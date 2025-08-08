Építési gödörbe zuhant egy robottaxi, létrán kellett kimásznia az utasnak

Egy kínai Baidu Apollo Go önvezető robottaxi építési gödörbe zuhant Csungkingban, miközben utast is szállított – írja a Reuters.
A kocsiban ülő nő szerencsésen megúszta a balesetet, őt egy létra segítségével mentették ki. Szemtanúk szerint a munkaterületen voltak elválasztó vonalak és figyelmeztető táblák, de még nem ismert, hogy a jármű hogyan kerülhette el ezeket. A Baidu egyelőre nem kommentálta az esetet.
A Baidu az ország egyik legnagyobb önvezetőjármű-flottáját üzemelteti, többek között Pekingben, Vuhanban és Csungkingban. A közelmúltban nemzetközi terjeszkedésbe kezdett, partnerségre lépve az Uberrel és a Lyffel is.