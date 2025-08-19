Használtként ezek a legnépszerűbb kínai autók itthon

2025 első hét hónapjában látványosan erősödött a kínai autómárkák jelenléte a magyar használtautó-piacon – derül ki a Használtautó.hu friss adataiból. Az MG ZS modell iránti kereslet több mint háromszorosára nőtt, miközben új szereplők is berobbantak: az Omoda 5 és a Jaecoo 7 szinte a semmiből ugrott a toplista 4. és 5. helyére.

Az Omoda 5 átlagára 10,5 millió, míg a Jaecoo 7-é 13,8 millió forint, miközben a meghirdetett autók átlagéletkora alig fél év. A BYD szintén előretört: az Atto 3 mellett immár a Seal és a Dolphin modellek is szerepelnek a legkeresettebb kínai típusok között. A Seal átlagára meghaladja a 16 millió forintot, mégis két és félszer annyi érdeklődőt vonzott, mint 2024-ben, a Dolphin pedig 11,4 milliós átlagárral került a figyelem középpontjába.

Legnépszerűbb kínai használtautók Használtautó.hu

A kínai gyártók előretörését nem csupán az árak magyarázzák. A Használtautó.hu szakértője, Koralewsky Márk szerint a modellek magas alapfelszereltséget, modern dizájnt és korszerű technológiát kínálnak, gyakran kedvezőbb áron, mint európai vagy japán versenytársaik.

A gyártók gyors modellfrissítése, az elektromos és hibrid kínálat bővítése, valamint az erős marketing és országos kereskedőhálózat kiépítése mind hozzájárult ahhoz, hogy rövid idő alatt jelentős piaci részesedést szerezzenek Magyarországon. Ez különösen vonzóvá teszi őket a hazai vásárlók körében, akik egyre inkább a jó ár-érték arányú, fiatal, jól felszerelt autókat keresik.