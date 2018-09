Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e879a3d-fc51-401d-a9dd-de98fac11b43","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Homolya Róbert szerint bőven lenne mit javítani az infrastruktúrán, de vannak dolgok, amelyekre nincs pénze a társaságnak.","shortLead":"Homolya Róbert szerint bőven lenne mit javítani az infrastruktúrán, de vannak dolgok, amelyekre nincs pénze...","id":"20180924_Sok_eszkozunk_otvenhatvan_eves_es_veszelyes_uzem_vagyunk__interjut_adott_a_MAV_elnokvezerigazgatoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e879a3d-fc51-401d-a9dd-de98fac11b43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"425c015b-6197-483e-8518-a5ab8d4834e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180924_Sok_eszkozunk_otvenhatvan_eves_es_veszelyes_uzem_vagyunk__interjut_adott_a_MAV_elnokvezerigazgatoja","timestamp":"2018. szeptember. 24. 08:22","title":"Sok eszközünk ötven-hatvan éves, veszélyes üzem vagyunk – interjút adott a MÁV elnök-vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c68cf9f-0800-44e7-b004-b758b5b02fed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Android Pie-t futtató készülékeken már ott van a mesterséges intelligencián alapuló két új funkció, ami kordában tartja az alkalmazások energiafogyasztását.","shortLead":"Az Android Pie-t futtató készülékeken már ott van a mesterséges intelligencián alapuló két új funkció, ami kordában...","id":"20180924_google_android_pie_deepmind_akkumulator_kapacitas_uzemido_novelese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c68cf9f-0800-44e7-b004-b758b5b02fed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae2c6be-07bc-4901-bf6b-0ec2608873cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180924_google_android_pie_deepmind_akkumulator_kapacitas_uzemido_novelese","timestamp":"2018. szeptember. 24. 09:03","title":"Androidos a telefonja? A Google bevetette a mesterséges intelligenciát, lassabban merüljön le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4583f54e-9502-43ed-b909-3469b569a965","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A látogatók két szakaszban vehetik birtokba a megújult épületet, az összes állandó kiállítás 2019 közepétől lesz látható. ","shortLead":"A látogatók két szakaszban vehetik birtokba a megújult épületet, az összes állandó kiállítás 2019 közepétől lesz...","id":"20180924_Oktober_vegere_elkeszul_a_Szepmuveszeti_Muzeum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4583f54e-9502-43ed-b909-3469b569a965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e1bf46-64d4-4bed-8101-674e72cdd973","keywords":null,"link":"/kultura/20180924_Oktober_vegere_elkeszul_a_Szepmuveszeti_Muzeum","timestamp":"2018. szeptember. 24. 13:32","title":"Október végére elkészül a Szépművészeti Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af503d6-718d-48ab-8222-d8f7a46e36a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fotók továbbosztásának lehetősége továbbra sem megoldható az Instagramon, pedig sokan vágynának rá. A cég azonban hajthatatlan, egyszerűen nem akarnak ilyesmit a felhasználók kezébe adni. ","shortLead":"A fotók továbbosztásának lehetősége továbbra sem megoldható az Instagramon, pedig sokan vágynának rá. A cég azonban...","id":"20180923_kepek_megosztasa_instagram_stories_regram_facebook_bejegyzes_megosztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0af503d6-718d-48ab-8222-d8f7a46e36a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd00bd79-b7eb-4eb9-93f4-e42a0b8ce231","keywords":null,"link":"/tudomany/20180923_kepek_megosztasa_instagram_stories_regram_facebook_bejegyzes_megosztas","timestamp":"2018. szeptember. 23. 19:03","title":"Hiába kérik tömegével az instagramozók, mégsem vezetik be a talán legjobban vágyott funkciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cff04c16-6e1d-431f-b361-fdc1af83c2af","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kanadai John Turmel a kezdetekben azért szállt be a politikába, hogy a szerencsejátékok legalizálása mellett kampányoljon. A kudarcok – amelyeket Turmel nem is tart vereségeknek – nem vették el a kedvét, s most 96. alkalommal is versenybe szállt.","shortLead":"A kanadai John Turmel a kezdetekben azért szállt be a politikába, hogy a szerencsejátékok legalizálása mellett...","id":"20180923_95_valasztast_vesztett_el_politikai_luzerseg_vilagcsucstartoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cff04c16-6e1d-431f-b361-fdc1af83c2af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"836998e7-8b58-4b61-b2c4-8859560ab65e","keywords":null,"link":"/vilag/20180923_95_valasztast_vesztett_el_politikai_luzerseg_vilagcsucstartoja","timestamp":"2018. szeptember. 23. 16:40","title":"95 választást vesztett el politikai lúzerség világcsúcstartója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d02d0f1-da8a-4de9-9840-8eb8d9a7ad85","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A mianmari vezérkari főnök a rohingya kisebbség elleni katonai atrocitások ügyében megfogalmazott ENSZ-vádakat illette hasonló reakcióval, mint az ENSZ-féle migrációs tárgyalásokat a magyar kormány.\r

\r

","shortLead":"A mianmari vezérkari főnök a rohingya kisebbség elleni katonai atrocitások ügyében megfogalmazott ENSZ-vádakat illette...","id":"20180924_A_nepirto_mianmari_kormany_Orbanek_tetelmondatat_visszhangozza_az_ENSZ_vadjaival_kapcsolatban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d02d0f1-da8a-4de9-9840-8eb8d9a7ad85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"721694c6-f36c-4d92-b107-bd2f3a6ee146","keywords":null,"link":"/vilag/20180924_A_nepirto_mianmari_kormany_Orbanek_tetelmondatat_visszhangozza_az_ENSZ_vadjaival_kapcsolatban","timestamp":"2018. szeptember. 24. 09:05","title":"A népirtó mianmari kormány Orbánék tételmondatát visszhangozza az ENSZ vádjaival kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Havasi Bertalan szerint a Vidi-tulaj viszi a miniszterelnököt a luxusrepülőn, Pócs János fideszes képviselő szerint azonban más lehet a háttérben. ","shortLead":"Havasi Bertalan szerint a Vidi-tulaj viszi a miniszterelnököt a luxusrepülőn, Pócs János fideszes képviselő szerint...","id":"20180924_garancsi_istvan_orban_viktor_maganrepulo_luxusrepulo_vidi_focimeccs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d3e57d9-23ee-4ef4-a106-7fda3af79b81","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_garancsi_istvan_orban_viktor_maganrepulo_luxusrepulo_vidi_focimeccs","timestamp":"2018. szeptember. 24. 18:57","title":"Garancsi repteti Orbánt a luxusmagángépen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cd96201-57fb-4fdc-b750-0064f506b836","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Kétszer is fizetnie kell annak, aki a Halászbástyáról minden irányba megcsodálná a panorámát, ugyanis a műemlék egy részét üzemeltető luxusétterem is pénzt szed a turistáktól – párhuzamosan a hatósági belépődíjjal. Ettől egyszer már eltiltották, de sajátos megoldással legalizálta a díjat: egy üdítőt is ad a kilátás mellé, így már vendéglátásnak számít a szolgáltatás. Egy ellenzéki képviselő szerint ez a külföldi és magyar városnézők lehúzása, a fideszes polgármester hivatala szerint viszont így már nincs szó illegális jegyárusításról Budapest első számú turistacélpontjánál.","shortLead":"Kétszer is fizetnie kell annak, aki a Halászbástyáról minden irányba megcsodálná a panorámát, ugyanis a műemlék...","id":"20180925_halaszbastya_budavari_onkormanyzat_nagy_gabor_tamas_v_naszalyi_marta_luxusetterem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1cd96201-57fb-4fdc-b750-0064f506b836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b352f40-ae32-4bea-914e-dc58e26b0de9","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_halaszbastya_budavari_onkormanyzat_nagy_gabor_tamas_v_naszalyi_marta_luxusetterem","timestamp":"2018. szeptember. 25. 06:30","title":"Trükkösen sápolja a turistákat egy luxusétterem a Halászbástyán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]