó alsó fokán: a Ford megelőzte a Suzukit, így mindkét márka 8-8 százalékos részesedéssel áll a harmadik-negyedik helyen.

Az ötödik a BMW (6,4%), a hatodik pedig a Toyota (5,6%). Az importpiacon is látványos a növekedés: 2025 első fél évében 61 700 használt autót hoztak be külföldről, szemben az előző évi 53 800-zal.