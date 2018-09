Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fff07305-32fa-4817-8382-6a871bf1620f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia gyártó vadonatúj plugin hibrid hajtásláncokat vezet be a 3008-as és az 508-as sorozatban.","shortLead":"A francia gyártó vadonatúj plugin hibrid hajtásláncokat vezet be a 3008-as és az 508-as sorozatban.","id":"20180925_300_loerovel_es_osszkerekhajtassal_tamadnak_a_peugeot_plugin_hibrid_ujdonsagai_508_3008_akkumulator","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fff07305-32fa-4817-8382-6a871bf1620f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42c178d2-0742-4073-9915-83d64827804f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180925_300_loerovel_es_osszkerekhajtassal_tamadnak_a_peugeot_plugin_hibrid_ujdonsagai_508_3008_akkumulator","timestamp":"2018. szeptember. 25. 09:21","title":"Zöld rendszám: 225-300 lóerős új Peugeot plugin hibridek érkeztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1245796c-efa8-4ae3-8c59-e746b0d37e2e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Eltávolítják az évtizedekkel ezelőtt elsüllyesztett abroncsokat a dél-franciaországi part menti vizekből, mert kiderült, hogy mérgező anyagokkal szennyezik a környezetet.","shortLead":"Eltávolítják az évtizedekkel ezelőtt elsüllyesztett abroncsokat a dél-franciaországi part menti vizekből, mert...","id":"20180924_mesterseges_zatonyt_csinaltak_volna_autogumikbol_de_megmergeztek_a_tengert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1245796c-efa8-4ae3-8c59-e746b0d37e2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f673bd1-8708-487b-af99-a2c76f9ab8ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20180924_mesterseges_zatonyt_csinaltak_volna_autogumikbol_de_megmergeztek_a_tengert","timestamp":"2018. szeptember. 24. 20:03","title":"Mesterséges zátonyt csináltak volna autógumikból, de megmérgezték a tengert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86e8910b-a9af-43a5-8b97-0515e6642e34","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Gary Kurtz, az első két Star Wars-film producere, aki a hetvenes évek elejétől dolgozott együtt George Lucasszal. Az Erő legyen vele.","shortLead":"Gary Kurtz, az első két Star Wars-film producere, aki a hetvenes évek elejétől dolgozott együtt George Lucasszal...","id":"20180925_Elhunyt_Gary_Kurtz_az_elso_Csillagok_haborujafilmek_Oscarjelolt_producere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86e8910b-a9af-43a5-8b97-0515e6642e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"164b6e40-b515-4d73-9ac8-bd91a4cf2265","keywords":null,"link":"/kultura/20180925_Elhunyt_Gary_Kurtz_az_elso_Csillagok_haborujafilmek_Oscarjelolt_producere","timestamp":"2018. szeptember. 25. 10:29","title":"Elhunyt Gary Kurtz, az első Csillagok háborúja-filmek Oscar-jelölt producere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6007cbcf-d4cd-4ee5-90c4-2eedaff7807b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lefoglalták a beregsurányi rendőrök azt az autót, amivel egy külföldi férfi próbált meg kijutni az országból.","shortLead":"Lefoglalták a beregsurányi rendőrök azt az autót, amivel egy külföldi férfi próbált meg kijutni az országból.","id":"20180925_toyota_c_hr_lopott_auto_beregsurany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6007cbcf-d4cd-4ee5-90c4-2eedaff7807b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c205c64-5031-419e-ab43-ae14cef424b2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180925_toyota_c_hr_lopott_auto_beregsurany","timestamp":"2018. szeptember. 25. 15:41","title":"Rosszul döntött az autótolvaj, amikor a beregsurányi határátkelőt választotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6742672e-2369-4460-ac6b-b2f5b46e521c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A külföldi állampolgárok vízumát a jövőben nem nemzetiség, hanem képzettség alapján állítják majd ki, ez alapján dől el, ki meddig maradhat az országban.","shortLead":"A külföldi állampolgárok vízumát a jövőben nem nemzetiség, hanem képzettség alapján állítják majd ki, ez alapján dől...","id":"20180925_Semmilyen_elsobbseget_nem_elveznek_majd_az_Angliaba_kivandorlo_EUallampolgarok_a_Brexit_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6742672e-2369-4460-ac6b-b2f5b46e521c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f7f9b5f-bbd6-4660-ae8d-7b1bbe04fe5e","keywords":null,"link":"/vilag/20180925_Semmilyen_elsobbseget_nem_elveznek_majd_az_Angliaba_kivandorlo_EUallampolgarok_a_Brexit_utan","timestamp":"2018. szeptember. 25. 14:11","title":"Semmilyen elsőbbséget nem élveznek majd az Angliába kivándorló EU-állampolgárok a Brexit után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a75bab95-e85f-4792-83d6-1b8b49aa59a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Neki és tulajdonostársának azonos számú részvénye van, egyet pedig közösen birtokolnak a Spéder Zoltántól most megvásárolt cégükben, a közös képviselője pedig Oltyán. ","shortLead":"Neki és tulajdonostársának azonos számú részvénye van, egyet pedig közösen birtokolnak a Spéder Zoltántól most...","id":"20180925_oltyan_jozsef_ziegler_gabor_index_mogotti_dontesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a75bab95-e85f-4792-83d6-1b8b49aa59a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19794444-cc82-4907-a2d7-4090812290c6","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_oltyan_jozsef_ziegler_gabor_index_mogotti_dontesek","timestamp":"2018. szeptember. 25. 21:14","title":"G7: A KDNP-s Oltyán szava döntő az Index-környéki ügyekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f1f8947-3481-41c5-95cc-35ddc468e701","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a svéd márka középkategóriás kombijának emelt hasmagasságú, összkerékhajtású változata. ","shortLead":"Megérkezett a svéd márka középkategóriás kombijának emelt hasmagasságú, összkerékhajtású változata. ","id":"20180926_terepre_vele_itt_a_szemrevalo_volvo_v60_cross_country_offroad_osszkerekhajtas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f1f8947-3481-41c5-95cc-35ddc468e701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"740ef45f-3d56-4fca-b948-b5554daa296b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180926_terepre_vele_itt_a_szemrevalo_volvo_v60_cross_country_offroad_osszkerekhajtas","timestamp":"2018. szeptember. 26. 08:21","title":"Terepre vele: itt a szemrevaló Volvo V60 Cross Country","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c1fb3a6-5f43-4250-bb20-8639b50b7a71","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gundel Takács Gábor lesz a műsorvezető. ","shortLead":"Gundel Takács Gábor lesz a műsorvezető. ","id":"20180924_A_Legyen_on_is_milliomossal_is_tamad_a_TV2","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c1fb3a6-5f43-4250-bb20-8639b50b7a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8474e0a7-d7e9-4ea0-95ca-52252233ef8e","keywords":null,"link":"/kkv/20180924_A_Legyen_on_is_milliomossal_is_tamad_a_TV2","timestamp":"2018. szeptember. 24. 12:41","title":"A Legyen ön is milliomossal! is támad a TV2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]