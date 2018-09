Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"81cb094e-c292-444d-8849-b0a89bd52ef3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Comcast elviheti Rupert Murdock orra elől a Sky-t.","shortLead":"A Comcast elviheti Rupert Murdock orra elől a Sky-t.","id":"20180923_Meg_oktoberben_komoly_felvasarlas_lesz_a_televizios_piacon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81cb094e-c292-444d-8849-b0a89bd52ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5b659be-debb-436b-9b13-0bb01137fd02","keywords":null,"link":"/kkv/20180923_Meg_oktoberben_komoly_felvasarlas_lesz_a_televizios_piacon","timestamp":"2018. szeptember. 23. 12:27","title":"Még októberben komoly felvásárlás lesz a televíziós piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2229427-1a31-4fec-8363-a7ef373b971c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A világ vezető gazdasági lapja hosszan ír arról, amit az illiberális demokráciában itthon csak kultúrharcnak hívnak. Alföldi Róbert színész-rendező az öncenzúráról nyilatkozott.","shortLead":"A világ vezető gazdasági lapja hosszan ír arról, amit az illiberális demokráciában itthon csak kultúrharcnak hívnak...","id":"20180923_Alfoldi_a_Financial_Timesban_beszel_a_Fidesz_kulturharcarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2229427-1a31-4fec-8363-a7ef373b971c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f1ce5e5-a4cf-42c4-9156-29395dd3ef9c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180923_Alfoldi_a_Financial_Timesban_beszel_a_Fidesz_kulturharcarol","timestamp":"2018. szeptember. 23. 08:20","title":"Alföldi a Financial Timesban beszél a Fidesz kultúrharcáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dc7e795-8a79-47c2-97c0-5b3dc583e212","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lecce város bírósága kilenc hónap börtönre és nyolcezer euró bírságra ítélte a PromoSalento idegenforgalmi marketingoldal tulajdonosát.","shortLead":"Lecce város bírósága kilenc hónap börtönre és nyolcezer euró bírságra ítélte a PromoSalento idegenforgalmi...","id":"20180923_Bortonbe_kell_mennie_a_hamis_ettermi_es_szallodai_beszamolokat_irogato_marketingesnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1dc7e795-8a79-47c2-97c0-5b3dc583e212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cbcbbda-37f5-489b-8234-865ef369d5a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180923_Bortonbe_kell_mennie_a_hamis_ettermi_es_szallodai_beszamolokat_irogato_marketingesnek","timestamp":"2018. szeptember. 23. 22:16","title":"Börtönbe kell mennie a hamis éttermi és szállodai beszámolókat írogató marketingesnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13763585-c0e1-4848-8412-f1bf0d67a091","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Átszámolták az alkohol miatti halálozási adatokat úgy, hogy a részeg baleseteket és verekedéseket is belevették, és kiderült, ez a leggyakoribb halálok.","shortLead":"Átszámolták az alkohol miatti halálozási adatokat úgy, hogy a részeg baleseteket és verekedéseket is belevették, és...","id":"20180923_Naponta_nyolcezer_ember_hal_meg_az_alkohol_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13763585-c0e1-4848-8412-f1bf0d67a091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ce4f0d7-1161-43a5-addc-03e8bccce158","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180923_Naponta_nyolcezer_ember_hal_meg_az_alkohol_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 23. 16:35","title":"Naponta nyolcezer ember hal meg az alkohol miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5d203ed-b130-4a3c-9323-801f690a8293","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az amerikai Robert Blocksom döntése csak első látásra tűnik meghökkentőnek. Pedig nem az. A Washington Post összesítése szerint az elmúlt 12 hónapban 225 ezer hozzá hasonló korú vagy nála idősebb személy dolgozott az Egyesült Államokban.","shortLead":"Az amerikai Robert Blocksom döntése csak első látásra tűnik meghökkentőnek. Pedig nem az. A Washington Post összesítése...","id":"20180923_Teherautosofornek_allna_a_87_eves_nyugdijas_hogy_fizetni_tudja_felesege_gyogyittatasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5d203ed-b130-4a3c-9323-801f690a8293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb541fe8-0671-4b1b-9417-c9442584c982","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180923_Teherautosofornek_allna_a_87_eves_nyugdijas_hogy_fizetni_tudja_felesege_gyogyittatasat","timestamp":"2018. szeptember. 23. 16:43","title":"Teherautósofőrnek állna a 87 éves nyugdíjas, hogy fizetni tudja felesége gyógyíttatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13970b67-b868-4ab8-a46a-dbbb3971ff87","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hónapok óta feszít ez a kérdés sokakat, de most Berlinben, az az Innotrans kiállításon a gyártó Stadler mindenkinek megmutatta, milyen lesz a Szeged és Hódmezővásárhely között közlekedő tramtrain.","shortLead":"Hónapok óta feszít ez a kérdés sokakat, de most Berlinben, az az Innotrans kiállításon a gyártó Stadler mindenkinek...","id":"20180923_Vegre_megtudtuk_hogy_fog_kinezni_a_szegedi_tramtrain","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13970b67-b868-4ab8-a46a-dbbb3971ff87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38f6ed8d-e7f2-499b-b58d-faa3409d6ce0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180923_Vegre_megtudtuk_hogy_fog_kinezni_a_szegedi_tramtrain","timestamp":"2018. szeptember. 23. 09:26","title":"Végre megtudtuk, hogy fog kinézni a szegedi tramtrain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75109072-b488-4eab-af19-4e0edc7ce107","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Miskolc 5-0-ra kikapott a szlovák élvonalbeli jégkorong-bajnokság (Tipsport Liga) alapszakaszának 4. fordulójában. A meccs után rendbontás tört ki.","shortLead":"A Miskolc 5-0-ra kikapott a szlovák élvonalbeli jégkorong-bajnokság (Tipsport Liga) alapszakaszának 4. fordulójában...","id":"20180923_A_mi_sportunk_nem_haboru__megszolaltak_a_jegkorongbalhe_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75109072-b488-4eab-af19-4e0edc7ce107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0afe4ead-c378-4f5d-a266-120772870f9c","keywords":null,"link":"/sport/20180923_A_mi_sportunk_nem_haboru__megszolaltak_a_jegkorongbalhe_utan","timestamp":"2018. szeptember. 23. 10:54","title":"„A mi sportunk nem háború” – megszólaltak a jégkorongbalhé után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f583824-251d-4d1e-a88e-a34a8ba61c1a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"És akkor sem engedünk zsidó-keresztény kultúránkból, ha Nyugat-Európában ezért ultranacionalista, radikális jobboldali szervezetként állítanak be minket, mondta el Potápi Árpád a Fidesz és a CÖF közös dombóvári családi napján.\r

","shortLead":"És akkor sem engedünk zsidó-keresztény kultúránkból, ha Nyugat-Európában ezért ultranacionalista, radikális jobboldali...","id":"20180922_Allamtitkar_A_csalad_egy_ferfi_es_egy_no_kapcsolatan_alapul_normalis_hogy_ezt_meg_akarjuk_vedeni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f583824-251d-4d1e-a88e-a34a8ba61c1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad74e7ba-12de-4906-908c-169e457bd380","keywords":null,"link":"/elet/20180922_Allamtitkar_A_csalad_egy_ferfi_es_egy_no_kapcsolatan_alapul_normalis_hogy_ezt_meg_akarjuk_vedeni","timestamp":"2018. szeptember. 22. 19:01","title":"Államtitkár: A család egy férfi és egy nő kapcsolatán alapul, normális, hogy ezt meg akarjuk védeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]