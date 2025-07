Lamborghiniről vagy Ferrariról álmodoznak a magyarok? A keresések alapján egyértelmű a győztes

A Ferrari és a Lamborghini rivalizálása a használtautó-piacon is érdekes adatokat generál. A kettejük közti csatát a Használtautó.hu legfrissebb féléves statisztikái alapján most a Lamborghini nyerné nálunk – legalábbis a keresések számát tekintve.

Az oldal adatai szerint a 2025 első félévében legtöbbet keresett modell a két olasz műhelyből még csak nem is egy klasszikus értelemben vett szupersportautó, hanem a Lamborghini Urus. A 750 lóerős sportos SUV népszerűsége meglepő: az alig 2,7 éves átlagéletkorral rendelkező modellek ára jellemzően 119 millió forint fölött mozog, vagyis jóval a prémium SUV-k felett.

A második helyen is Lamborghini áll, a Huracán, mely szintén fiatal (3,3 év átlagosan), és 95 millió forint körüli áron hirdetik. Bár a Lamborghini-modellek vezetik a keresési toplistát, a Ferrari több típussal is bekerült az első tízbe – köztük a California, a 296 GTS, a 296 GTB és az F8 Tributo.

Lambo vs. Ferrari – használtpiac Használtautó.hu

A Ferrari 296-os sorozat különösen érdekes: a GTS és GTB modellek kora jellemzően alig haladja meg az egy évet, miközben áraik 127 és 153 millió forint között alakulnak. Ez arra utal, hogy nemcsak a klasszikus vagy használt Ferrarik iránt van kereslet, hanem az új generációs modellekre is egyre nagyobb figyelem irányul.

„A Lamborghini és a Ferrari stabil szereplői a hazai luxusautó-piacnak. Bár hivatalos márkakereskedések is működnek Magyarországon, a használtautó-kínálat különösen színes: itt találkozhatunk a már nem gyártott, akár gyűjtői státuszban lévő modellekkel is. Az érdeklődés gyakran nemcsak használati célt szolgál, hanem befektetési szempontokat is tükröz” – mondta Lőcsei Dániel, a Használtautó.hu Senior Brand Managere.

A listán feltűnik a Lamborghini Aventador is, valamint a Ferrari F8 Tributo – mindkettő gyártása már befejeződött, és egyre ritkábban bukkannak fel a piacon. Ez is hozzájárulhat ahhoz, hogy az ilyen modellek értéke idővel csak tovább nő.