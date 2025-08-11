Trump kihirdette a közbiztonsági vészhelyzetet Washingtonban - tényleg odavezényli a Nemzeti Gárdát, hogy eltüntessék a hajléktalan embereket és a bűnbandákat

Donald Trump amerikai elnök hétfőn rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be, hogy szövetségi ellenőrzés alá vonja Washington rendőrségének irányítását, és a Nemzeti Gárda egységeit vezényli a fővárosba a közbiztonság helyreállításának érdekben. A döntés nem előzmény nélküli, alig 24 órája Trump arról posztolt, hogy el akarja költöztetni a városban élő hajléktalan embereket. „Szállást adunk nektek, de messze a fővárostól. A bűnözőknek nem kell elköltözniük. Oda fogunk zárni benneteket, ahová valók vagytok, a börtönbe” – írta az amerikai elnök a bejegyzésben, amihez egy képet is mellékelt, rajta sátrakkal Washington parkjaiban.

Trump a rendkívüli tájékoztatón bejelentette azt is, hogy a fővárosra közbiztonsági veszélyhelyzetet hirdet, és az ehhez kapcsolódó intézkedésekhez sorolta az óvadéki szabályok szigorítását. A döntésre csak úgy hivatkozott, mint Washington „felszabadításának napja”.

Az elnök olyan statisztikákkal indokolta a lépést, amelyekben állítják, hogy autólopások száma megduplázódott, az erőszakos autórablásoké háromszorosára növekedett, és az emberölések száma két és fél évtizedes csúcsot ért el. Washington rendőrségének bűnelkövetési statisztikái szerint 2023-ban 274 embert gyilkoltak meg, 2024-ben ez a szám 187 volt. A kimutatások szerint az erőszakos autórablások száma 2023-ban volt a csúcson, azóta csökken. Hozzátették, az elkövetők több mint fele bíróság elé nem állítható kiskorú.

Más számok alapján nem lenne indokolt a Nemzeti Gárda bevetése. A városi rendőrség szerint az erőszakos bűncselekmények száma 26 százalékkal csökkent Washingtonban az év első hét hónapjában tavalyihoz képest, míg az összes bűncselekmény nagyjából 7 százalékkal csökkent.

A Reuters korábban arról írt, hogy Trump azután határozott a drasztikus intézkedésekről, hogy egy fiatal kormányzati alkalmazottat megtámadtak. Legutóbb akkor vetették be a Nemzeti Gárdát Washingtonban, amikor a Trump-párti tiltakozók megtámadták a Capitoliumot négy évvel ezelőtt.

