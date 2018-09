Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Két Heves megyei faluban csaknem 300-an keresték fel a körzeti orvost ugyanolyan panaszokkal. Sokan az ivóvízre gondolnak, azzal lehet valami. 2018. szeptember. 21. 05:10 Több százan betegedtek meg Heves megyében, a vízzel lehet probléma Az Egyesült Királyságban komoly szerepet játszik a kapcsolatok végleges megszakításában az idei év sikeralkalmazása, a Fortnite. Egyre többször hangzik el, hogy a válás oka nem titkos szerető, nem is az alkohol, hanem egy ártatlannak tűnő mobiljáték. 2018. szeptember. 19. 19:03 Válóok: a Fortnite ","shortLead":"A 67 éves férfi enyhítésért fellebbezett. 2018. szeptember. 19. 16:30 Megölte a főbérlőjét, hét év tíz hónap börtönre ítélték a tolnai férfit A 67 éves férfi enyhítésért fellebbezett. SUV-ok piacán komoly sikert aratott Kodiaqból érkezőben egy mérges sportváltozat. A méretesebb SUV-ok piacán komoly sikert aratott Kodiaqból érkezőben egy mérges sportváltozat. 2018. szeptember. 21. 08:21 A Skoda tovább feszíti a húrt: újabb fotók a 240 lóerős Kodiaq RS-ről RS-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4543a46d-3b37-43cf-9893-4d7d1b47741d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Precíz munkatársból a szükségesnél talán eggyel kevesebb van, humorérzékből viszont bőségesen akad a hongkongi Cathay Pacific légitársaságnál.","shortLead":"Precíz munkatársból a szükségesnél talán eggyel kevesebb van, humorérzékből viszont bőségesen akad a hongkongi Cathay Pacific légitársaságnál. Precíz munkatársból a szükségesnél talán eggyel kevesebb van, humorérzékből viszont bőségesen akad a hongkongi Cathay Pacific légitársaságnál. 2018. szeptember. 20. 08:03 Ilyen nincs: rossz nevet festett saját Boeing repülőgépére egy légitársaság lehet. Nyolcféle olyan termék piacra dobását tervezi az Amazon, melyet a vállalat hangalapú virtuális asszisztensével is vezérelni lehet. 2018. szeptember. 20. 10:03 Jön a mikrosütő, amely szó szerint azt csinálja, amit mond neki neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50944b2d-79b4-4d46-8cc6-c418f6ba41d2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Karbantartás lesz, jó, ha indulás előtt tájékozódik.","shortLead":"Karbantartás lesz, jó, ha indulás előtt tájékozódik.","id":"20180920_Rovidebb_utvonalon_jar_a_H6os_HEV_a_hetvegen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50944b2d-79b4-4d46-8cc6-c418f6ba41d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dc45607-44c5-4bb2-ad12-a629d56e2d10","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_Rovidebb_utvonalon_jar_a_H6os_HEV_a_hetvegen","timestamp":"2018. szeptember. 20. 20:51","title":"Rövidebb útvonalon jár a H6-os HÉV a hétvégén Karbantartás lesz, jó, ha indulás előtt tájékozódik. 2018. szeptember. 20. 20:51 Rövidebb útvonalon jár a H6-os HÉV a hétvégén történik az EU-pénzekkel Magyarországon. Garancsi István, Tiborcz István, Simicska Lajos és Mészáros Lőrinc rajzolt figuráival magyarázzák, mi történik az EU-pénzekkel Magyarországon. 2018. szeptember. 20. 16:06 Az Orbán-haverok gazdagodásáról készített rajzfilmmel kampányolnak az európai liberálisok