21 Kutatóközpont: Lánczi Tamás hazudott, amikor azt állította, hogy a közvélemény-kutató külföldi megbízásokat teljesít

Hétfőn Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal (SZH) vezetője közzétett egy videót, amelyben az összes nagy hazai közvélemény-kutatással foglalkozó szervezetet azzal vádolta, hogy azok külföldi megbízásokat teljesítenek – ide sorolta a 21 Kutatóközpontot, a Republikont, az Ideát, a Publicust és a Mediánt.

A szervezetekben közös, hogy mindegyikük Tisza-előnyt mért az elmúlt időszakban a kormánypárttal szemben, a Publicus például éppen hétfőn hozta nyilvánosságra legfrissebb mérését, ha most vasárnap lennének a választások, a megkérdezettek 32 százaléka a Tisza Pártra szavazna, és csak 24 százaléka a Fideszre.

Néhány órával Lánczi posztja után reagált a vádakra a 21 Kutatóközpont. Facebook-bejegyzésükben arról írnak, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetőjének állítása hazugság. Kiemelik, hogy a szervezetnek ugyan vannak külföldi megrendelői és nemzetközi pályázatai, de ezek a megbízások azonban kizárólag az adott – pártpolitikától teljesen független – feladatra szólnak.

Hozzáteszik, a pártpreferencia-kutatásaik megrendelői ezzel szemben kizárólag hazai szervezetek vagy személyek. A kutatások nagy részét közösségi finanszírozásból készítik, valamint a megrendelőt feltüntetik a politikailag releváns kutatásoknál.

„A Szuverenitásvédelmi Hivatal a jelentését »vizsgálatnak« és »feltárásnak« hívja, miközben az összes általuk megemlített külföldi partnerünk megtalálható volt már évekkel ezelőtt is a honlapunkon. Az egyik partner nevét azonban helytelenül másolták át: CERV helyett tévesen CER-t írtak, ami egy másik szervezetet jelent, amivel sose álltunk kapcsolatban” – írják.

