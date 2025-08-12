A rendőrség elkapta és súlyos testi sértéssel gyanúsítja az Árpád hídnál verekedő autóst

Gyanúsítottként kihallgatták és bevonták a jogosítványát annak a férfinak, aki ököllel rendezett egy közlekedési vitát Budapesten – írja a police.hu. Az Árpád híd pesti hídfőjénél történt incidensről a Bp-i Autósok Közössége felvétele számolt be, amelyen az volt látható, hogy két sofőr szóváltásba keveredik, majd az egyik rányomja az ajtót a másikra és többször megüti.

A megtámadott férfi ezután a támadó autójának motorháztetejére kerül, a sofőr pedig gázt adva több méteren keresztül így halad, mielőtt a sértett le tud szállni. A dulakodásban a sofőr súlyosan megsérült, a gyanúsított pedig elhajtott a helyszínről.

A rendőrség néhány nap alatt azonosította a 48 éves F. Lászlót, akit súlyos testi sértés és közúti veszélyeztetés gyanújával hallgattak ki.