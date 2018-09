Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc3552c6-a344-494b-9971-e4c6fb4d4e90","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180920_Boriszov_beszolt_Orban_ujabb_baratot_veszit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc3552c6-a344-494b-9971-e4c6fb4d4e90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c61233d-ffc4-4730-a3cd-569a30cd5a80","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_Boriszov_beszolt_Orban_ujabb_baratot_veszit","timestamp":"2018. szeptember. 20. 13:33","title":"Boriszov beszólt: Orbán újabb barátot veszít?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09a12467-e047-4cee-98fd-eede253b897e","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180919_Hoppacska_visszanyalt_a_Sargentiniszavazas_Meszaros_Lorinc_lapjainal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09a12467-e047-4cee-98fd-eede253b897e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8f5f685-d800-4675-86fd-1277d607837e","keywords":null,"link":"/itthon/20180919_Hoppacska_visszanyalt_a_Sargentiniszavazas_Meszaros_Lorinc_lapjainal","timestamp":"2018. szeptember. 19. 12:45","title":"Hoppácska, visszanyalt a Sargentini-szavazás Mészáros Lőrinc lapjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8f6f631-8731-4183-971b-5f57ffdd13af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA új űrhajójának első, egyelőre emberek nélkül végzett Hold körüli próbarepülésén az MTA Energiatudományi Kutatóközpontjában működő Űrdozimetriai Csoport vehet részt, mely passzív dózismérő detektoraival járulhat hozzá a küldetés sikeréhez.","shortLead":"A NASA új űrhajójának első, egyelőre emberek nélkül végzett Hold körüli próbarepülésén az MTA Energiatudományi...","id":"20180919_mta_kutatok_nasa_orion_urhajo_hold_koruli_kuldetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8f6f631-8731-4183-971b-5f57ffdd13af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62fcd67f-4e49-42af-b1d5-517aa9b5cbcc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180919_mta_kutatok_nasa_orion_urhajo_hold_koruli_kuldetes","timestamp":"2018. szeptember. 19. 19:33","title":"Magyar kutatókat is meghívtak a NASA Hold körüli űrrepülési programjába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"795628f8-848c-4167-8f0e-30b9ce2531d3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem vicc, körbefurkálták a negyvenéves platánt, majd mérget fecskendeztek a lyukakba. Nyomravezetői díjat tűzött ki a városi környezetgazdálkodási cég.","shortLead":"Nem vicc, körbefurkálták a negyvenéves platánt, majd mérget fecskendeztek a lyukakba. Nyomravezetői díjat tűzött ki...","id":"20180921_Szandekosan_megmergeztek_egy_fat_Szegeden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=795628f8-848c-4167-8f0e-30b9ce2531d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a82e1cb-2b37-419d-8622-056985b9d3dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180921_Szandekosan_megmergeztek_egy_fat_Szegeden","timestamp":"2018. szeptember. 21. 06:15","title":"Szándékosan megmérgeztek egy fát Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33ae51da-d837-4ba4-a0f2-3212112d6ead","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Az uniós alapszerződés hetes cikke szerinti, előző héten kezdeményezett jogállamisági eljárás lezárultáig semmiképp sem zárja ki soraiból a Fideszt az Európai Néppárt (EPP) – jelentette ki Joseph Daul pártelnök szerda este az informális salzburgi EU-csúcs margóján.","shortLead":" Az uniós alapszerződés hetes cikke szerinti, előző héten kezdeményezett jogállamisági eljárás lezárultáig semmiképp...","id":"20180920_joseph_daul_europai_neppart_fidesz_kizaras_7_cikkely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33ae51da-d837-4ba4-a0f2-3212112d6ead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61de2f46-b888-4029-90a2-4564eb07b5b7","keywords":null,"link":"/vilag/20180920_joseph_daul_europai_neppart_fidesz_kizaras_7_cikkely","timestamp":"2018. szeptember. 20. 05:27","title":"Néppárti elnök: A Fidesz egyelőre maradhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szép számmal akadnak kárvallottjai a “Földet a gazdáknak” programnak; a Fidesz-kormányok nagyszabású termőföld-kiárusító akciójában az állam eladta a gazdák alól az általuk bérelt földeket, ők most pereskedhetnek, ha tudnak.","shortLead":"Szép számmal akadnak kárvallottjai a “Földet a gazdáknak” programnak; a Fidesz-kormányok nagyszabású...","id":"20180919_Egymasnak_ugrasztotta_es_bajba_sodorta_a_foldjeit_berlo_gazdakat_az_allam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d651d32e-c572-4fdb-8843-88c188be981f","keywords":null,"link":"/kkv/20180919_Egymasnak_ugrasztotta_es_bajba_sodorta_a_foldjeit_berlo_gazdakat_az_allam","timestamp":"2018. szeptember. 19. 13:11","title":"Egymásnak ugrasztotta és bajba sodorta a földjeit bérlő gazdákat az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a1a7ffa-c3e1-4716-8e73-74fe79803586","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalábbis Rogán Antal erről számol be az állami hírügynökségnek. Nem sikerült Juncker terve.","shortLead":"Legalábbis Rogán Antal erről számol be az állami hírügynökségnek. Nem sikerült Juncker terve.","id":"20180921_Juncker_Orban_hata_mogott_rakta_volna_ki_a_Fideszt_a_Neppartbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a1a7ffa-c3e1-4716-8e73-74fe79803586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d1e3faf-5be9-49c7-ad48-8de4d03b9f69","keywords":null,"link":"/itthon/20180921_Juncker_Orban_hata_mogott_rakta_volna_ki_a_Fideszt_a_Neppartbol","timestamp":"2018. szeptember. 21. 09:03","title":"Juncker Orbán háta mögött rakta volna ki a Fideszt a Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"870af6b8-09c1-4fbf-8039-302b3f8a9875","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180920_Meghan_Markle_kezeben_jol_all_a_fakanal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=870af6b8-09c1-4fbf-8039-302b3f8a9875&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d9448c4-bd41-4cb7-ab65-130f690eb287","keywords":null,"link":"/elet/20180920_Meghan_Markle_kezeben_jol_all_a_fakanal","timestamp":"2018. szeptember. 20. 16:27","title":"Meghan Markle kezében jól áll a fakanál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]