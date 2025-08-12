Jogsija nem volt, de még a biztonsági övet is rendhagyó módon használta a rendőrök elől menekülő autós - fotó

Augusztus 10-én éjjel a jászsági rendőrök meg akartak állítani egy autóst, ám a sofőr a jelzés ellenére továbbhajtott. A menekülés nem tartott sokáig: Jászberényben, a Jákóhalmi úton elvesztette uralmát a jármű felett, átsodródott a szemközti sávba, majd egy telephely drótkerítésének és egy fának csapódott.

Sem a sofőr, sem utasa nem viselt szabályosan biztonsági övet, a mentők mindkettőjüket kórházba szállították, ám mint kiderült, könnyű sérülésekkel megúszták az esetet.

A balesetnél kiderült, hogy a sofőr „különleges” módon csatolta be az övet, ami semmit sem ért volna egy komolyabb ütközésnél. Kiderült amúgy az is, hogy a férfinak jogosítványa sem volt.